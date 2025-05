Nothing va se frotter aux smartphones haut de gamme avec un Phone (3) qui s’approchera dangereusement de la barre des 1000 euros.

Carl Peil et le Phone (3) // Source : Android

Nothing a officiellement teasé le Nothing Phone (3) qui sortira cet été. C’est son « premier smartphone véritablement haut de gamme », dixit Carl Pei, au cours de l’Android Show : I/O Edition.

Nothing va-t-il suivre l’exemple de OnePlus ?

Des mots qui peuvent faire craindre le pire quand on sait que Nothing s’est plutôt spécialisé dans les smartphones de milieu de gamme avec des tarifs toujours tirés vers le bas. Les Phone (3a) sont un peu plus cher que leurs prédécesseurs, mais proposent encore un excellent rapport qualité/prix.

Espérons donc qu’il en sera de même pour le Phone (3) puisque son tarif, en partie dévoilé par Carl Pei, tournera autour de 800 livres sterling, soit environ 951 euros. Jamais un smartphone Nothing n’a été aussi onéreux. Pour rappel, le Phone (1) avait été lancé à 469 euros et le Phone (2) à 679 euros. La note gonfle à vue d’oeil.

Quand on sait que Nothing est né d’anciens de OnePlus on peut craindre que la hausse soit durable, ce constructeur chinois ayant longtemps été un champion du rapport qualité/prix avant d’augmenter ses prix de génération en génération pour atteindre plus de 1000 euros aujourd’hui sur le OnePlus 13.

Quelle configuration à ce prix ?

Qu’aurons-nous pour les 800 livres demandés ? Et bien à en croire Carl Pei on en aura pour son argent avec des « matériaux premium, des améliorations majeures en termes de performances et un logiciel amélioré ».

Et il a intérêt à être sûr de son coup, parce que sous les 1000 euros, ils sont déjà nombreux à batailler avec des propositions déjà très alléchantes. Galaxy S25, Realme GT7 Pro, Xiaomi 15, tous embarquent le fleuron de Qualcomm, le Snapdragon 8 Elite.

Et il se murmure que le Phone (3) ne serait propulsé que par un Snapdragon 8 Gen 3, voire un 8s Gen 3, deux SoC de l’an dernier, encore capables, mais moins bons que le 8 Elite, en performances et en consommation énergétique. Bref, on espère que Nothing a bien étudié sa formule et ne va pas se brûler les ailes en se rapprochant trop vite d’un marché bien éloigné de son coeur de cible.