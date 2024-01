Vous devriez jeter un œil à ces 5 nouvelles trottinettes électriques du CES 2024

Pour compléter son offensive démarrée en septembre, Navee déploie cinq nouvelles trottinettes électriques à l’occasion du CES 2024, dont les S40 et S60 à double suspension abordables.

Le CES 2024 est synonyme d’innovation, mais aussi de mobilité électrique comme avec la trottinette électrique ultra-puissante Flash Motors. Mais pour revenir à des prix et vitesses raisonnables, c’est le constructeur chinois Navee qui fait l’actualité avec de nombreuses nouveautés.

Deux trottinettes à double suspension et abordables ?

La plus importante attraction du stand est le duo Navee S40 et S60. Ce sont les héritières de la trottinette électrique haut de gamme S65, mais avec une double suspension visiblement inédite : le système est en effet doté d’une technologie « Shock Master » censée réduire les vibrations de 35 % (par rapport aux amortisseurs à ressort). Ces modèles revendiquent un style encore plus acéré proclamé « cyberpunk », le tout accompagné de clignotants et un nouvel écran carré sur le guidon.

La S40 devrait proposer 40 km d’autonomie, et logiquement la S60 atteindrait les 60 km par charge avec une seconde poignée de frein suggérant l’ajout d’un disque arrière comme la S65. Pas de mot sur le moteur, situé dans la roue arrière, mais ce duo sera bien limité à 25 km/h chez nous. Le tarif pourrait tourner entre 600 et 700 euros.

Autre nouveauté : la cossue Navee N65i adopte le « i » signifiant la présence de clignotants. Non disponible en France, cette trottinette électrique rigide dispose d’un moteur de 500 W (900 W en pic) et d’une autonomie de 65 km.

Une autonomie supérieure à 100 km !

L’entrée de gamme peaufiner aussi on offre avec une variante V40i Pro. Cette version à clignotants de la V40 Pro dispose d’un moteur avant de 300 W, d’une batterie de 281 Wh pour 40 km d’autonomie et d’un frein à disque arrière.

Vendue 499 euros, elle dispose d’une grande sœur V50 accueillant aussi une évolution V50i Pro, dont les caractéristiques seront identiques. Le suffixe Pro suggère la présence d’un guidon pivotant, pratique pour gagner en place lors du stationnement. Son tarif devrait osciller autour de 599 euros, soit en face des Ninebot F2 Plus (599 euros) ou Xiaomi 4 Pro (549 euros en réduction).