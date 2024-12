Voici les 15 voitures électriques qu’on attend le plus en 2025

2025 s’annonce comme une année exceptionnelle pour le marché de la voiture électrique. Après une année 2024, plutôt morose, entre constructeurs historiques et nouveaux entrants chinois, le choix n’aura jamais été aussi vaste qu’en 2025.

Alpine A390

Si vous pensiez que 2024 était une année chargée pour l’électrique, attachez vos ceintures : 2025 s’annonce très chargé ! Des citadines abordables aux hypercars électriques, en passant par des SUV familiaux, voici notre guide des nouveautés qui vont débarquer. Et croyez-nous, il y en a pour tous les goûts (et tous les portefeuilles). Notez que ce n’est pas le guide complet, il s’agit de notre sélection.

La démocratisation de l’électrique : enfin des prix qui font sens !

La bataille des voitures électriques abordables

Commençons par LA star attendue : la Volkswagen ID.2. Avec un prix annoncé sous les 25 000 euros, VW ne fait pas semblant.

Volkswagen ID.2all

On parle d’une compacte avec 450 km d’autonomie et — accrochez-vous – 226 ch ! De quoi faire de cette « Golf électrique » une vraie petite sportive. Le plus cool ? VW a enfin compris que les commandes 100 % tactiles, ce n’était pas la solution.

Volkswagen ID.2all

On retrouve des boutons physiques et une ergonomie plus traditionnelle. Et pour les amateurs de sensations, une version GTI de plus de 320 ch est dans les cartons. Oui, vous avez bien lu : une GTI électrique !

Fiat Grande Panda électrique

Dans la même veine, Fiat dégaine sa Grande Panda électrique. Exit le look rétro de la 500e, la nouvelle Panda joue la carte de la modernité tout en gardant quelques clins d’œil à l’originale. Pour environ 22 000€, vous aurez droit à un moteur de 111 ch (partagé avec la Citroën e-C3) et une autonomie de 315 km. Pas mal pour une citadine !

MG ES5

MG, qui cartonne déjà avec sa MG4, revient avec l’ES5. Plus grand que le ZS EV qu’il remplace (4,48 m), ce SUV mise sur une plateforme 100 % électrique partagée avec la MG4. Au menu : deux batteries (49,1 ou 62,2 kWh) pour une autonomie allant jusqu’à 525 km. Le plus impressionnant ? Sa batterie LFP CATL de seulement 11 cm d’épaisseur, aussi fine que celle des Renault Mégane et Scénic E-Tech.

Les Françaises contre-attaquent

Renault joue la carte de la nostalgie avec la nouvelle R4. Mais attention, ce n’est pas qu’un exercice de style : on parle d’un SUV compact qui vient titiller la Fiat 600e et la Jeep Avenger. Le prix devrait tourner autour des 30 000 €, avec une fiche technique partagée avec la R5.

Renault 4 E-Tech

Alpine, la marque sportive de Renault, n’est pas en reste avec deux modèles : l’A290 et l’A390.

Alpine A290

L’A290, basée sur la R5, promet d’être une vraie petite bombe avec 217 ch et un 0-100 km/h en 6,4 secondes. L’A390, elle, vise plus haut : ce SUV coupé veut rivaliser avec le Porsche Macan électrique, avec une puissance qui devrait dépasser les 450 ch.

Alpine A390

Les constructeurs premium sortent l’artillerie lourde

Mercedes réinvente la berline avec la CLA

La nouvelle CLA électrique pourrait bien être LA révolution technique de 2025. Mercedes vise une consommation de 12 kWh/100 km — un record — et une autonomie WLTP de 750 km. Comment ? Grâce à la nouvelle plateforme MMA et une batterie à la densité énergétique augmentée de 20 %.

Mercedes-Benz Concept CLA

La version de base aura 272 ch en propulsion, et une version 4MATIC plus puissante est prévue.

BMW et Volvo ne sont pas en reste

BMW renouvelle son iX3, et ce n’est pas une simple mise à jour. Basé sur la plateforme Neue Klasse, il adopte une architecture 800 volts pour des charges ultra-rapides. On attend au moins 560 km d’autonomie et plusieurs versions, dont une transmission intégrale.

BMW iX3 2025

Volvo fait fort avec non pas un, mais deux modèles : l’ES90 et l’EX60. L’ES90 est une grande berline de 510 ch avec 640 km d’autonomie, tandis que l’EX60 inaugurera la plateforme SPA3. Le plus intéressant ? Volvo adopte la technique du « mega casting » de Tesla : créer des sections entières en une seule pièce plutôt qu’en assembler une centaine.

Rendu 3D de la Volvo ES90

L’offensive asiatique : la Chine montre les muscles

Xiaomi et autres tech companies

Xiaomi, le géant des smartphones, arrive avec son YU7. Design proche du SU7, LiDAR pour la conduite autonome… la marque ne fait pas les choses à moitié. Et contrairement au SU7, le YU7 devrait être exporté hors de Chine.

Xiaomi YU7

IM Motors (groupe SAIC) vise le premium avec sa L6. Les chiffres sont impressionnants : 0-100 km/h en 3 secondes, 800 km d’autonomie grâce à une batterie semi-solide. De quoi inquiéter Tesla ?

IM L6

BYD et Xpeng montent en gamme

BYD continue son offensive avec l’Atto 2, un SUV compact de 176 ch avec 312 km d’autonomie. Pompe à chaleur de série, charge rapide 65 kW… l’équipement est complet.

Xpeng est attendu avec la P7+. Cette grande berline adopte la conduite autonome niveau 3, une architecture 800V, et peut faire le 30-80 % en 16 minutes. Le tout avec une autonomie jusqu’à 630 km.

Xpeng P7+

Nio crée une nouvelle marque : Onvo

La L60 d’Onvo est un parfait exemple de ce que la Chine sait faire : un SUV coupé avec un Cx de 0,229, une consommation de 12,1 kWh/100 km, le tout pour 28 000 €. Mieux encore ? Vous pouvez opter pour un abonnement batterie qui fait tomber le prix à 21 700 €.

Onvo L60

Le constructeur Nio ira encore plus loin avec la marque Firefly, qui sera bientôt dévoilée, avec des prix encore plus abordables.

Les marques coréennes sont toujours là

Hyundai prépare deux bombes : l’Inster, une citadine maligne avec des batteries de 42 ou 49 kWh, et l’Ioniq 6 N. Cette dernière promet 641 ch (!) et un 0-100 km/h en 3,5 secondes.

Hyundai Inster

Kia lancera l’EV4, une berline compacte au style futuriste basée sur la même plateforme que l’EV6. On parle d’une autonomie approchant les 640 km.

Concept Kia EV4

2025 s’annonce donc comme une année charnière pour l’électrique. L’offre n’a jamais été aussi diverse, des citadines abordables aux berlines de luxe. Les technologies progressent (800 V, méga casting, batteries semi-solides), les autonomies s’allongent, et les prix commencent enfin à devenir plus accessibles.

Évidemment, cette sélection n’est pas exhaustive ! De nombreux constructeurs gardent encore leurs projets secrets et on s’attend à quelques belles surprises en 2025.

Cette liste représente notre sélection des modèles les plus prometteurs ou intrigants que l’équipe Frandroid attend particulièrement.

Certaines marques comme Honda, Mazda ou encore Toyota préparent sûrement leurs offensives électriques dans l’ombre. Sans oublier les jeunes marques chinoises comme Li Auto ou Zeekr qui pourraient nous réserver de belles surprises. Et qui sait ? Peut-être qu’un nouveau constructeur inattendu viendra bousculer le marché, comme Xiaomi l’a fait.