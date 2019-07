Article sponsorisé par RED by SFR

Même s’il n’existe pas actuellement d’offres Internet pour étudiants à proprement parler, certains fournisseurs d’accès proposent des box et offres Internet à bas prix qui se rapprochent beaucoup de l’abonnement Internet étudiant idéal. Voici toutefois quelques astuces pour économiser le plus possible sur vos frais de connexion Internet et sur votre box.

Si vous êtes étudiant, vous savez à quel point faire des économies est essentiel. Certains frais sont plus indispensables que d’autres : nourriture, sorties, loyer, mais aussi un abonnement à une box Internet. Or, il est très rare de trouver des opérateurs proposant une offre Internet pour étudiants, avec des services et surtout un prix adapté à leur mode de vie. Fort heureusement, la bataille est rude entre les FAI, qui proposent désormais des offres Internet complètes avec des débits Internet rapides à des prix bas et des box performantes, notamment lorsque l’on est étudiant (et donc fauché). Voici quelques astuces pour économiser le plus possible sur vos frais de connexion Internet.

En savoir plus sur la RED box fibre à 22 euros par mois

Une connexion Internet étudiant à 0 euro, c’est possible

Avant de revenir sur les différentes offres Internet pour étudiants, passons en revue deux solutions bien connues pour ne pas payer du tout de connexion Internet fixe.

La première consiste tout simplement à utiliser la moindre connexion WiFi ouverte et gratuite disponible aux alentours de son domicile. Outre les hotspots des différents opérateurs Internet fixe, via les box des particuliers, il existe des applications pour trouver des connexions Internet WiFi ouvertes et gratuites, comme WiFi Finder, par exemple.

WiFi Finder - Free WiFi Map Télécharger gratuitement WiFi Finder est une application pour Android et iOS qui permet de trouver rapidement des hotspot, des points WiFi rapides et surtout gratuits. Les... 3 raisons de télécharger cette application L'assurance de trouver une connexion Internet gratuite partout dans le monde

On connaît la vitesse des connexions (download comme upload)

Un mode hors-ligne !

La deuxième solution est plus simple : partager tout simplement la connexion Internet de son smartphone et la transformer en WiFi. Une astuce vieille comme le monde et sur laquelle on revient un peu plus loin.

Savoir bâtir une connexion Internet étudiant le moins cher possible

Si vous avez déjà fait quelques recherches, vous savez qu’il n’existe pas actuellement d’offre Internet spécialement dédiée aux étudiants. Et pour cause, les opérateurs Internet se livrent aujourd’hui une guerre des prix sans merci. L’avantage, c’est que l’étudiant que vous êtes en ressort forcément gagnant.

Votre première astuce va être de chercher à regrouper le maximum de services liés à la connexion Internet pour le tarif le plus bas possible. À ce titre, nous vous déconseillons de vous tourner vers les offres Internet dites « triple play » ou « quadruple play » des opérateurs, des offres qui comprennent à la fois une box Internet, un forfait mobile, la télévision et les appels fixes et proposées à des tarifs élevés. Avec un peu de temps et d’astuce, il est possible, en étudiant les offres séparément de bénéficier d’un forfait mobile et d’une connexion Internet fixe digne de ce nom pour 30 euros par mois environ. Un tarif qui se rapproche d’une vraie offre Internet pour étudiants.

Un gros forfait mobile pour économiser sur sa connexion Internet

Quand on est étudiant, le plus avantageux est encore de chercher les meilleurs prix, partout. Pour les forfaits mobiles, c’est assez simple, les opérateurs proposent désormais tous les mois des promotions très intéressantes comprenant les appels et SMS illimités en plus d’une enveloppe de data en 4G souvent très généreuse. L’un des meilleurs bons plans du moment est le forfait RED illimité 30 Go, à 10 euros par mois ou le forfait RED illimité 60 Go, à 15 euros par mois. Un tarif valable « à vie » dans les deux cas, c’est-à-dire que le prix n’augmentera pas passé une certaine date.

Une telle enveloppe de data peut alors suffire pour se connecter à Internet. Il suffit de mettre son smartphone en mode modem ou d’acheter un routeur 4G pour profiter ensuite du partage de connexion en 4G.

Les meilleurs hotspots mobiles et routeurs 4G de 2019 : Quels sont les meilleurs hotspots, modems et routeurs 4G mobile...

Internet fixe : bien connaître ses besoins d’étudiants

Être étudiant, ce n’est pas uniquement utiliser sa connexion Internet pour télécharger ou uploader ses cours. C’est aussi regarder ou télécharger des séries, jouer en ligne ou encore streamer. À ce titre, un partage de connexion 4G peut vite montrer ses limites quand on est étudiant : l’enveloppe de data est limitée (ce qui est problématique quand on se lance dans un marathon de série) et le ping est souvent très élevé ce qui peut dégrader vos sessions de jeux en ligne.

Il n’y a pas de secret, pour pallier ce problème, il faut prendre une offre de connexion Internet fixe, et de préférence une connexion Internet fixe compatible avec un budget étudiant. La bonne nouvelle, c’est que de plus en plus d’opérateurs se lancent dans des offres « Double Play », qui ne comprennent que l’essentiel, à savoir une bonne connexion Internet et le téléphone fixe.

L’offre Internet fixe parfaite pour les étudiants

Dans ce cadre, l’offre de RED by SFR est l’une des plus intéressantes du moment. Il s’agit d’une offre qui comprend de base la meilleure connexion Internet possible en fonction de votre logement étudiant (un test d’éligibilité est nécessaire) et qui ne coûte que 22 euros par mois, à vie et surtout sans engagement.

Cette offre possède un autre avantage de taille : il est possible de lui ajouter des options. Comptez 2 ou 4 euros pour ajouter la télévision (mais attention, pensez à la redevance qu’il faudra également payer à la fin du mois !) à la connexion Internet et 5 euros de plus pour l’option Débit Plus, qui permet d’améliorer le débit descendant jusqu’à 1 Gb/s.

La RED box de SFR propose également des options offertes, extrêmement pratiques lorsque l’on est étudiant. Il est possible de bénéficier par exemple du Cloud Red by SFR qui propose gratuitement un espace de 10 Go de données, de quoi stocker vos cours et devoirs en toute sécurité, sans crainte de les perdre lorsque votre ordinateur tombe en panne. Et jusqu’au 30 juin 2019, il est également possible de profiter du service Youboox One gratuitement qui permet l’accès à une large bibliothèque numérique, de quoi s’instruire gracieusement.

En savoir plus sur la RED box fibre à 22 euros par mois

Voici un résumé des options qu’il est possible d’ajouter à son abonnement Internet de base à 22 euros par mois :

Décodeur TV et 35 chaînes à 2 euros par mois

Décodeur TV et 100 chaînes à 4 euros par mois

Livres numériques en illimités et gratuits avec Youboox jusqu’au 30 juin

100 Go de Cloud SFR pour 3 euros par mois

Et bien d’autres…

Dernier point, si vous souscrivez d’ici le 25 mars, RED s’engage également à rembourser les frais de résiliation de votre ancien fournisseur d’accès à hauteur de 100 euros. Un petit coup de pouce bienvenu pour franchir le cap et changer d’opérateur sans la moindre crainte et à moindre coût.

En savoir plus sur la RED box fibre à 22 euros par mois

Cet article a été réalisé en collaboration avec RED by SFR Il s’agit d’un contenu crée par des rédacteurs indépendants au sein de l’entité Humanoid Content, l’équipe éditoriale de FrAndroid n’a pas participé à sa création. Nous nous imposons les mêmes critères pour vous proposer un contenu unique et de qualité.