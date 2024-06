Inspirées du Tesla Cybertruck, ces deux trottinettes électriques débarquent en France avec un rapport qualité-prix attractif

Avec un design osé, les nouvelles trottinettes électriques Navee S60 et S40 affichent un prix abordable pour des performances élevées et une double suspension avant. Présentation.

Les trottinettes électriques se suivent et se ressemblent, ou pas. Le design de ces engins commence peu à peu à se diversifier. Pour le démontrer, les nouvelles Navee S40 et S60, aperçues en janvier au CES 2024, débarquent avec leur style bien personnel en France, apprend-on dans un communiqué de presse envoyé à la rédaction.

Une Navee S60 en puissance

Visuellement, elles semblent surtout s’être inspirées du Tesla Cybertruck, officiellement « cyberpunk » pour ne pas froisser Elon Musk. Large et imposant, le deck devrait permettre de poser ses pieds en parallèle, le tout perché sur une double suspension avant et associé à des roues de 10 pouces tubeless. Sur le papier, le confort promet. Tout ceci se fait au détriment du poids, de 22,2 à 24,6 kg selon le modèle. Bien que pliantes, les trottinettes seront presque impossibles à porter et transporter au quotidien.

Cette base s’inspire donc de la Navee S65… mais sans aucun frein à disque cette fois-ci. Ici, un tambour officie à l’avant, et un frein électronique à l’arrière. C’est là où loge le moteur, dont la puissance diffère selon la version. Il développe 700 W en pic sur la S40 (400 W en continu), et 1 000 W sur la S60 (500 W en continu).

Pour manœuvrer cette trottinette, la marque chinoise a choisi un guidon classique, qui ne pivote pas à l’instar des V25 ou V40. Son écran est panoramique, tandis que les clignotants et l’éclairage automatiques complètent l’équipement. Connectées via la Navee App, les S40 et S60 incluent également l’Apple Find My, afin de géolocaliser son véhicule en cas de vol. Côté autonomie, voici les valeurs théoriques communiquées par la marque :

S40 : 40 km d’autonomie avec 7,65 Ah de batterie ;

S60 : 60 km d’autonomie avec 10,2 Ah de batterie.

Une trottinette électrique suspendue sous 600 euros

Le prix de la Navee S40 semble très compétitif, à 599 euros. Elle vient donc affronter une Dualtron Togo, mais aussi la Xiaomi Scooter 4 Pro Max (649 euros). La grande sœur Navee S60 est à 699 euros, de quoi attaquer la Niu KQi 300 X. Elle fera d’ailleurs de l’ombre à la S65, tout comme la Xiaomi 4 Ultra.