Cette trottinette électrique à 12 000 euros est inutile

D’une puissance de 3 kW grâce à deux moteurs et dotée d’une batterie de 29,4 Ah, la trottinette électrique surpuissante nommée Flash Motors Infinity X Off-Road pourrait atteindre 120 km/h. Une vitesse bien inutile et évidemment dangereuse. Sans parler du prix exorbitant.

Dans le monde de la trottinette électrique, il y a deux catégories de produits : les civilisées sous 1 000 W de puissance pour la ville, et des plus puissantes dont certaines sont aux frontières avec la légalité. Cela n’empêche pas à de nombreuses marques de s’aventurer sur ce dernier terrain, à l’image de Flash Motors.

Ce fabricant venu de Chypre sans historique apparent – mais qui aurait été fondé en 2019 – s’est d’abord lancé dans les cartes électroniques pour véhicules, avant d’atterrir dans l’univers dans la mobilité à l’occasion du CES 2024. Flash Motors déploie une trottinette électrique ultra puissante, dont le look peut s’apparenter à certaines Dualtron.

Une autonomie supérieure à 100 km

Suspendue à l’avant comme à l’arrière, la Flash Motors Infinity X Off-Road joue sur le poids avec un châssis monocoque en carbone (comme la Red Bull) et aluminium, ainsi qu’un guidon alliant carbone et titane. Ne vous attendez pas non plus à soulever l’engin d’une main, en raison du poids de 46 kg. Car la batterie, munie de cellules Samsung 21700, contiendrait 29,4 Ah de capacité (2 016 Wh à tension 72V) pour environ 110 km d’autonomie. La recharge ne durerait que 6 heures selon la firme.

L’autonomie attendrait 110 km ! // Source : Flash Motors Châssis et guidon sont composés en partie en carbone // Source : Flash Motors Un écran moderne pour un guidon de vélo // Source : Flash Motors

La propulsion est un peu plus modeste, avec deux moteurs de 1,5 kW, soit 3 000 W sous les pieds. Cela serait suffisant pour pousser la Flash Motors à 100 km/h sur ses roues de 11 pouces, avec une pointe de 120 km/h théorique. Pour arrêter la trottinette électrique à ces vitesses folles, chaque roue possède deux freins à disque aux étriers à 4 pistons, en plus d’un frein électromagnétique.

Le contrôleur maison Nano Elite, nourri à l’IA selon Flash Motors, permettrait d’adapter la réponse du moteur ou des freins en fonction de la situation.

Un prix de folie pour cette trottinette électrique

Enfin, la Flash Motors Infinity X propose une seconde version « City Scooter » sans suspension avant et de couleur aluminium. Toutefois, cela n’empêche pas la marque d’afficher un prix identique pour les deux variantes : 13 189 dollars taxes incluses, soit 12 000 euros ! La trottinette chypriote n’est cependant accessible qu’en précommande, et aux États-Unis exclusivement.

De toute façon, ce modèle ne serait pas autorisé sur nos routes, ou utilisable seulement sur pistes privées ou en tout-terrain. Pour rappel, une trottinette électrique doit respecter la loi française avec une vitesse maximale de 25 km/h. Dire que ce type d’engin est inutile de nos jours, en raison de leur vitesse de pointe dangereuse notamment, est un petit euphémisme.