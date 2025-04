Envie d’une voiture électrique moins chère ? Nous avons fait le tour des promotions en cours en avril et sélectionné les plus intéressantes. Peugeot, Volkswagen, Kia : il y en a pour tous les goûts. Voici ce qu’il faut retenir.

Renault 5 E-Tech // Source : Renault

Les voitures électriques sont des voitures comme les autres, et ont, elles aussi, droit à leurs promotions mensuelles. Aucune dérogation en ce mois d’avril 2025, où les marques veulent démarrer le deuxième trimestre en beauté.

Nous vous avons préparé une sélection des offres à retenir, et il y en a pour tous les goûts. Des citadines aux SUV 7 places, en neuf ou en stock : vous aurez l’embarras du choix.

Peugeot sort le grand jeu

Débutons par Peugeot, qui offre des remises sur l’ensemble de sa gamme. La E-208, bousculée par le succès de la Renault 5 électrique, en fait évidemment partie. Les réductions peuvent atteindre jusqu’à 3 800 euros, de quoi proposer la petite batterie (dont l’autonomie vient de passer à 433 km WLTP) à partir de 27 500 euros et la grande dès 31 700 euros, le tout hors bonus écologique.

Peugeot e-208 restylée // Source : Marie Lizak pour Frandroid

Du côté des SUV, le E-3008 bénéficie de 2 000 euros de rabais pour dynamiser sa carrière. De quoi débuter à 42 990 euros hors bonus avec 526 km d’autonomie – notons que la version « Grande autonomie » et ses 701 km WLTP n’en bénéficie pas.

Peugeot est encore plus généreux avec son E-5008, version 7 places du 3008 électrique, puisque la réduction peut atteindre 4 500 euros sur le tarif catalogue. Le 5008 électrique débute donc à 44 990 euros, mais le geste de Peugeot permet de faire passer la version haut de gamme (GT) à 46 990 euros, de quoi la rendre compatible avec le bonus écologique.

Les E-2008, E-308 & E-308 SW sont également concernés… de même que la E-408, dont la commercialisation n’a toujours pas débuté, et qui profite de 1 730 euros de réduction (de quoi débuter à 42 170 euros hors bonus). Notons que ces prix s’entendent hors prime CEE, de quoi encore retirer 353 euros pour tous.

Razzia chez Volkswagen

Même son de cloche chez Volkswagen : toute la gamme y passe, avec des rabais encore plus généreux. L’ID.3, rivale des Mégane E-Tech et MG4, profite de 4 000 euros de réduction, de quoi débuter à 32 500 euros hors bonus (certes avec une petite batterie de 52 kWh).

Plus gros : l’ID.4, le SUV familial, qui bénéficie d’une réduction de 6 000 euros. La version « Life Max » et sa batterie de 77 kWh, promettant 550 km d’autonomie, s’affiche ainsi à 41 000 euros hors bonus – un rapport qualité/prix alléchant.

L’ID.5, sa version « coupé », bénéficie quant à lui d’une ristourne de 7 500 euros. De quoi débuter à 44 000 euros hors bonus – un petit extra pour rouler différent et bénéficier de 6 kilomètres d’autonomie supplémentaire.

Crédit : Volkswagen

Enfin, l‘ID.7, la grande routière électrique de la marque, profite carrément de 10 000 euros de promotion. Cela la fait débuter à 49 990 euros pour 613 km d’autonomie et 51 690 euros pour celle à 702 km. La version break est aussi concernée par cette sacrée réduction.

Kia est généreux

Volkswagen n’est pas le seul à proposer 10 000 euros de réduction sur une voiture électrique : Kia le propose également sur son Niro électrique et son EV6, de quoi proposer à respectivement 35 690 et 39 690 euros.

Kia Niro // Source : Kia

De quoi remettre le Niro en concurrence avec le récent EV3, tandis que l’EV6 permet d’accéder à une voiture électrique à la recharge ultra-rapide pour moins cher. Attention, ces offres ne concernent que les modèles en stock.

Du stock chez Renault et Tesla

Les stars du marché peuvent également avoir droit à un coup de pouce, notamment en fouillant dans le stock. Exemple chez Renault, où des exemplaires de R5 E-Tech ont droit à une petite promo, allant jusqu’à 1 700 euros. C’est toujours bon à prendre, et ça permet en outre de pouvoir récupérer sa voiture bien plus rapidement qu’une commande classique.

Renault 5 E-Tech // Source : Jean-Baptiste Passieux – Frandroid

Chez Tesla, en revanche, on doit liquider le stock des anciens Model Y avec l’arrivée de la nouvelle version. La marque se montre donc généreuse, notamment sur la version Performance : les réductions peuvent atteindre 6 000 euros, et viennent avec deux ans de charge offerte sur le réseau des Superchargeurs. Les autres versions sont aussi concernées, mais comptez « seulement » 2 000 à 4 000 euros de réduction et un an de supercharge gratuite.