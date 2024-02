Test de l’Intersport Oze E-Speed : une base solide, mais des progrès à faire

Sur la trottinette électrique, Intersport semble avoir suivi le même parcours que Decathlon. Après des débuts timides en 2021 avec la E-Fly, peu performante (roues de 8 pouces, autonomie de 15 km), et une E-Motion 2.0 touchée par deux rappels en 2022 et 2023 (problème de solidité de la colonne de direction), le groupe français propose de nouveaux modèles pour faire son trou sur le marché. Il le fait à travers sa marque Oze, initialement dédiée aux trottinettes classiques pour enfants, en lançant trois modèles électriques inédits.

L’E-Moove représente l’entrée de gamme avec des performances modestes et sans écran, tandis que l’E-Speed Pro, le modèle haut de gamme, se distingue par ses suspensions et son affichage soigné. Entre les deux, l’E-Speed semble offrir un bon compromis et un rapport qualité-prix attractif, du moins sur le papier. Ainsi, nous avons décidé de tester ce modèle pendant deux semaines pour nous faire notre propre opinion.

Oze E-Speed Fiche technique

Modèle Oze E-Speed Autonomie annoncée 45 km Vitesse max 25 km/h Puissance du moteur 350 watts Fiche produit

Ce test a été réalisé à partir d’un modèle prêté par la marque.

Oze E-Speed Un style très quelconque

La trottinette électrique Oze ressemble tout bonnement à un modèle générique. Rien ne retient l’attention, et elle ne se démarque pas de la concurrence. Normal, Intersport a basé sa création sur la X11 de Micro Mobility… d’ailleurs vendue sur son propre site, dont elle ne change que les logos et la couleur.

L’E-Speed arbore un design classique en noir uni, contrairement à la version bicolore noir/bleu proposée par Micro, mesurant 117 cm de long et de hauteur. Avec une hauteur de deck de 15,5 cm, notre taille de 1,84 m se trouve à la limite pour une conduite confortable, les bras tendus vers le guidon.

La largeur totale du guidon est de 53 cm, alors que le deck mesure 19,5 x 58 cm. Le deck, particulièrement large, est pratique car il offre suffisamment d’espace pour positionner ses pieds à sa guise. Sa surface, spécifique à Oze, est faite d’un caoutchouc très adhérent qui ne glisse pas, même sous une pluie battante.

Source : M. Lauraux pour Frandroid La sonnette astucieusement logée sous le levier de frein // Source : M. Lauraux pour Frandroid La gâchette d’accélération etdes poignées adhérentes (non ergonomiques) // Source : M. Lauraux pour Frandroid Le plateau est énorme face à une tout petite béquille // Source : M. Lauraux pour Frandroid Même sous les cordes, la surface reste antidérapante // Source : M. Lauraux pour Frandroid Les gardes-boues rigides pourraient être un poil plus longs // Source : M. Lauraux pour Frandroid

Le guidon est fixé à une colonne de direction, surmontée d’une potence intégrant un éclairage avant et le guidon lui-même. Les poignées, en silicone gris – la seule touche de couleur différente du noir –, assurent une bonne adhérence, mais peuvent s’avérer inconfortables sur de longues distances sans l’usage de gants.

La sonnette est astucieusement placée entre la poignée gauche et le levier de frein. L’éclairage avant permet d’être vu plutôt que de voir, car son faisceau n’éclaire pas suffisamment la route devant soi. À l’arrière, le feu rouge, toujours allumé par défaut, offre une luminosité correcte, mais ne dispose pas de fonction de signalisation de freinage.

Un phare non ajustable, certes bien visible des autres usagers // Source : M. Lauraux pour Frandroid Il éclaire loin, mais trop faible pour rouler hors des éclairages urbains // Source : M. Lauraux pour Frandroid Il manque une fonction stop à ce feu arrière lumineux // Source : M. Lauraux pour Frandroid

Les roues de l’Oze E-Speed, de 10 pouces, sont équipées de pneus à chambre à air. Leurs garde-boue, bien qu’en plastique, sont très rigides et enveloppants. Ils gagneraient cependant à être légèrement plus longs à l’avant pour éviter les éclaboussures sur le deck par temps de pluie ou sur sol mouillé. Concernant la résistance aux intempéries, pas d’inquiétude : la trottinette est certifiée IPX5, garantissant une bonne étanchéité sous la pluie.

Pliage classique et poids correct

Le système de pliage de la trottinette Oze E-Speed suit un mécanisme très répandu. Intersport n’a pas cherché à innover en utilisant un levier situé à l’avant de la colonne de direction, qui s’ouvre en appuyant sur un bouton. Cependant, l’effort requis est moindre que sur certains modèles concurrents.

Pour déplier la trottinette, il faut tirer sur le levier, qui est équipé d’un dispositif de sécurité pour éviter que la colonne ne tombe accidentellement. Il est nécessaire de tirer une seconde fois pour déverrouiller complètement le mécanisme (attention à bien maintenir la colonne pour éviter tout accident). À l’instar des modèles Ninebot ou Xiaomi, la colonne se plie de manière asymétrique, ce qui décale légèrement le guidon vers la gauche et facilite le transport.

Système de pliage classique // Source : M. Lauraux pour Frandroid La colonne est décalée à droite pour le transport // Source : M. Lauraux pour Frandroid Avec 17 kg, c’est lourd, mais transportable // Source : M. Lauraux pour Frandroid

Malgré son poids de 17,8 kg, ce qui est considérable pour une trottinette de milieu de gamme dotée d’une batterie modeste et dépourvue de suspension, il reste possible de la transporter. Pour ceux qui ne peuvent pas la porter, un mode piéton permet de la faire rouler plus aisément, notamment en montée.

Oze E-Speed Un écran et une appli basiques,



L’E-Speed, modèle intermédiaire parmi les trois nouveautés de la gamme Oze, se distingue par la présence d’un écran, contrairement à l’E-Moove. Toutefois, elle ne bénéficie pas des fonctionnalités avancées de la version Pro et est équipée d’un écran très basique.

Situé au centre de la potence, l’écran affiche des caractères bleus contrastants sur fond noir, assurant une bonne lisibilité quelles que soient les conditions météorologiques. Les informations affichées restent élémentaires : vitesse, jauge de batterie à 5 barres, mode de conduite sélectionné (S, D, ou Eco), ainsi que quelques icônes supplémentaires pour les phares et le Bluetooth, entre autres.

Intersport ne l’avait pas mentionné lors de sa présentation en octobre, mais la gamme Oze bénéficie d’une application mobile ! Bien qu’elle ne soit pas aussi aboutie que celles proposées par Ninebot ou Xiaomi, elle offre néanmoins quelques fonctionnalités intéressantes. La connexion à l’application est rapide et fiable, sans latence ni bugs.

L’affichage, unique en son genre, présente un compteur de vitesse plus précis incluant les décimales, le niveau de batterie en pourcentage, ainsi que le kilométrage total et celui effectué depuis le dernier allumage.

L’écran est plus puissant avec phares allumés // Source : M. Lauraux pour Frandroid La connexion est stable et rapide, l’appli reste toutefois désuète // Source : Source : M. Lauraux pour Frandroid Peu de réglages et paramètres disponibles // Source : Source : M. Lauraux pour Frandroid

Parmi les fonctionnalités moins essentielles, on trouve une option de verrouillage qui immobilise le moteur, mais uniquement lorsque la trottinette est allumée et connectée à l’application, ce qui limite son utilité. Il est également possible de faire émettre un bip à distance, dans l’éventualité où elle serait égarée, bien que perdre une trottinette censée être facilement transportable semble peu probable.

Oze E-Speed Une conduite plaisante par tous les temps



Grâce à son guidon de 53 cm de large, l’Oze E-Speed offre une maniabilité aisée et une bonne stabilité. Cependant, le moteur placé à l’avant rend la trottinette électrique moins réactive qu’un modèle à moteur arrière, et la répartition du poids vers l’avant affecte quelque peu la précision de conduite. Néanmoins, le modèle d’Intersport se distingue par une accélération très progressive, assurant une expérience de conduite sécurisante.

Avec sa puissance nominale de 350 W (pouvant atteindre 500 W en pic), l’E-Speed est un peu molle dans les premiers 10 km/h, avant de gagner en vitesse pour atteindre rapidement les 25 km/h. Il est à noter qu’il n’est pas nécessaire de pousser la trottinette avec le pied pour démarrer dès 0 km/h, contrairement à d’autres modèles électriques. Cependant, il est conseillé de la lancer au pied pour pallier sa faible accélération initiale et économiser un peu d’énergie.

En mode S, les performances sont satisfaisantes, avec des accélérations assez vives, bien que la trottinette montre ses limites en montée à cause de la puissance modeste du moteur. Le mode D, qui limite la vitesse à 20 km/h, offre des performances plus modestes, mais convient pour une conduite plus calme, tandis que le mode Eco, limitant la vitesse à 15 km/h, est déconseillé sauf dans des zones très fréquentées par les piétons. À propos de la marche à pied, un mode piéton est disponible en appuyant trois fois sur le bouton, permettant de se déplacer à 6 km/h.

Un freinage efficace et un confort correct

Concernant le freinage, la trottinette ne dispose pas de fonction de régénération d’énergie, ce qui se traduit par une sensation presque de roue libre lorsqu’on cesse d’accélérer. Il faut donc se reposer principalement sur le frein à disque arrière, qui, heureusement, est très efficace.

L’Oze E-Speed offre un certain confort, compensant l’absence de suspension présente sur le modèle « Pro ». Ce confort est assuré par les roues de 10 pouces équipées de pneus à air, mais sans chambre à air, qui absorbent efficacement les vibrations. Parmi les trottinettes de sa catégorie, le modèle d’Intersport se distingue par une bonne gestion des vibrations, bien qu’il ne puisse pas réaliser de miracles.

Ainsi, chaque trottoir, trou ou bosse de plus de 5 cm se fait sentir, et il est conseillé d’éviter les pavés à cause des secousses importantes. La conduite peut être tolérable sur les Champs-Élysées (bien que l’on soit soulagé d’en finir), mais elle devient problématique sur des surfaces plus irrégulières, comme celles du boulevard Malesherbes, par exemple.

Oze E-Speed Une bonne autonomie, mais une jauge dans les choux

Comme la grande majorité des trottinettes électriques, l’Oze E-Speed intègre sa batterie sous le deck. Presque invisible, cette batterie offre une capacité de 10,4 Ah, soit 374 Wh pour une tension de 36 V. Selon les informations fournies par Intersport, l’autonomie annoncée est de 35 kilomètres, une valeur optimiste qui, comme souvent, est à considérer avec prudence et dans des conditions de conduite idéales.

Nos premiers trajets se sont révélés prometteurs, avec un parcours de 15 km consommant seulement 45 % de la batterie. Un second trajet a porté le total à 25 km, avec encore un tiers de la batterie disponible. Cependant, la situation s’est détériorée par la suite : la trottinette n’a plus réussi à atteindre les 25 km/h et n’affichait plus qu’une seule barre de batterie après quelques centaines de mètres.

Progressivement, la batterie s’est complètement déchargée. Étrangement, lorsque la trottinette est à l’arrêt, l’application et la trottinette indiquent entre 20 et 30 % de batterie restante, mais cette valeur chute à moins de 10 %, puis à 5 % et finalement à 2 % dès que l’on commence à rouler.

Résultat : nous n’avons pas réussi à parcourir plus de 2 km avec les 33 % de batterie restants, et ce, à une vitesse réduite (10 km/h sur le dernier kilomètre). Cela révèle un problème sérieux de gestion de l’énergie, qui pourrait potentiellement être résolu avec une mise à jour du système de gestion de la batterie (BMS).

Au final, nous avons réussi à parcourir 25 km avec une charge complète (moyenne établie sur 3 cycles de charge), et ce, dans des conditions hivernales (températures entre 0 et 5 °C). Dans des conditions plus clémentes, atteindre 30 km semble tout à fait réalisable. La consommation du moteur, d’après nos calculs, s’élève à 1,16 Wh/km, ce qui est satisfaisant. Néanmoins, cette incohérence dans l’indication de la jauge de batterie nécessite une attention particulière.

Charge très lente

Une fois la batterie épuisée, la patience est de mise. Intersport fournit un petit chargeur, dont le câble ne mesure que 80 cm, bien moins que les 2 à 3 mètres habituellement proposés par la concurrence. Bien que certains apprécient son faible encombrement, cela nécessite de placer la trottinette à proximité immédiate d’une prise électrique… et pour une longue durée.

Le chargeur, avec une capacité maximale de 1,8 A, requiert 6 heures pour recharger la batterie de 5 à 80 %, et jusqu’à 8 heures pour une charge complète ! De plus, il a tendance à chauffer et ne fournit aucune indication sur le niveau de charge. L’écran de la trottinette étant éteint et l’application inaccessible pendant la charge, il faut débrancher l’appareil et l’allumer pour vérifier l’état de la charge, ce qui est loin d’être pratique.

Oze E-Speed Un gros réseau, mais un prix un poil élevé



Nous avons testé cette trottinette électrique début janvier, mais elle sera disponible chez Intersport en mars 2024. L’Oze E-Speed sera vendue dans plus de 200 points de vente du groupe, ainsi qu’en ligne sur leur site web.

Le prix est assez surprenant, s’élevant à « seulement » 599 euros, alors que la version Micro est vendue 749 euros chez Intersport. La marque française propose un modèle unique en taille et en coloris noir, positionnant ainsi cette trottinette entre l’E-Moove à 399 euros et l’E-Speed Pro à 799 euros.

Le service après-vente (SAV) se fera de préférence chez Intersport, qui dispose de ses propres ateliers, bien que cela ne soit pas une obligation. La garantie standard est de deux ans, à l’exception des pièces d’usure telles que les pneus, les poignées et les freins, et elle n’est pas extensible.



au meilleur prix ? Où acheter L' Oze E-Speed au meilleur prix ?

Il n'y a pas d'offres pour le moment