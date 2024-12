Android vs Apple : cette fonction tant attendue copie le trio iPhone-Mac-iPad

Transférer vos appels entre appareils sans effort ? Ce n’est plus l’apanage d’Apple. Google déploie sa version du Handoff sur Android, mais avec quelques surprises.

Quand on est dans l’écosystème Apple, on apprécie plein de petites subtilités. Un exemple ? Le copier-coller entre les appareils. Un autre exemple ? L’intégration d’iCloud entre les appareils. Encore un ? AirDrop, mais on a Quick Share sur Android désormais. Et… Handoff. Justement, Google est en train de s’inspirer de cette fonction.

Le principe est simple : pouvoir transférer ses appels et appels vidéo d’un appareil à l’autre sans rupture. Une fonctionnalité que les utilisateurs Apple connaissent bien, mais qui manquait cruellement dans l’univers Android. Google a décidé de combler ce vide, mais avec sa propre approche.

La particularité du déploiement Android réside dans sa méthode de distribution. Contrairement aux mises à jour système traditionnelles, cette fonctionnalité arrive via les services Google Play. Il n’y a donc pas besoin de nouvelle mise à jour Android.

Les limites d’une copie assumée

Si l’inspiration est évidente, la version Android du Handoff présente quelques différences notables avec son homologue iOS. La plus importante concerne l’écosystème compatible : là où Apple propose une intégration totale entre iPhone, iPad et Mac, Google limite pour l’instant la fonction aux appareils Android et ChromeOS. Les utilisateurs Windows ou macOS, pourtant nombreux, restent sur la touche.

Tous les smartphones Android ne seront pas logés à la même enseigne. Si les Samsung et les Pixel profitent déjà de cette fonctionnalité, son déploiement plus large semble suivre des critères encore flous.

Les Nothing Phone font partie des premiers bénéficiaires hors du cercle habituel, mais Google n’a pas encore clarifié les conditions d’éligibilité pour les autres marques.

Pour le coup, on peut parler de fragmentation de l’écosystème Android. Une problématique récurrente que cette nouvelle fonctionnalité pourrait paradoxalement accentuer.