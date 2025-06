BMW améliore l’autonomie et les performances de sa rivale de la Tesla Model 3

Quatre ans après son lancement, la BMW i4 s’offre quelques petites améliorations en ce début du mois de juin. La voiture électrique gagne en autonomie mais aussi en puissance, avec l’arrivée d’une nouvelle version.

Le marché automobile est en demi-teinte, avec des ventes d’électriques qui remontent doucement après une année 2024 très difficile. Cependant, tous les constructeurs ne sont pas logés à la même enseigne, bien au contraire. Cependant, BMW s’en sort plutôt bien, avec des immatriculations en très légère hausse en Europe.

Une i4 retravaillée

Mais évidemment, la firme basée à Munich veut aller plus loin, afin de relancer ses ventes un peu partout. Et surtout, rester dans la course face à ses rivaux allemands que sont Audi et Mercedes. Pour cela, le constructeur mise notamment sur une gamme de voitures électriques déjà très remplie, qui va de l’i4 à l’iX en passant par les iX3 et autre i7. Bref, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et voilà que la marque allemande a décidé d’offrir quelques petites améliorations à sa plus petite berline électrique.

Il s’agit de la i4, qui est présente dans le catalogue depuis 2021 déjà. Cependant, on ne peut pas parler de restylage, car la voiture ne change pas sur le plan esthétique. Comme l’indique le communiqué publié par la marque, c’est plutôt sous le capot que le gros des évolutions se trouve. La rivale de la Tesla Model 3 voit son autonomie légèrement grimper, et cela sur toutes les versions de la gamme. Ainsi, la i4 eDrive 35 peut parcourir 13 kilomètres de plus selon le cycle WLTP.

C’est 12 kilomètres de plus pour la variante eDrive40. Évidemment, cela peut sembler très peu, et à vrai dire, il y a de fortes chances pour que vous ne remarquiez même pas la différence dans la vraie vie. Cependant, la berline électrique affiche déjà des autonomies généreuses, oscillant entre 513 et 612 kilomètres. De quoi déjà rassurer les automobilistes, qui exigent de pouvoir rouler au moins 400 kilomètres en une seule charge. Mais alors, à quoi cette augmentation de l’autonomie est-elle due ?

En fait, BMW a désormais équipé sa voiture électrique d’un tout nouvel onduleur au carbure de silicium (SiC), comme l’i5 avant elle. Ce n’est pas tout, car la firme a aussi offert à sa berline de nouveaux composants dédiés à l’électronique de puissance. Le tout a pour effet de faire légèrement chuter la consommation énergétique, de l’ordre de 4,5 % environ. Ce qui permet logiquement de faire grimper l’autonomie, sans avoir besoin de faire grossir la batterie. Pour mémoire, celle-ci est comprise entre 70,2 et 83,9 kWh selon la version.

Une nouvelle version haut de gamme

Ce n’est pas la seule nouveauté au sein du catalogue de la BMW i4 pour ce début d’été. En effet, le constructeur allemand a aussi décidé de faire évoluer la gamme, en remplaçant la version M50 xDrive par une nouvelle déclinaison jouant le rôle de vaisseau-amiral pour la berline. Celle-ci prend le nom de M60 xDrive, et apporte quelques nouveautés intéressantes. Et pour cause, elle devient plus puissante, puisqu’elle voit sa puissance passer de 544 à 601 chevaux, soit une augmentation de 57 chevaux.

Ce qui se traduit en toute logique par un 0 à 100 km/h amélioré. Celui-ci passe à seulement 3,7 secondes, contre 3,9 secondes sur l’ancienne version. Néanmoins, la vitesse maximale semble ne pas avoir été modifiée. Elle était pour mémoire fixée à 225 km/h sur la M50 xDrive. La transmission intégrale est de mise, de même que la grosse batterie de 83,9 kWh. Elle gagne 31 kilomètres d’autonomie grâce aux améliorations décrites plus haut, pour atteindre la barre des 551 kilomètres selon l’homologation WLTP.

Cette nouvelle variante coiffant la gamme démarre à partir de 78 950 euros, tandis que la moins chère des i4, la eDrive35, débute à 57 850 euros. Un tarif qui la prive bien évidemment de bonus écologique, uniquement réservé aux voitures électriques sous la barre des 47 000 euros.

À noter que BMW avait lancé en avril 2025 une nouvelle garantie sur ses batteries, avec au moins 70 % de sa capacité initiale garantie jusqu’à 8 ans ou 160 000 kilomètres. La i4 est donc logiquement concernée également.