Grâce à Tesla, les longs trajets en voitures électriques deviennent encore plus simples en Europe

Tesla ouvre enfin ses Superchargeurs aux autres voitures électriques dans plusieurs pays d'Europe supplémentaires. Parmi eux, la Roumanie, l'Irlande et la Hongrie. De quoi faciliter encore plus les longs voyages et faire taire les détracteurs de cette motorisation.

De nombreux automobilistes craignent encore de se retrouver à court d’autonomie et c’est pour cette raison qu’ils ne sont pas encore prêts à passer à l’électrique. Pourtant, cette raison est de moins en moins légitime, et surtout, les pannes sont en fait assez rares. Une récente étude montrait également que la meilleure manière de lutter contre la range anxiety était en fait d’acheter une électrique.

Encore plus pratique

Cependant, il existe encore beaucoup de conducteurs qui craignent d’effectuer de longs trajets, et de voyager à l’étranger avec leur voiture électrique. Pourtant, il est prouvé qu’aller loin avec une auto zéro-émission (à l’échappement) est tout à fait possible, comme le montre régulièrement le YouTubeur norvégien Bjørn Nyland avec son test des 1 000 kiliomètres. Et à vrai dire, cela est même de plus en plus simple au fil des années.

Cela notamment grâce au développement rapide des bornes de recharge, alors que l’on en compte déjà plus de 110 000 rien qu’en France. Les opérateurs sont quant à eux de plus en plus nombreux partout dans le monde et en Europe, avec des puissances élevées atteignant actuellement les 400 kW. Si les Superchargeurs Tesla se cantonnent quant à eux à 250 kW actuellement, ils ont une autre force.

Select Superchargers in Ireland, Romania and Hungary are now open to all electric vehicles. https://t.co/DwPxc1e9D4 — Tesla Charging (@TeslaCharging) December 8, 2023

En effet, le constructeur possède un réseau très vaste, ayant passé le cap des 10 000 bornes sur le Vieux Continent l’an dernier. Et l’expansion continue, avec de nouvelles ouvertures régulières et l’arrivée de la V4 encore plus pratique. D’autant plus que depuis peu, certains Superchargeurs sont également accessibles aux autres voitures électriques, toutes marques confondues.

C’est notamment le cas en France, mais également aux Pays-Bas, entre autres. Mais voilà que d’autres pays sont désormais concernés par cette bonne nouvelle, comme l’annonce le constructeur américain dans un communiqué. Depuis le 8 décembre dernier, tous les conducteurs de voitures électriques peuvent se brancher sur les Superchargeurs Tesla en Roumanie, en Hongrie ainsi qu’en Irlande.

Pas encore partout

L’immense majorité des voitures électriques vendues en Europe peuvent se recharger sur les bornes Tesla. Et pour cause, Tesla utilise le connecteur CCS en Europe. Heureusement, ce dernier est partagé avec la quasi-totalité des voitures électriques du marché, sauf quelques modèles anciens ou exotiques.

Cependant, le constructeur souhaite imposer son connecteur NACS, déjà utilisé aux États-Unis. Mais ce n’est pas encore pour tout de suite chez nous. Par ailleurs, il faut savoir que tous les Superchargeurs ne sont pas encore ouverts à tous. Selon le site Teslarati, ce sera seulement le cas d’une poignée d’entre eux au début. En Irlande, cinq stations sur les neuf présentes proposeront cette fonctionnalité.

Ce sera notamment le cas de celle située dans la capitale, Dublin, ainsi qu’à Cork et Athenry. En Hongrie, on en compte huit, dont quatre installées autour de Budapest. Un nombre identique en Roumanie, avec deux près de Bucarest et les autres un peu éparpillés partout dans le pays. Ces bornes délivrent alors une puissance de 250 kW et permettent de gagner jusqu’à 275 kilomètres en 15 minutes.

Il ne manque plus qu’une poignée de pays (à l’image du Portugal ou de la Pologne) pour que Tesla ouvre l’accès à l’ensemble de ses stations aux propriétaires de voitures électriques dans toute l’Europe.

Il faut savoir que les conducteurs de voitures électriques autres que les Tesla doivent payer un tarif un peu plus élevé pour pouvoir utiliser les Superchargeurs. En mai dernier, il fallait compter 0,46 euro du kWh en heures creuses contre 0,35 euro pour les propriétaires de Tesla. Il est également possible d’opter pour un abonnement facturé 12,99 euros par mois pour payer le même prix que les conducteurs de voitures de la marque américaine.