Le Head (1) bientôt sur nos oreilles ? Un casque Nothing a en tout cas été aperçu en ligne

Attendu début mars, le Nothing Phone (3a) pourrait arriver sur le marché en compagnie d’un potentiel Head (1). Si rien est confirmé à ce stade, un casque audio Nothing a été aperçu dans la base de données de l’organisme de certification SGS Fimko.

Un rendu 3D « amateur » du potentiel Nothing Head (1) // Source : Yanko Design

Vous connaissiez les Nothing Ear, les Nothing Ear (open) ou encore les Nothing Ear (a), mais la firme de Carl Pei n’a visiblement pas dit son dernier mot sur le plan des accessoires audio. On apprend cette semaine que la marque travaillerait bien sur un casque de son cru, un potentiel Nothing Head (1). Et bonne nouvelle, son lancement serait proche.

C’est en tout cas ce que l’on peut espérer, compte tenu de l’apparition d’un casque audio sans-fil signé Nothing dans les registres de l’organisme de certification finlandais SGS Fimko. Ce nouvel accessoire pourrait — éventuellement — être lancé en parallèle du Nothing Phone (3a), dont la sortie est attendue le 4 mars prochain.

Bientôt un casque sans-fil signé Nothing ?

Des rumeurs évoquent depuis longtemps l’apparition d’un casque audio chez Nothing. Surnommé Head (1), à défaut d’avoir pour l’instant un nom officiel à lui donner, ce casque avait fait parler de lui pour la première fois rapidement après l’introduction des Nothing Ear (1).

Source : Yanko Design

L’apparition d’un casque sans-fil avec la référence B170 sur la base de données de la SGS Fimko relance donc la machine à rumeurs pour le potentiel casque de Nothing.

Pour l’instant, les informations concernant ce nouveau produit sont toutefois très lacunaires. Comme souvent lorsqu’il s’agit d’informations émanant d’un organisme de certification. On sait donc seulement, dans l’immédiat, que ce casque supportera la recharge en 5W. Oui, c’est tout.

Pour aller plus loin

Quels sont les meilleurs casques audio Bluetooth sans fil en 2025 ?

Si l’on s’en tient au design habituel des appareils Nothing, l’accessoire pourrait adopter une coque partiellement transparente, laissant apparaître certains d’éléments électroniques. Pure spéculation à ce stade toutefois, mais nous pourrions en apprendre plus prochainement. L’apparition d’un nouveau produit chez les régulateurs étant souvent signe d’une commercialisation proche.