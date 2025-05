Rien ne sera plus comme avant ? le premier casque audio Nothing débarque pour l’été 2025

Après plusieurs mois de rumeurs, Nothing publie une vidéo sur Youtube dévoilant les discussions de conception de son premier casque. Il sera disponible cet été.

Courant février dernier, une rumeur insistante faisait état de la prochaine sortie du premier casque pour la marque Nothing. Cette dernière propose non seulement des smartphones très intéressants pour leur excellent rapport qualité/prix, mais également des écouteurs pertinents particulièrement abordables non seulement sous sa propre marque avec les Ear, le Ear (2) et les Ear (a) ou encore les Ear (open), mais également, plus récemment sous une marque dérivée, CMF avec les CMF Buds 2, Buds 2a, Buds 2 Plus et Buds Pro 2.

Champion de la communication et du teasing, le fabricant britannique Nothing a franchi une nouvelle étape avec la publication d’une vidéo où il est justement question de son premier casque Bluetooth, prévu pour l’été 2025.

Une annonce officielle qui met fin aux spéculations

Nothing a donc officialisé le développement de son casque audio dans une vidéo de quatre minutes diffusée sur sa chaîne YouTube. Celle-ci met en scène les ingénieurs de l’entreprise discutant des orientations techniques et esthétiques du futur produit.

Selon la marque, ce casque représente une évolution naturelle de son expertise acquise depuis 2021 avec les écouteurs. Ces derniers se sont démarqués par leur design transparent caractéristique et leur prix particulièrement attractif. Nothing souhaite désormais appliquer cette philosophie au segment des casques circum-auriculaires, un marché dominé par des acteurs établis comme Apple, Sony ou Bose.

La sortie est programmée pour l’été 2025, avec une disponibilité potentielle dès le mois de juin. C’est devenu une habitude pour Nothing, qui privilégie les lancements estivaux pour maximiser l’impact médiatique de ses nouveautés vu que les autres marques communiquent peu à cette période.

Une ergonomie repensée et un design distinctif

Dans la vidéo, on peut voir que l’équipe de développement de Nothing n’est pas d’accord avec les choix esthétiques des concurrents actuels et cherche des alternatives, notamment en termes d’ergonomie. En effet, les ingénieurs insistent sur la conception des commandes physiques, qui seront distinctes les unes des autres pour réduire les erreurs de manipulation. En outre, on devrait pouvoir compter sur « une meilleure expérience » que sur les autres casques actuellement disponibles sur le marché.

Concernant le design à proprement parler, la vidéo ne permet pas d’en savoir plus, mais on imagine que le casque devrait arborer une forme singulière et des matériaux originaux, potentiellement inspirés de l’esthétique transparente qui caractérise les écouteurs de la marque. L’idée serait de proposer un produit immédiatement reconnaissable, qui s’inscrit dans la continuité de l’identité visuelle de Nothing.

Le partenariat KEF : un gage de crédibilité audio

Concernant la qualité audio, l’annonce du casque prend une dimension particulière avec la révélation du partenariat stratégique conclu entre Nothing et KEF. Cette collaboration avec le spécialiste britannique de l’audio haut de gamme apporte une légitimité technique considérable au projet. KEF dispose effectivement d’une expertise reconnue dans le développement d’enceintes hi-fi et de casques premium. Andrew Freshwater, responsable des produits intelligents chez Nothing, avait confirmé que les premiers fruits de cette collaboration seraient commercialisés en 2025. Cela suggère que KEF pourrait apporter son savoir-faire en acoustique pour optimiser les performances du casque Nothing.

Un casque d’accord, mais à quel prix ?

Dans la vidéo, on voit bien la position de Nothing concernant les prix pratiqués sur le marché des casques audio, jugés parfois excessifs. On apprend donc que son modèle ne se positionnerait ni dans le segment haut de gamme ni dans l’entrée de gamme, optant pour un positionnement intermédiaire.

Malgré ce positionnement tarifaire mesuré, Nothing affirme vouloir développer un produit aux performances sonores comparables aux flagships du marché. Cette entrée pourrait bousculer un marché actuellement polarisé entre les produits d’entrée de gamme et les modèles premium dépassant souvent les 300 euros.