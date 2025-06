Le Nothing Headphone (1) : les toutes premières images et une vidéo, son design est dingue !

Nothing s’apprête à faire une entrée remarquée sur le marché des casques audio avec le lancement officiel du Headphone (1) prévu le 1er juillet. Longtemps gardé secret, les toutes premières images de son design viennent de fuiter.

Nothing Headphone (1)

Les premières images du Nothing Headphone (1), apparues sur plusieurs réseaux sociaux, confirment l’orientation esthétique audacieuse du constructeur britannique. Il y a même une vidéo qui montre plusieurs personnes dans une boutique essayant l’appareil. Le casque arbore effectivement des éléments transparents sur les coques des oreillettes, signature visuelle déjà bien connue des adeptes de la marque avec les écouteurs Ear (1) et Ear (2).

Nothing Headphone (1) showcased at a private event in Paris 🎧



Le design se démarque des autres modèles par une structure à deux niveaux : une base rectangulaire aux coins arrondis, surmontée d’une pièce ovale transparente rappelant l’aspect d’une cassette audio.

Les oreillettes présentent apparemment un mélange de matériaux, associant métal et plastique, tandis que le bandeau ajustable ne semble pas offrir de charnières pliantes, limitant sa compacité lors du transport. Deux boutons sont visibles sur le côté de chaque oreillette, accompagnés d’un troisième bouton sur la face extérieure. On peut donc raisonnablement penser qu’il s’agit de commandes physiques pour la gestion du volume, de la lecture et peut-être de l’activation de certaines fonctions, comme la réduction de bruit active (ANC).

Nothing Headphone (1)

Autre particularité notable, le Nothing Headphone (1) sera utilisable aussi bien en mode sans fil qu’en filaire grâce à la présence d’une prise jack 3,5 mm, un atout rare sur ce segment de marché.

Une collaboration avec KEF pour la qualité audio

Comme on peut le voir sur l’un des écouteurs avec la mention “Sound by KEF”, le Headphone (1) a été co-développé avec la marque britannique KEF, réputée pour ses enceintes et casques haut de gamme. Nothing et KEF avaient annoncé leur collaboration, il y a peu. Les spécifications techniques détaillées du casque restent, pour l’heure, confidentielles.

Nothing Headphone (1)

Nothing promet ainsi de « rehausser l’expérience audio » avec ce premier casque circum-aural, qui marque une étape importante dans la diversification de son catalogue, historiquement centré sur les smartphones et écouteurs intra-auriculaires. Nous verrons s’il peut rivaliser avec les ténors du marché à l’image du récent Sony WH-1000XM6, du Sonos Ace, du Apple AirPods Max, du JBL Tour One M3 ou du Bose QuietComfort Ultra, pour ne citer qu’eux.

Nothing Headphone (1)

Une fiche technique à venir

Si Nothing reste discret sur la fiche technique du Headphone (1), plusieurs fonctionnalités sont attendues par les observateurs et la communauté. Parmi elles, la réduction de bruit active (ANC), la charge rapide, et la compatibilité avec le Fast Pair pour un appairage simplifié avec les smartphones Android. La présence de microphones intégrés laisse également supposer la possibilité de passer des appels et d’utiliser des assistants vocaux.

Disponibilité et prix

Le Nothing Headphone (1) sera officiellement présenté le 1er juillet, en même temps que le nouveau smartphone Nothing Phone (3). Toutefois, la commercialisation effective pourrait être décalée à septembre, selon certaines sources. Le casque sera disponible en Europe, au Royaume-Uni et en Amérique du Nord, avec des déclinaisons de couleurs adaptées à chaque marché : noir et blanc pour l’Europe et le Royaume-Uni, noir et gris pour les États-Unis. Côté prix, le Nothing Headphone (1) serait proposé à 299 euros en Europe, soit un positionnement inférieur à celui des principaux concurrents du segment premium.