Peugeot e-3008 : voici la voiture électrique française avec la plus grande autonomie, la nouvelle 3008

Sept ans après le lancement de l'actuelle génération, la Peugeot 3008 se transforme en profondeur et se décline en une inédite version 100 % électrique nommée e-3008. Attendue pour 2024, elle se distingue par un tout nouveau design, un intérieur plus technologique et une autonomie très prometteuse.

Si l’Union européenne va interdire la vente de voitures thermiques en 2035, Peugeot veut prendre de l’avance et prévoit de ne plus proposer que des modèles électriques dans sa gamme cinq ans avant l’échéance. Une promesse qui devrait être facile à tenir, alors que la firme commercialise déjà ses e-208 et e-2008, tandis qu’elle prépare le lancement des e-308 et e-408, mais ce n’est pas tout.

Un style inédit

En effet, au mois de janvier dernier, le constructeur sochalien dévoilait sa feuille de route pour les prochaines années, dans le cadre de son e-Lion Day. L’occasion pour la firme, qui vient de renouveler sa 208 électrique et d’annoncer l’arrivée de la nouvelle génération de sa 3008. Et voilà que cette dernière se montre enfin, en marge de l’IAA de Munich sur lequel Peugeot a fait l’impasse cette année, contrairement à Renault, présent avec son nouveau Scénic E-Tech que nous avons pu découvrir en vrai.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le SUV électrique évolue en profondeur, et ça se voit. Et pour cause, exit la silhouette classique de la précédente mouture, puisque cette dernière se transforme en coupé (fastbakc) comme la nouvelle 408. Les dimensions restent compactes, avec une longueur de 4,54 mètres pour 1,89 mètre de large et 1,64 mètre de haut. Ce qui devrait faciliter les manœuvres, alors que Peugeot annonce un rayon de braquage de 10,6 mètres seulement.

Peugeot e-3008 Autonomie Puissance Transmission Batterie 2RM 525 km 210 ch / 157 kW Traction 73 kWh Dual Motor 525 km 320 ch / 240 kW Intégrale 73 kWh Grande autonomie 700 km 230 ch / 170 kW Traction 98 kWh

La face avant de cette nouvelle Peugeot e-3008 change radicalement, de même que la partie arrière avec de nouveaux feux à trois griffes, reliés entre eux par une large bande noire. Le toit est quant à lui plus incliné, offrant encore plus de dynamisme à l’ensemble. Pour la première fois, le SUV bannit le chrome au profit de touches grises et noires, tandis qu’une nouvelle teinte Bleu Ingaro fait son arrivée dans le catalogue. Enfin, exit le blason de la marque, remplacé par le nom en toutes lettres.

À noter que cette nouvelle génération s’offre de nouvelles jantes de 19 et 20 pouces, dont certaines adoptent un design aérodynamique. Le tout afin d’afficher un Cx (coefficient de trainée) de 0,28, contre seulement 0,24 pour la Tesla Model Y.

Un intérieur plus technologique

A bord, la présentation n’a plus rien à voir avec la précédente génération, puisque cette nouvelle mouture inaugure le tout nouveau Panoramic i-Cockpit, qui avait déjà été montré quelques mois plus tôt. Ce dernier se distingue avant tout par l’arrivée d’une immense dalle numérique incurvée de 21 pouces, qui réunit un combiné numérique sous forme d’affichage tête-haute ainsi qu’un écran tactile. Ce dernier intègre le système d’info-divertissement Peugeot i-Connect compatible avec Apple CarPlay et Android Auto.

À noter que la version GT inclut également la navigation connectée et un planificateur d’itinéraire (une grande première chez Peugeot !), tandis que la commande vocale « Ok Peugeot » est reconduite. Il est également possible de programmer la recharge ou de l’arrêter via l’écran tactile, ce qui est notamment utile lors des heures creuses ou pleines. La voiture peut aussi être préchauffée en avance. À noter que les sièges sont également chauffants sur la e-3008 GT.

Le confort est de mise à bord du SUV électrique, qui affiche un empattement de 2,73 mètres. Le volant a été redessiné et s’offre de nouvelles touches et la commande de sélection de rapport a été déplacée sur la planche de bord. Les sièges sont désormais approuvés par le label allemand AGR (Aktion für Gesunder Rücken), alors qu’ils sont désormais dotés de maintiens latéraux adaptatifs. Le conducteur peut également profiter d’un système audio Focal avec 10 haut-parleurs, et d’un chargeur pour smartphone à induction et de prises USB-C.

Enfin, la nouvelle Peugeot e-3008 fait la part belle aux rangements, puisqu’elle propose pas moins de 34 litres dans le poste de conduite, dans 17 espaces différents. De son côté, le volume de coffre est affiché à 520 litres. Ce dernier accueille également une prise de 12 volts et deux autres sont accessibles à l’avant et à l’arrière de la console centrale.

Une grande autonomie

En début d’année, nous annoncions quelques données techniques sur le SUV électrique, qui est le premier du groupe Stellantis à reposer sur la nouvelle plateforme STLA Medium. Conçue pour accueillir des motorisations électriques, cette dernière se distingue par des trains roulants inédits. Au total, pas moins de trois déclinaisons seront proposées, avec deux ou quatre roues motrices et une puissance maximale de 320 chevaux pour 343 Nm de couple à l’avant et 166 nm à l’arrière.

Comme pour les autres modèles électriques du groupe franco-italien comme la DS 3 E-Tense, le moteur est fabriqué en France. Celui-ci est associé à une batterie NMC (nickel – manganèse – cobalt) de 73 et 93 kWh, offrant une autonomie comprise entre 525 et 700 kilomètres selon le cycle WLTP. Un chiffre qui reste cependant à prendre des pincettes, comme nous l’expliquions précédemment en attendant l’homologation. Le SUV se dote également d’une pompe à chaleur, comme sur la Kia EV6 et la Renault Mégane E-Tech.

À noter que la Peugeot e-3008 fait appel à une architecture 400 volts et non 800, tandis que la charge s’effectue de 20 à 80 % en 30 minutes environ. Le tout à une puissance de 160 kW. La voiture est livrée de série avec un chargeur triphasé de 11 kW, qui peut passer à 22 kW en option. Comme sur le Volvo EX90, le SUV est aussi équipé de la charge bidirectionnelle V2G et V2L, permettant d’alimenter des appareils électriques grâce à la prise de recharge.

Trois niveaux de régénération au freinage sont également disponibles, mais Peugeot ne précise pas si la voiture est dotée de la conduite à une pédale. À noter que la e-3008 est équipée de la conduite semi-autonome de niveau 2 et fait le plein de technologie avec entre autres la reconnaissance des panneaux ou encore l’alerte active de franchissement de ligne.

Quelle date de sortie ?

Pour l’heure, on ne connaît pas encore le prix de cette nouvelle Peugeot e-3008, qui on l’espère restera sous la barre des 47 000 euros pour être éligible au bonus écologique. Cette nouvelle génération, qui chassera sur les terres de la Tesla Model Y sera produite dans l’usine de Sochaux et débutera sa commercialisation à partir de février 2024.

Plus tard, une version électrique de la 5008 sera aussi dévoilée.

