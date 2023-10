On a découvert les 3 prochaines trottinettes électriques d’Intersport : à fond sur la réparation rapide et accessible

La gamme de trottinettes électriques Oze, qui appartient à Intersport, va accueillir trois nouveaux modèles en janvier 2024 : les Oze E-Moove, E-Speed et E-Speed Pro, qui misent sur la durabilité et des prix oscillant entre 500 et 750 euros pour séduire le grand public.

Vous ne le saviez peut-être pas, mais Intersport possède bel et bien une gamme de trottinettes électriques sous sa marque Oze. « Cela n’a pas été un grand succès. La problématique, c’était le suivi de la qualité des produits. Ici, on fait table rase », nous confie Xavier Rousseau, Category manager de la marque.

Pour l’occasion, Intersport s’est associé à Micro Mobility, avec un objectif principal en tête : faire des produits durables et facilement réparables en cas de besoin. « L’idée, c’est qu’on maîtrise la chaîne de valeur. Nous allons former des techniciens en interne avec un module spécifique pour n’importe quelle réparation à faire sur la trottinette », nous explique Xavier.

Assemblage en Asie

Au total, plus de 350 magasins du réseau Intersport seront en mesure d’accueillir un modèle défaillant. Chaque pièce détachée sera livrée sous moins de 48h. Le but est de ne pas priver le client de son engin durant une trop longue période. Chaque magasin aura aussi droit à son kit de diagnostic pour repérer et analyser les anomalies.

De son côté, Micro Mobility intervient sur la conception globale du produit. En revanche, l’assemblage est chapeauté par une usine en Asie, celle de QuickWheel en l’occurrence. Cette dernière s’occupe aussi des trottinettes électriques en libre-service que l’on connaît – Lime notamment -, « avec des processus de qualité importants », nous assure-t-on.

Au total, trois nouveaux modèles vont débarquer. Voici leurs noms et leurs prix, histoire de tuer le suspense d’emblée :

Oze E-Moove : 499,99 euros ;

Oze E-Speed : 599,99 euros ;

Oze E-Speed Pro : 749,99 euros.

Le trio partage certains éléments communs. Déjà, le système de pliage est le même : un levier classique sert à débloquer la colonne de direction, dont le crochet disposé sur le guidon vient qui se clipser à une accroche placée sur le garde-boue. Les réflecteurs, l’éclairage et les garde-boue sont aussi identiques.

IPX5 et roues de 10 pouces

Chaque trottinette s’appuie sur des roues de 10 pouces avec chambre à air. Seules les Speed ont droit à une couche préventive en plus contre les crevaisons. Même revêtement, même frein régénératif, même application mobile, IPX5 : sur ces quatre domaines, rien ne les distingue. Pour cela, il faut regarder du côté du moteur et de la batterie.

La Oze E-Moove revendique un moteur avant de 300 W capable de gravir, en théorie, des dénivelés positifs de 16 %. Sa batterie de 275 Wh devrait lui permettre de parcourir environ 25 km, même si cette valeur est non définitive puisque la marque effectue encore des tests. La trottinette pèse son poids : 16 kg.

Oze E-Speed, le futur modèle phare

Sur le guidon, aucun écran n’a été installé. Pour connaître son niveau d’autonomie et son mode d’assistance, il faut jeter un œil sur les deux LED placées sur le deck. Pour l’autonomie, la couleur verte indique entre 75 et 100 % restant, la couleur orange entre 50 et 75 %, et ainsi de suite. Le frein arrière est assuré par un frein à tambour.

Source : Grégoire Huvelin – Frandroid Source : Grégoire Huvelin – Frandroid Source : Grégoire Huvelin – Frandroid

La Oze E-Speed monte en gamme – elle sera le modèle phare de la gamme – avec un moteur avant de 350 W cette fois-ci. Bonne nouvelle : un écran milieu de gamme s’invite à la fête, ainsi qu’une batterie plus généreuse de 375 Wh au total pour une autonomie estimée à 35-40 km. À l’arrière, il s’agit cette fois-ci d’un frein à disque. Le tout pour 17 kilos sur la balance.

Enfin, la Oze E-Speed Pro s’arme d’une suspension (photo ci-dessus) avant plus que bienvenue, qui devrait apporter une belle dose de confort. Le moteur arrière de 500 W va encore plus loin, puisqu’il est censé gravir des côtes de 26 %. Il dispose aussi d’un deck plus large, d’un frein tambour à l’avant et d’un écran plus haut de gamme (troisième photo ci-dessus)

Une disponibilité début 2024

La batterie est la même que sa petite sœur, à savoir 375 Wh. Mais avec une puissance plus grande, il faut logiquement s’attendre à une autonomie moindre. Ce modèle pèse en plus encore plus lourd que les deux précédentes : 18 kg en tout.

Les E-Moove, E-Speed et E-Speed Pro débarqueront au catalogue d’Intersport en janvier 2024. Il sera alors temps de les tester en profondeur et de les confronter à leurs concurrentes chez Xiaomi et Segway. Pour l’E-Moove, nous pensons à la Xiaomi Scooter 4 (499 euros actuellement) et la Ninebot KickScooter F2 E (549 euros).

De son côté, l’E-Speed affrontera la Ninebot KickScooter F2 Plus (599 euros), lorsque la E-Speed Pro rivalisera avec la Xiaomi Electric Scooter 4 Pro (799 euros) et la Ninebot KickScooter MAX G2 un poil plus onéreuse (899 euros)