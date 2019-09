Article sponsorisé par RED by SFR

L’accès à Internet a un coût chaque mois : entre une trentaine et soixantaine d’euros selon sa capacité à dénicher des bons plans. Un budget conséquent qui semble difficile à réduire. Et si l’on essayait de le réduire au maximum sans (trop) perdre de possibilités dans l’opération ?

Comment peut-on réduire au maximum sa facture mensuelle d’accès à Internet sans perdre en vitesse ou en usages ? La réponse n’est pas forcément simple selon l’endroit où l’on réside. Si vous habitez à proximité d’une ville, il est plutôt simple de trouver des alternatives à une ligne Internet fixe, en passant par la 4G. Il est en effet possible de n’utiliser que le réseau mobile pour disposer d’une connexion Internet, si l’on accepte les contraintes qui l’accompagnent.

Remplacer sa connexion Internet fixe par un forfait 4G

Les opérateurs mobiles proposent tous actuellement des offres 4G disposant d’une enveloppe de data importante (entre 50 et 100 Go) à des prix très doux. C’est le cas par exemple de RED by SFR, qui propose une large gamme de forfaits allant de 40 à 100 Go de data en 4G par mois pour des prix s’échelonnant de 10 à 20 euros par mois. RED by SFR autorise par ailleurs explicitement dans ses conditions générales ses utilisateurs à utiliser ce forfait en mode modem.

Pour 20 euros par mois (un tarif valable à vie), cela permet de bénéficier d’une enveloppe de data en 4G de 100 Go. Il suffit alors de passer son smartphone en mode modem (ou de prendre un routeur 4G) pour profiter d’une connexion WiFi digne de ce nom. Un forfait de 100 Go par mois, c’est amplement suffisant pour effectuer ses opérations courantes sur Internet (mails, messageries, documents en ligne), mais aussi passer une bonne soixantaine d’heures devant Netflix.

Le forfait Internet 100 Go de RED by SFR

Faisons le calcul. En se rendant dans les paramètres de lecture de Netflix, il est possible de régler les paramètres d’utilisation des données. En mode « moyen », Netflix consomme environ 0,7 Go par heure (et 3 Go par heure en mode élevé). En soixante heures vous ne devriez consommer que 42 Go environ. Certes, ce n’est pas de la HD, mais c’est suffisant pour suivre ses séries dans de bonnes conditions. Et ça laisse de quoi faire pour YouTube, Twitch ou le téléchargement de fichiers divers.

Quelles contraintes d’utiliser uniquement la 4G comme Internet fixe ?

Si les possibilités sont nombreuses, le fait de n’utiliser que la 4G possède quelques limites. La première est que vous êtes dépendant de votre lieu d’habitation. Si celui-ci est bien couvert par la 4G (tant en termes de vitesse que de stabilité), tant mieux. Si ce n’est pas le cas… Il ne vous reste plus qu’à trouver une bonne offre Internet fixe. En cas de doute, il est toujours possible de consulter la carte Mon Réseau Mobile, tenue par l’ARCEP, qui permet de bien voir la couverture réseau de chaque opérateur partout en France métropolitaine.

La 4G possède également des problèmes de réactivité. Ne comptez pas sur votre connexion en 4G pour jouer à Overwatch ou Fortnite par exemple, le ping est beaucoup trop élevé pour pouvoir jouer dans des conditions décentes. Il faut également prendre en compte le fait que le débit montant (upload) de la 4G est souvent très aléatoire et ne permet pas d’assurer convenablement un stream de qualité sur Twitch, par exemple, ou que le téléchargement de jeux dématérialisés sur Steam ou le PlayStation Store est forcément limité par l’enveloppe de data.

Dernier point à prendre en compte si vous décidez d’utiliser un forfait mobile 4G comme principale source d’Internet de votre logement : la connectivité et l’interaction entre les appareils connectés de votre foyer. Si vous décidez par exemple de n’utiliser que votre smartphone comme principale source de WiFi, il vous sera impossible d’effectuer un routage propre. Comprenez : votre smartphone diffusera du WiFi, mais il ne sera pas capable de créer un réseau interne sur lequel les appareils pourront communiquer. Pour accéder à des fonctions de routages avancées comme celle-ci, il est obligatoire d’investir dans un véritable routeur 4G, ce qui coûte entre 70 et 100 euros.

Mais en ne gardant qu’un unique forfait mobile en 4G l’essentiel est là : vous n’avez qu’une vingtaine d’euros à payer chaque mois, pour avoir à la fois Internet chez vous et sur votre mobile.

Le forfait Internet 100 Go de RED by SFR

Un abonnement Internet fixe à moindre coût

Et si le jeu vidéo ou la possibilité de streamer ses propres parties vous importe vraiment, il est toujours possible de prendre une connexion Internet fixe à bas prix. Les offres sont nombreuses et RED by SFR propose par exemple actuellement une offre Internet fixe en ADSL à 15 euros par mois. Une offre qui peut également se décliner en fibre ou Très Haut Débit (THD), à partir de 22 euros par mois.

C’est l’une des offres les moins chères du moment qui possède beaucoup d’avantages. Le plus important est sans conteste sa grande simplicité. Pour 15 ou 22 euros par mois, vous disposez d’une connexion Internet en ADSL ou en fibre permettant de bénéficier du débit descendant le plus rapide possible en fonction de votre localisation ou éligibilité à l’un des réseaux. Il n’y a aucune option cachée, pas de boitier de télévision en plus, mais juste l’essentiel, à savoir une connexion Internet rapide et fiable. Cet abonnement peut également être considéré comme une offre Internet pour étudiants compte tenu de son prix et ses avantages. Et si votre logement n’est pas raccordé directement avec de la fibre, il est possible grâce au réseau de RED by SFR de bénéficier d’une connexion Très Haut Débit presque équivalente.

Pour vérifier que vous pouvez bien disposer d’une connexion Internet THD ou ADSL (si votre logement n’est pas éligible à la fibre ou au THD) de RED by SFR, le plus simple est de réaliser un test d’éligibilité. Pour ce faire vous n’avez besoin que de votre numéro de téléphone fixe ou de votre adresse postale. Si vous possédez déjà une connexion Internet fixe chez vous, il est non seulement très simple de la résilier, mais en plus les frais de résiliation sont remboursés jusqu’à hauteur de 100 euros par RED by SFR.

Souscrivez à la RED box fibre à 22 euros par mois

Cet article a été réalisé en collaboration avec RED by SFR Il s’agit d’un contenu crée par des rédacteurs indépendants au sein de l’entité Humanoid Content, l’équipe éditoriale de FrAndroid n’a pas participé à sa création. Nous nous imposons les mêmes critères pour vous proposer un contenu unique et de qualité.