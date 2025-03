Nothing Phone (3a) et (3a) Pro officialisés : des prix réglos pour des améliorations bien senties

Le Nothing Phone (3a) et le Nothing Phone (3a Pro) ont été officiellement présentés au MWC 2025 et proposent tous les deux une belle fiche technique pour des tarifs contenus.

Nothing Phone (3a) et Phone (3a) Pro // Source : Nothing

Voici deux smartphones très scrutés qui se montrent enfin officiellement au MWC 2025 de Barcelone. J’ai nommé : les Nothing Phone (3a) et Nothing Phone (3a) Pro. Deux appareils ambitieux, mais qui savent maîtriser leurs coûts.

Pour faire simple, retenez que le premier ne dépasse pas les 400 euros, le second reste pour sa part sous les 500 euros. Nous avons d’ailleurs pu les tester tous deux :

Une fois n’est pas coutume, ces smartphones Nothing mise sur un design signature avec un dos transparent au travers duquel on peut voir les vis et des formes évoquant les lignes conductrices des circuits imprimés. Surtout, le Glyph à l’arrière est évidemment toujours de la partie. Pour rappel, il s’agit d’un système LED personnalisable autour du bloc photo.

Nothing Phone (3a) // Source : Nothing

Notez d’ailleurs ici une différence importante : si les deux téléphones embarque chacun trois caméras arrière, celles du Nothing Phone (3a) classique sont alignées à l’horizontale alors que celles du Nothing Phone (3a) Pro sont disposées en L. Sur ce dernier, le zoom périscopique est d’ailleurs surligné par un rectangle aux coins arrondis qui ne passe pas inaperçu. D’un côté comme de l’autre, le bloc photo est rond et centré.

Nothing Phone (3a) Pro // Source : Nothing

La marque met aussi en avant « un aspect et un toucher plus sophistiqués » sur les nouveaux smartphones. On notera au passage une certification IP64 qui garantit une résistance contre les projections d’eau.

La grande différence entre les Nothing Phone (3a) et Phone (3a) Pro

Revenons-en à la photo, puisqu’il s’agit de la grande différence entre les deux nouveaux téléphones de Nothing.

En effet, le Nothing Phone (3a) Pro va chercher une configuration plus costaude de ce côté-là.

Capteur photo principal de 50 Mpx (f/1,88) et d’une taille de 1/1,56 pouce ;

téléobjectif x3 périscopique (f/2,55) avec zoom numérique x60 ;

ultra grand-angle de 8 Mpx (f/2,2), 120 degrés.

Nothing Phone (3a) et Phone (3a) Pro // Source : Nothing

De son côté, le Nothing Phone (3a) classique est un poil moins poussé. Son capteur principal est très similaire, mais un peu moins grand puisqu’il mesure 1/1,57 pouce. Or, c’est surtout au niveau du zoom que la différenciation s’opère avec un téléobjectif x2 classique (f/2,0) qui propose un grossissement numérique maximal à x30.

Autre différence photo : les caméras selfies. Comptez sur un capteur frontal de 50 Mpx pour le Nothing Phone (3a) Pro contre 32 Mpx pour le Phone (3a), à chaque fois avec la même ouverture de l’objectif à f/2,2.

Les points communs

Pour le reste, les fiches techniques des Nothing Phone (3a) et Phone (3a) Pro sont très similaires. Cela commence par un écran Amoled de 6,77 pouces (1080 x 2392 pixels) avec un taux de rafraîchissement variable à 120 Hz et un pic de luminosité annoncé à 3000 nits.

Nothing Phone (3a) Pro // Source : Nothing

On trouve aussi un Snapdragon 7s Gen 3 sur les deux modèles. Pour ce qui est de la batterie, comptez sur une capacité de 5000 mAh avec une charge filaire rapide à 50 W permettant de passer de 1 à 100 % en 56 minutes selon la marque.

Pour ce qui est de l’interface, NothingOS 3.1 s’appuie ici sur Android 15. Le constructeur met en avant plus d’options de personnalisation avec un un thème monochrome ou la possibilité d’épurer l’écran d’accueil en masquant le nom des apps. Les smartphones sont compatibles NFC et peuvent aussi embarquer une eSIM.

Nothing Phone (3a) et Phone (3a) Pro // Source : Nothing

L’intelligence artificielle est aussi à l’honneur avec une fonction Essential Space disponible en accès anticipé.

Essential Space est un nouveau hub alimenté par l’IA pour les notes, les idées et les inspirations. Il permet de capturer, de traiter et de mémoriser des contenus, comme s’il s’agissait d’une seconde mémoire.

Pour accéder à cet espace rapidement, les Nothing Phone (3a) et Phone (3a) Pro s’agrémentent d’une nouvelle touche physique sur la tranche. Ce bouton a été baptisé « Essential Key ». En appuyant dessus, vous pouvez enregistrer du contenu et l’envoyer dans votre Essential Space.

La fonction Essential Space // Source : Nothing

La marque souligne d’ailleurs la possibilité de faire un appui long pour enregistrer une note vocale ou un double appui pour voir tout ce que vous avez sauvegardé dans cet espace dédié. Et de préciser que « l’accès anticipé ouvrira les portes à l’expérience complète d’Essential Space, y compris les fonctionnalités à venir qui seront lancées dans les prochains mois, telles que Camera Capture, Smart Collections, Focused Search et Flip to Record ».

Voici les prix et date de sortie à retenir pour les Nothing Phone (3a) et Nothing Phone (3a) Pro.

Nothing Phone (3a)

Le Nothing Phone (3a) se décline en deux configurations :

349 euros pour celle de 8/128 Go ;

399 euros pour la version de 12/256 Go.

Trois coloris existent pour le Nothing Phone (3a) : noir, blanc et bleu (ce dernier est une exclusivité du site marchand de la marque nothing.tech).

Les précommandes démarrent le 5 mars pour une commercialisation le 11 mars. Vous pourrez notamment le trouver chez Fnac, Boulanger, Darty, LDLC, Free et Bouygues Télécom.

Nothing Phone (3a) Pro

Le Nothing Phone (3a) Pro existent dans un modèle unique de 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, en gris ou en noir.

Vous pourrez le précommander à partir du 11 mars tandis que la mise en vente surviendra le 25 mars dans les mêmes canaux de distribution.