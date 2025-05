Tesla confirme sa supériorité en cas d’accident, la preuve avec ce crash-test

L’organisme EuroNCAP spécialisée dans les crash-tests vient de publier sa nouvelle fournée de résultats. Et si plusieurs voitures électriques obtiennent la note maximale, d’autres manquent la cinquième étoile. Voici le détail.

Crédit : EuroNCAP

Lorsque l’on choisit une nouvelle voiture, le premier critère est bien souvent le prix et le design. Sur une auto électrique, l’autonomie a également un rôle capital, puisque de nombreux automobilistes ont encore peur de tomber en panne.

Cependant, un autre aspect est parfois mis de côté, alors qu’il est très important. Il s’agit de la sécurité. Celle-ci est évaluée par l’EuroNCAP, un organisme indépendant européen.

Une fournée en demi-teinte

Ce dernier est chargé de réaliser les crash-tests des nouveaux modèles qui sont lancés sur le marché, afin de les évaluer. Une note composée d’étoiles leur est attribuée, avec un maximum de cinq. Et voilà que l’EuroNCAP vient de lever le voile sur sa dernière fournée de tests en date, et elle est globalement en demi-teinte. C’est ce qu’explique l’organisation dans son communiqué tout juste publié. Mais une chose est certaine, plusieurs modèles se sont montrés particulièrement convaincants, ce qui devrait rassurer les potentiels clients.

C’est par exemple le cas de la Tesla Model 3, qui a obtenu la note maximale de cinq étoiles. La berline électrique a eu de très bonnes notes, et tout particulièrement concernant la sécurité des occupants adultes et enfants. Dans ces catégories, la voiture a eu respectivement 90 et 93 %. Pour la protection des usagers de la route les plus vulnérables (piétons, cyclistes, etc.), elle a reçu la note de 89 %. Enfin, pour ce qui est des aides à la conduite, le score est de 87 %.

C’est aussi bien que le Polestar 3 en protection des occupants, récemment sacré du « meilleur score depuis 9 ans » par l’organisme, mais la Tesla a fait mieux dans la protection des usagers de la route et des aides à la conduite. Le sacre de la Polestar aura donc été court…

Crédit : EuroNCAP

Le MGS5 EV, que nous avons récemment essayé, s’en est aussi très bien sorti, puisqu’il a eu les cinq étoiles. Ce dernier a obtenu 90 % en protection des passagers adultes et 82 % pour les enfants tandis que sa note est de 82 % pour les usagers de la route fragiles. Enfin, il fait un peu moins bien sur les aides à la conduite, avec un score tout de même très honorable de 78 %. De quoi tordre le cou à certaines idées reçues sur les voitures électriques chinoises, une nouvelle fois.

Enfin, au chapitre des bonnes nouvelles, citons aussi le Kia EV3, dont l’essai est à retrouver sur Survoltés. Le SUV électrique a aussi cartonné, avec d’excellentes notes globales. Pour la protection des passagers adultes et enfants, la voiture a respectivement obtenu 83 et 84 %. C’est en revanche un peu moins bien pour la protection des piétons, avec un score de 78 %. Ce dernier est identique à celui pour les aides à la conduite… du moins avec l’ensemble des équipements de sécurité ; autrement, le SUV coréen perd sa cinquième étoile, avec un score de 67 % dans ce cas. Cela reste tout de même très satisfaisant, bien évidemment.

Quatre étoiles pour les françaises

En regardant les derniers tests effectués par l’organisme européen, on voit que les voitures électriques étrangères s’en sont plutôt bien sorties. C’est moins le cas des modèles français, car ils sont plusieurs à avoir obtenu seulement quatre étoiles. C’est notamment le cas de la nouvelle Renault 4 E-Tech, dévoilée lors du dernier Mondial de l’auto de Paris. Et pour cause, celle-ci affiche des notes assez moyennes dans l’ensemble.

Pour la protection des passagers adultes, le petit SUV urbain atteint 79 % et cela monte à 85 % pour les enfants. Ce qui reste tout de même assez rassurant. La protection des piétons pêche un peu, avec une note de 73 %. Mais ce qui a surtout gêné l’EuroNCAP, ce sont les aides à la conduite, avec un score de 68 %. En cause, et comme l’EV3 : la plupart des équipements de sécurité sont en fait proposés en option et non livrés de série.

Crédit : EuroNCAP

Et ce n’est pas mieux pour les Peugeot e-3008 et e-5008 ainsi que leur cousin allemand, l’Opel Grandland. Affichant les mêmes caractéristiques, ces derniers ont obtenu exactement les mêmes notes, avec un score de quatre étoiles. Pour les occupants adultes, les trois SUV culminent à 82 %, tandis que cela monte à 85 % pour les enfants. En revanche, c’est assez décevant pour les usagers vulnérables, avec une note de 79 %. Et c’est encore pire pour les aides à la conduite, avec seulement 62 %. De plus, l’organisme a pointé du doigts la structure à l’avant qui manque de capacité d’absorption lors d’un choc décalé.

Rappelons tout de même que, même avec quatre étoiles, les voitures testées restent sûres en cas d’accident. La cinquième étoile s’obtient désormais via la dotation (et la qualité) des aides à la conduite, partie certes majeure de la sécurité routière, mais moins l’apanage des marques françaises.