Voiture de l’année 2025 : voici le vainqueur, et c’est 100 % électrique et logique

Le verdict est tombé ! Parmi les sept finalistes qui se disputaient le prestigieux titre de voiture de l’année 2025, une seule a su conquérir le cœur des jurés européens.

Ça y est, le suspense est terminé ! Après plusieurs semaines de délibérations passionnées, les 60 jurés du prestigieux prix « Car of the Year » 2025 ont tranché : c’est la citadine Renault 5 E-Tech, qui décroche le titre tant convoité de voiture de l’année 2025.

Le Renault 5 E-Tech a décroché un excellent 10/10 sur Frandroid, c’est extrêmement rare que l’on donne cette note parfaite.

Cette note a été mûrement réfléchie par la rédaction, car la voiture excelle sur tous les aspects sans faire de compromis, ce qui est très rare dans ce segment. Elle propose un design néo-rétro particulièrement réussi qui fait tourner les têtes, des technologies avancées habituellement réservées aux segments supérieurs (comme Android Automotive, la conduite semi-autonome et le V2G), un châssis à la fois confortable et dynamique, une excellente autonomie allant jusqu’à 410 km, et surtout un prix très agressif à partir de 25 000 euros.

Les seuls petits défauts relevés concernent une puissance de recharge qui aurait pu être plus rapide et l’absence de recharge rapide sur la finition d’entrée de gamme Five. La R5 prouve qu’il est possible de produire une voiture électrique abordable et sans compromis majeur, ce qui envoie un message fort à toute l’industrie automobile.

La bataille des sept

Rappelons que la compétition était particulièrement relevée cette année. Face à la gagnante, on retrouvait du très lourd : le nouveau Duster qui continue de casser les codes du SUV abordable, mais pas 100 % électrique, ou encore la surprenante Citroën ë-C3 qui promet de démocratiser la mobilité électrique (malgré un lancement en demi-teinte). Sans oublier l’EV3, une des voitures qui a obtenu 9/10 en 2024 sur Frandroid… elle a obtenu la seconde place du classement.

Sans oublier les sérieux outsiders comme l’Alfa Romeo Junior au style ravageur, le polyvalent Cupra Terramar et la surprenante Hyundai Inster. Chacun apportait sa vision.

L’année dernière, c’est le Renault Scénic E-Tech qui a remporté ce prix. Renault a donc gagné deux fois de suite ce prix, une première.

Est-ce important ?

Le prix Car of The Year, bien qu’encore prestigieux, a perdu de sa superbe ces dernières années et s’apparente désormais à une sorte d’Eurovision automobile.

Les jurés issus de différents pays européens ont tendance à favoriser leurs constructeurs nationaux, ce qui crée des biais dans les votes — on se souvient notamment des scores impressionnants des marques françaises, espagnols ou allemandes quand les jurés de ces pays sont aux commandes.

Ajoutons à ça, la multiplication des prix et distinctions dans l’industrie automobile, cela a considérablement réduit l’impact et la portée de cette récompense historique.

Néanmoins, le titre reste un argument marketing de poids pour les constructeurs qui n’hésitent pas à l’utiliser abondamment dans leur communication, et vous le verrez dans les publicités partout.