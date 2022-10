Acer dégaine deux trottinettes électriques abordables qui donnent très envie

Le spécialiste des PC Acer se lance dans l’aventure de la mobilité urbaine avec deux trottinettes électriques inédites répondant aux noms d’Acer escooter série 5 et Acer escooter série 3. Sur le papier, la première nommée affiche un excellent rapport qualité-prix.

Les trottinettes électriques ont connu une forte croissance au cours des dernières années. En 2021, 900 000 unités ont trouvé preneur en France, soit une hausse de 42 % comparé à l’année précédente, exposait le site Statista. Ceci ne s’apparente clairement pas à un bond isolé, mais bien à une tendance progressive observée depuis 2017.

Forcément, certains acteurs ne manquent pas de s’engouffrer dans la brèche pour s’accaparer de potentielles parts d’un gâteau bien juteux. C’est notamment le cas d’Acer, principalement connu pour ses ordinateurs portables et ses Chromebook mais désormais force de proposition avec deux modèles inédits : les Acer escooter série 5 et série 3.

Amortisseur arrière et grosse autonomie

La première trottinette électrique est probablement la plus intéressante, eu égard de son prix et de ses caractéristiques techniques. À 499 euros TTC, soit une concurrente des Ninebot KickScooter E45E et Xiaomi Scooter 1S, elle opte pour des choix pertinents et des atouts peu communs sur ce segment tarifaire.

Parmi les deux gros points forts évoqués, citons l’amortisseur arrière capable d’amortir les chocs et autres aspérités de la route de 20 à 30 %. À 500 euros, rares sont les trottinettes électriques à proposer un confort digne de ce nom, faute d’amortisseur notamment. Les pneus pleins de 10 pouces devraient quant à eux aussi jouer un rôle.

Acer évoque également une généreuse batterie dont l’autonomie grimperait à 65 kilomètres. C’est ici conséquent, bien qu’Acer ait pu mesurer cette valeur dans des conditions particulières. On doute que ce rayon d’action ait été obtenu avec le mode 2 qui limite l’engin à 10 km/h, encore moins avec le mode 3 qui le cape à 6 km/h.

Dans tous les cas, il faudra effectuer un test complet pour vérifier cette donnée. En revanche, la recharge complète en 8 heures vous poussera à la recharger la nuit ou durant toute une journée de travail. Autre point notable : la présence d’un régulateur de vitesse, qui permettra de configurer une allure maximale selon vos envies ou votre trajet. Intéressant dans l’idée.

Un poids élevé

Sur le papier, l’Acer esccoter série 5 ne semble pas faire de grosse erreur et propose un reste de fiche technique tout aussi solide : châssis en aluminium, puissance nominale de 350 W (maximale de 470 W), vitesse maximale de 25 km/h, pente de 16 %, certification IPX4 (protection contre les éclaboussures d’eau), phare avant et arrière.

Le communiqué de presse mentionne même un feu-stop toujours bon à prendre, afin que les autres usagers soient prévenus de votre phase de freinage. Le freinage, justement, est assuré par un frein électronique à l’avant et un frein à disque à l’arrière. Là encore, c’est relativement rassurant.

Deux petits bémols ternissent quelque peu la copie, sans non plus la gâcher : le poids de 18,5 kg, qui ne la rend pas pratique pour de l’intermodal ou pour monter plusieurs étages avec la force de vos bras. Mais aussi le moteur situé dans la roue, qui pourrait parfois patiner comme cela a pu nous arriver à plusieurs reprises sur d’autres modèles.

Cette série 5 affiche enfin les dimensions suivantes une fois dépliée : 118 x 49 x 125 cm. Un seul coloris sera disponible : noir.

Une Acer escooter série 3 moins onéreuse

Pour 100 euros de moins, l’Acer escooter série 3 laisse place à quelques concessions : la puissance nominale de son moteur chute à 250 W, les pneus de 8 pouces devraient impacter le confort et la batterie 7,8 Ah n’offre qu’une petite autonomie théorique de 20 kilomètres, ce qui est un peu juste.

En revanche, son poids de 16 kg la rend un poil plus pratique à transporter. Acer ne mentionne aucune suspension arrière dans les éléments que les deux modèles partagent. Sinon pour le reste, rien ne change, sauf les dimensions : 107 x 49 x 120 cm. Le tout à un prix de 399 euros.

Sachez enfin qu’Acer compte poursuivre sur sa lancée, puisque cette nouvelle gamme de produits sera enrichie dans les prochains mois, assure Angelo D’Ambrosio, Directeur général Acer France.

Les Acer escooter série 5 et série 3 seront disponibles fin octobre chez Fnac Darty.

