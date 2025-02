Le Nothing Phone (3a) tease une fonction digne d’un iPhone 16

Nothing révèle un nouveau détail sur son modèle 3a, qui s’inspire d’une fonctionnalité déjà vu sur l’iPhone.

Initialement conçus comme des smartphones de milieu de gamme, les Nothing Phone continuent de monter en gamme et ce n’est pas le modèle 3a qui va dire le contraire. Un récent teaser de la marque annonce une nouveauté qui n’est pas sans rappeler « l’innnovation » des iPhone 16.

Un air de déjà-vu

C’est sur X (anciennement Twitter) que Nothing a dévoilé une image aux rayons X de son prochain téléphone. On y aperçoit un nouveau bouton situé sous le bouton d’alimentation. La photo est accompagnée de la légende : « Votre deuxième mémoire, à un clic de distance. »

À partir de là, plusieurs hypothèses peuvent se poser. Ce bouton pourrait être dédié à la photographie, à l’instar du « Camera Control » de l’iPhone 16, ou bien faire référence à l’intelligence artificielle comme étant cette fameuse « deuxième mémoire » et donc un raccourci vers Gemini ou une interface maison.

Dans une vidéo datant de juin 2024, Carl Pei, le PDG de Nothing partageait sur X ses ambitions concernant l’IA. Il révélait alors que l’entreprise travaillait depuis plusieurs mois sur des prototypes d’applications basées sur l’intelligence artificielle avec l’envie de changer l’expérience utilisateur et la manière d’interagir avec les smartphones. On pourrait alors voir dans ce bouton une manière dédiée d’interagir avec une IA.

Autant d’hypothèses qui devraient trouver leur réponse le 4 mars prochain, lors du MWC de Barcelone, où seront dévoilés les Nothing Phone 3a et 3a Pro.