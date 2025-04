La moins chère des voitures électriques Volkswagen devrait bientôt évoluer en profondeur

Dévoilée en 2019, la Volkswagen ID.3 va bientôt passer par la case restylage, une nouvelle fois. La voiture électrique du constructeur allemand devrait évoluer en profondeur sur le plan esthétique.

Volkswagen ID. 2All, pour illustration

Si Volkswagen n’est pas au mieux de sa forme, cela ne l’empêche pas de continuer à développer son catalogue. La firme allemande a notamment profité du salon de Shanghai pour lever le voile sur trois concepts de voitures électriques conçus pour le marché chinois. Mais elle n’oublie pas pour autant l’Europe, bien au contraire.

Un nouveau style pour l’ID.3

C’est ainsi que le constructeur basé à Wolfsburg prévoit d’y lancer des voitures électriques dotées d’un prolongateur d’autonomie. Ce n’est pas tout, car il souhaite également étoffer son catalogue, avec notamment l’arrivée de l’ID.2 à 25 000 euros et de l’ID.1 récemment dévoilée sous forme de concept, à moins de 20 000 euros.

En parallèle, la marque ne veut pas mettre de côté ses modèles déjà existants. Il se murmure que la petite ID.3 pourrait passer une nouvelle fois par la case restylage. Et cela pour la 2ème fois de sa carrière.

L’information émane du site britannique Autocar, qui cite des sources anonymes « connaissant les futurs plans de modèles de Volkswagen ». Pour mémoire, la compacte électrique avait été lancée en 2019, puis elle avait par la suite profité d’un petit lifting de mi-carrière en mars 2023. Et voilà qu’elle devrait une nouvelle fois avoir le droit à une cure de jeunesse, afin de rester dans la course face à la concurrence grandissante. Un restylage qui devrait intervenir dans le courant de l’année 2026.

Crédit : Volkswagen

Mais à quoi faut-il s’attendre pour cette nouvelle mouture ? Et bien d’après le média anglais, ce restylage serait plus profond que celui de 2023. Ainsi, une refonte complète de la face avant de la compacte électrique est prévu. Elle devrait s’inspirer très largement des concepts ID.2all et ID.GTI, que nous avions pu découvrir au salon de Munich. Le directeur du design de la marque allemande, Andreas Mindt affirme vouloir rendre les modèles de la gamme ID plus attrayants.

Pour cela, il souhaite que le style de ces voitures électriques devienne moins clinique. Ce qui rejoint des propos déjà tenus au mois de juillet 2023, alors que Volkswagen affichait des chiffres de ventes décevants. Le constructeur annonçait sa volonté de faire évoluer le design de ses autos zéro-émission (à l’échappement). Ce sera donc chose faite de manière très concrète avec la nouvelle ID.3, qui aura recours à quelques petits tours de passe-passe pour devenir plus séduisante. On vous explique comment.

Un intérieur totalement repensé

Selon les premières informations, qui devront cependant encore être confirmées, la future Volkswagen ID.3 pourrait s’offrir et toit et un hayon peints couleur carrosserie. Cela aura pour effet de rendre visuellement la voiture plus trapue et plus dynamique. Cela permettra aussi de donner l’impression que le centre de gravité est plus bas, améliorant l’aspect sportif. Même s’il ne s’agit que d’une illusion d’optique. En revanche, rien n’a encore été dit sur la partie arrière pour le moment, mais nous devrions en savoir plus au cours des prochains mois.

À bord aussi, la compacte rivale de la Renault Mégane E-Tech devrait avoir le droit à de profonds changements. Elle reprendra en effet la planche de bord inaugurée sur le concept ID.2all.

Et bonne nouvelle, elle optera cette fois-ci pour de vrais boutons physiques, comme l’avait promis le constructeur. Ce dernier avait été fortement critiqué pour le choix de ses commandes tactiles, nuisant à l’ergonomie globale pour le conducteur. Il avait annoncé vouloir revenir en arrière. Le volant devrait être redessiné, tandis que la voiture adoptera des matériaux de meilleure qualité.

Volkswagen ID.3 GTX // Source : Jean-Baptiste Passieux – Frandroid

En revanche, pas un mot pour le moment sur ce qui est prévu sous son capot. Si l’ID.3 pourrait conserver ses motorisations, elle devrait également profiter des nouveaux développements offerts à l’ID.2. Pour mémoire, la compacte actuelle se décline en plusieurs versions, allant jusqu’à 326 chevaux pour la version GTX. Elle a le droit à des batteries de 45 à 77 kWh, offrant une autonomie maximale de 550 kilomètres selon le cycle WLTP. Elle est affichée à partir de 34 990 euros et a le droit au bonus écologique.

La version restylée pourrait également reprendre les nouvelles batteries LFP et le nouveau système d’infodivertissement aperçu en Chine sur la nouvelle ID. Unyx 06.