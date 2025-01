Skoda améliore sa voiture électrique rivale du Tesla Model Y et tutoie désormais les 600 km d’autonomie

Cinq ans après son lancement, le Skoda Enyaq se refait une petite beauté. Face à une concurrence de plus en plus rude, y compris en interne, cette voiture électrique soigne son look et son aérodynamisme, de quoi venir titiller les 600 km d’autonomie. Voici ce qu’il faut en retenir.

Skoda Enyaq (2025) // Source : Skoda

Lancé en 2020, le Skoda Enyaq fut la première voiture électrique du constructeur tchèque. Une première excursion loin d’être un échec, avec plus de 250 000 ventes au niveau mondial.

Seulement voilà, la concurrence déboule, y compris au sein même de la gamme Skoda avec l’arrivée de l’Elroq, plus compact et accessible. La marque réagit donc avec une version améliorée de son Enyaq, qui bénéficie de mises à jour principalement esthétiques.

Un nouveau style maison

Dans un souci d’homogénéiser la gamme, cet Enyaq « 2025 » passe donc aux derniers canons stylistiques de Skoda. Baptisé « Modern Solid », ce style se perçoit notamment à l’avant, avec une nouvelle calandre « Tech-Deck Face » largement inspirée de l’Elroq et bien plus discrète qu’actuellement. Notons que celle-ci peut s’illuminer. Les projecteurs, matriciels en option, migrent en partie inférieure.

Skoda Enyaq (2025) // Source : Skoda Skoda Enyaq (2025) // Source : Skoda

Autre symbole fort de ce nouveau style : l’abandon total du logo Skoda sur la carrosserie au profit d’un lettrage. Mis à part ça et quelques détails (nouvelles jantes, nouvelle couleur), l’Enyaq reste un Enyaq. Les dimensions n’évoluent qu’à la marge, avec 4,66 m de long (dont 2,77 m d’empattement) pour 1,88 m de large et 1,62 m de haut, tandis que les deux carrosseries (SUV et coupé) restent au catalogue.

Même constat concernant l’habitacle, qui n’évolue quasiment pas : seules les selleries et le volant ont droit à un dépoussiérage. L’équipement s’enrichit toutefois, avec l’écran central 13 pouces, la climatisation trizone, l’accès et démarrage mains-libres, la conduite semi-autonome de niveau 2 ou les sièges avant chauffants de série.

Skoda Enyaq (2025) // Source : Skoda

Le coffre conserve sa généreuse capacité de 585 litres, ainsi que ses astuces typiques de la marque : grattoir à glace, parapluie dans la porte conducteur, crochets pour sacs, etc.

Deux moteurs, une autonomie en hausse

Pour le marché français, Skoda a décidé de supprimer la batterie de 58 kWh, faisant aujourd’hui office de premier prix. Seules les deux grandes versions restent donc disponibles, les deux étant alimentées par la batterie de 77 kWh nets qu’on retrouve sur l’ensemble des voitures électriques reposant sur la plateforme MEB (entre autres, les Volkswagen ID.4, Audi Q4 e-tron, Cupra Tavascan, mais également les Ford Explorer et Capri).

Skoda Enyaq (2025) // Source : Skoda

Deux motorisations sont disponibles, introduites lors de la mise à jour technique de fin 2023 : le 85, une propulsion de 285 ch, et le 85x, qui ajoute un moteur avant, de quoi proposer quatre roues motrices – la puissance et les performances restant identiques à la 85. Tout ce petit monde se recharge de 10 à 80 % en 28 minutes sur une borne rapide. La version RS n’apparaît pas, mais devrait être maintenue.

Seule amélioration : l’autonomie, qui profite d’un aérodynamisme amélioré grâce à la nouvelle face avant. Sur la version SUV, le coefficient de pénétration dans l’air (Cx) passe ainsi de 0,264 à 0,245, permettant d’atteindre les 588 km d’autonomie selon le cycle WLTP ; une progression de 8 kilomètres. Le Cx de la version coupé passe de 0,234 à 0,225, de quoi annoncer 597 km d’autonomie WLTP, contre 588 km actuellement.

Skoda Enyaq (2025) // Source : Skoda

Skoda ne communique pas encore de prix pour ce nouvel Enyaq, mais il faudra être vigilant sur une éventuelle hausse des prix suite à la dotation plus généreuse. Aujourd’hui, il faut respectivement compter 53 190 et 55 850 euros pour les versions SUV et Coupé. Attention également à la concurrence : face à un Elroq facturé 42 470 € hors bonus écologique avec la batterie de 77 kWh, sans oublier la redoutable concurrence (Renault Scénic E-Tech, Kia EV6, ou l’imminent restylage du Tesla Model Y), cet Enyaq aura fort à faire.