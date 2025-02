Les heures creuses vont bientôt connaître leur révolution : voici celles qui seront supprimées

Le principe des heures creuses et des heures pleines sur les contrats d’électricité en France connaîtra une évolution majeure en 2025 avec une refonte historique des horaires concernés. De quoi changer les habitudes des clients concernés.

Source : Unsplash

En France, près de 14,5 millions de foyers ont souscrit un contrat de fourniture d’électricité qui comprend l’option heures creuses (HC) / heures pleines (HP). Pour rappel, c’est le fait de payer moins cher son électricité 8h par jour, mais de la payer un peu plus cher le reste de la journée. L’idée : faire tourner le maximum d’appareil électrique pendant ces 8h afin d’économiser sur la facture en fin de mois.

Actuellement, les heures creuses peuvent être proposées la nuit (entre 20h et 8h) ou la journée (entre 12h et 17h). Mais à partir du 1er novembre 2025, les heures creuses vont être modifiées.

La Commission de Régulation de l’Energie (CRE) vient d’annoncer cette refonte des heures creuses. La raison est simple : « la répartition actuelle des HC n’est plus adaptée aux besoins du réseau, compte tenu des changements de modes de consommation (télétravail, usages programmables…) mais aussi du fort développement de la production photovoltaïque décentralisée aux heures méridiennes » comme l’indique le site Connaissance des Énergies. Il faut dire que les heures creuses datent de 1960 !

De nombreuses heures creuses supprimées

La CRE annonce ainsi que « cela signifie déplacer une partie des heures mal placées (7h-11h ou 17h-23h) vers des créneaux où l’énergie est abondante et peu chère, principalement l’après-midi (11h-17h), notamment en été (du 1er avril au 31 octobre)« .

Les heures creuses supprimées seront les suivantes : entre 7 h et 10h et 18h et 23h en été et entre 7h et 11h et 17h et 21h en hiver. Voici ce que ça donne avec un visuel.

Qui sont les clients concernés ?

À terme, la CRE estime que 1,4 million de foyers auront des heures creuses uniquement la nuit (contre 8,8 millions de foyers actuellement), et le reste (13,1 millions de foyers) bénéficieront d’heures creuses en journée en plus de la période nocturne (contre 5,7 millions de foyers actuellement).

Le changement des heures creuses est un long processus, qui démarrera le 1er novembre 2025 pour les premiers clients et qui se terminera fin 2027 pour les derniers clients. Enedis préviendra les fournisseurs d’électricité six mois avant la date du changement, et les fournisseurs devront prévenir les clients au moins un mois avant.

Et dans la pratique, quels changements ?

Dans la pratique, cela risque de changer beaucoup de choses pour les clients qui ont une offre dotée de l’option HC / HP. Il va en effet falloir prendre de nouvelles habitudes, surtout pour les foyers qui passent des heures creuses la nuit aux périodes en journée.

Mais avec les ballons d’eau chaude (cumulus) et la recharge des voitures électriques, il est très facile de rentabiliser l’option HC / HP. Il suffira alors de décaler les consommations gourmandes en énergie sur ces nouveaux horaires.

Rappelons également que certaines offres d’énergie vont plus loin, avec par exemple, dans certains pays européens, le prix au kWh qui varie dynamiquement heure par heure (et même quart d’heure par quart d’heure depuis début 2025). Dans ce genre de cas, il faut alors bénéficier d’un système intelligent (comme une borne de recharge connectée) qui va permettre de lancer la recharge de la voiture électrique lorsque les tarifs sont au plus bas.

On pourra dire merci aux voitures électriques

Renault va encore un cran plus loin avec sa nouvelle R5 électrique et la fonction V2G. Celle-ci peut réinjecter de l’énergie dans le réseau quand ce dernier en a besoin, et le client est récompensé en contrepartie.

Toutes ces technologies permettront aux voitures électriques de soutenir le réseau électrique plutôt que de le mettre à terre, n’en déplaise aux détracteurs de cette motorisation. Pour certains experts, les voitures électriques sont même devenues les ballons d’eau chaude des Temps modernes.

Les clients à l’offre Tempo d’EDF peuvent souffler : cette nouvelle règle ne les concerne pas. C’est d’ailleurs l’une des offres les plus attrayantes en ce mois de février 2025. N’hésitez pas à jeter un œil à notre comparateur d’offres d’énergie.