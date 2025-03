Pourquoi Orange risque d’augmenter ses tarifs des offres ADSL

Ancien opérateur public, Orange à des obligations concernant le raccordement au réseau ADSL des foyers français ainsi que des obligations d’ouverture à la concurrence. Mais des récentes décisions font grincer des dents l’entreprise.

Crédit : Salvatore – Flickr

Depuis quelques années, la France est en train de basculer vers la fibre optique partout sur son territoire. Plus rapide et plus efficace que le bon vieil ADSL, cette technologie offre des avantages certains. Mais bon nombre de foyers ne sont encore desservi que par le bon vieux réseau cuivre, utilisé par tous les opérateurs, mais dont Orange seul à la responsabilité.

Malheureusement, l’opérateur historique semble en avoir assez que ses concurrents exploitent ce réseau sans en assumer les coûts réels, rapporte Univers Freebox.

Un loyer insuffisant pour Orange

Le nœud du problème se situe dans une décision du gendarme des télécoms (Arcep) qui a récemment transmis à la Commission européenne les tarifs d’accès à la boucle cuivre d’Orange. Ce document détaille ce que doivent payer Free, SFR et Bouygues Telecom pour utiliser le réseau ADSL déployé par Orange. Sur la période 2026 à 2028, le loyer sera établi à « 9,20 € par paire et par mois », soit exactement le même montant que ces trois dernières années.

Si les consultations menées par l’Arcep font ressortir que SFR, Free et Bouygues sont plus ou moins satisfaits de ce choix de « stabilité », Orange de son côté, ronge son frein. Dans un courrier adressé à l’Arcep, l’opérateur explique que ce tarif est « insatisfaisant et ne répond pas aux enjeux économiques et opérationnels du réseau cuivre auxquels est confronté Orange ».

Crédit : RawPixel (CC0)

Ces enjeux sont de plusieurs ordres. Feu France Télécom explique que le réseau cuivre subit des « pressions croissantes », notamment en raison « des intempéries, des dégradations et des vols de câbles ». Un cocktail de conditions d’exploitation difficile qui pourrait pousser Orange à augmenter ses prix ou à dégrader la qualité du service.

Le spectre d’une hausse de prix

Comme l’entreprise l’indique, « le tarif plafond ne permet toujours pas à Orange d’assurer une rémunération raisonnable des capitaux employés et de tenir compte des investissements réalisés ». En langage châtié, cela veut dire que l’entretien du réseau coûte trop cher et que les petits camarades FAI ne mettent pas assez la main au portefeuille selon Orange.

Si l’entreprise ne menace pas directement d’augmenter ses prix, en creux, on devine une volonté de recouvrer les coûts liés à l’entretien du réseau. Et si ce n’est pas du côté des entreprises, cela pourrait se faire du côté des particuliers. Même si une hausse pourrait faire grincer des dents les foyers encore nombreux qui ne sont pas éligibles à la fibre.

Pour aller plus loin

Fermeture du réseau ADSL le 31 janvier 2025 : voici la liste des communes concernées

SFR, de son côté, voit dans ce loyer un « un haut niveau de rémunération d’Orange » qui n’incite pas l’opérateur à accélérer son déploiement de la fibre. L’entreprise, paradoxalement, rejoint Orange sur un point, ce tarif n’incite pas non plus « à assurer un meilleur niveau de qualité de service sur le cuivre ». La transition s’annonce compliquée donc.