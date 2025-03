Le Nothing Phone (3a) est notre nouvelle référence des smartphones à moins de 400 euros

Nothing Phone (3a) fait désormais partie de Lefait désormais partie de notre sélection des meilleurs smartphones à moins de 400 euros . Avec son design audacieux, ses performances équilibrées et son prix compétitif, il s’impose comme une référence incontournable pour les utilisateurs à la recherche d’un excellent rapport qualité/prix.

Un design unique et des performances solides

Le Nothing Phone (3a) se distingue par son esthétique remarquable, notamment grâce à son dos transparent et son système de LED interactives Glyph. Son écran AMOLED de 6,77 pouces, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, offre une fluidité et une qualité visuelle impressionnantes pour cette gamme de prix.

Sous le capot, le processeur Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 assure des performances fiables au smartphone. Le tout fonctionne sous Android 15 avec la surcouche Nothing OS 3.1, qui propose une interface épurée. Côté autonomie, sa batterie de 5000 mAh et sa charge rapide à 45 W garantissent une utilisation prolongée sans compromis.

Pour aller plus loin

Quels sont les meilleurs smartphones en mars 2025 ?

L’une des grandes nouveautés du Nothing Phone (3a) est l’ajout d’un téléobjectif, une première pour la marque. Le module photo arrière comprend trois capteurs performants :

Un capteur principal de 50 Mpx avec stabilisation optique et électronique.

Un ultra grand-angle de 8 Mpx.

Un téléobjectif de 50 Mpx avec stabilisation électronique.

Le Nothing Phone (3a) face à la concurrence

Face à ses concurrents comme le Samsung Galaxy A35 ou le Honor Magic 7 Lite, le Nothing Phone (3a) se démarque par :

Son design original et innovant.

Une polyvalence photographique rare dans cette gamme.

Une expérience utilisateur fluide grâce à Nothing OS.

Pourquoi choisir le Nothing Phone (3a) ?

Le Nothing Phone (3a) a été sélectionné pour ses qualités exceptionnelles dans cette gamme de prix. Pour en savoir plus sur ce modèle et comparer avec d’autres options, consultez notre guide d’achat des smartphones à moins de 400 euros.