Voici 5 smartphones de référence (8/10 ou plus) à moins de 300 € sur AliExpress

Les Promos du Printemps d’AliExpress sont le moment parfait pour changer de smartphone. Les meilleures références de l’année dernière sont pour quelques jours à prix cassé. Voici notre Top 5 des meilleures offres à moins de 300 euros.

Avec l’arrivée des beaux jours, l’envie d’avoir un bon photophone pour immortaliser ses sorties et ses voyages se fait sentir. Pour se faire plaisir sans se ruiner, c’est vers AliExpress qu’il faut se tourner. La plateforme propose dès à présent et jusqu’au 5 mars des remises exceptionnelles sur une large sélection de smartphones.

Nous avons déniché pour vous les meilleures offres à moins de 300 euros. Les voici :

Samsung Galaxy A55 (8/10 sur Frandroid) : des atouts premium à prix plancher

Officialisé en mars 2024, le Galaxy A55 a immédiatement convaincu par son excellent rapport qualité-prix. Pour seulement 268,55 euros sur AliExpress au lieu de 449 euros, ce smartphone signé Samsung allie élégance, performance et qualité photo.

Samsung Galaxy A55 // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

La marque coréenne l’a en effet doté d’un triple capteur de 50 + 12 + 5 mégapixels stabilisé optiquement et capable de filmer jusqu’en 4K, ainsi que d’une caméra frontale de 32 mégapixels.

Et ce n’est pas côté multimédia que le bât blesse, le Galaxy A55 étant doté d’un lumineux écran Super AMOLED FHD+ et 120 Hz de 6,6 pouces. Parfait pour regarder ses contenus sVOD chez soi ou en déplacement, sachant que ce smartphone noté 8/10 par Frandroid bénéficie d’une belle autonomie de 2 jours.

Poco F6 (8/10 sur Frandroid) : « des performances de pointe à prix léger »

Lancé en mai dernier, le Poco F6 a rapidement tiré son épingle du jeu par son niveau de performance et son prix contenu. Propulsé par la puce Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 et par 8 Go de mémoire vive, le Poco F6 se montre réactif en toutes circonstances, y compris lorsqu’il s’agit de faire tourner des applications gourmandes de type retouche photo, montage vidéo, ou encore jeux 3D. Un atout qui lui a notamment valu la note de 8/10 sur Frandroid.

Xiaomi Poco F6 // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Le reste de la fiche technique est tout aussi musclée : une qualité d’affichage exemplaire, un double capteur photo de 50 + 8 mégapixels efficace et une batterie de 5000 mAh se rechargeant à 90 W (une rareté dans cette gamme de prix).

À l’occasion des Promos du Printemps d’AliExpress, le Poco F6 s’affiche avec une belle remise de 37 %, ramenant son prix de 453 euros à 282,93 euros.

Redmi Note 14 Pro 5G : un appareil photo de 200 mégapixels à seulement 270 euros

Si vous n’en avez que faire des jeux en ligne et recherchez avant tout un photophone abordable, le Redmi Note 14 Pro 5G est tout indiqué. Dévoilé en janvier dernier, ce smartphone a immédiatement convaincu par la qualité de ses photos, comme le confirme le test de Frandroid.

Le Redmi Note 14 Pro 5G // Source : Geoffroy Husson – Frandroid

Il faut dire que Xiaomi a mis les petits plats dans les grands en équipant son Redmi Note 14 Pro 5G d’un triple capteur de 200 mégapixels stabilisé optiquement. Mieux, une palette d’outils d’IA se charge de sublimer vos photos et de vous faciliter leur retouche.

La marque a également prévu un lumineux écran OLED 1,5 K et 120 Hz de 6,67 pouces pour découvrir pleinement la qualité et l’intensité de vos clichés. Une telle configuration fera aussi le bonheur des adeptes de multimédia.

Dernier atout et pas des moindres : le Redmi Note 14 Pro 5G se montre endurant avec sa journée et demie d’autonomie. Jusqu’au 5 mars, AliExpress le propose à tout juste 242,46 euros au lieu de 402 euros, soit avec une belle réduction de 40 %.

Nothing Phone (2a) (8/10 sur Frandroid) : la puissance dans un écrin vraiment original

Les Nothing Phone sont uniques sur le marché des smartphones et tirent leur originalité de leur design lumineux « Glyph ». Avec sa coque transparente et ses trois LED de notification à l’arrière, le Nothing Phone (2a) officialisé en février 2024 ne déroge pas à la règle.

Nothing Phone (2a) // Source : Robin Wycke – Frandroid

Remarqué pour sa conception atypique, ce smartphone est aussi salué pour ses performances, délivrées par sa puce MediaTek Dimensity 7200 Pro et par ses 8 Go de RAM. Multimédia, jeux, productivité, le Nothing Phone (2a) se défend sur tous les plans. La photo n’est pas non plus en reste, la marque l’ayant doté de deux capteurs de 50 mégapixels doublement stabilisé.

Si vous souhaitez vous démarquer avec ce smartphone singulier et performant noté 8/10 sur Frandroid, AliExpress le propose jusqu’au 5 mars à seulement 273,50 euros au lieu de 399 euros.

Pixel 7 (9/10 sur Frandroid) : compact et puissant

Sorti en 2022, le Pixel 7 est aujourd’hui encore une valeur sûre sur le marché des photophones. Considéré à son lancement comme l’un des plus avancés en matière de traitement de l’image, ce smartphone conserve une longueur d’avance sur de nombreux modèles fraîchement dévoilés.

Le bloc photo du Pixel 7 // Source : Frandroid – Chloé Pertuis

Une prouesse permise par 5 ans de mises à jour. Chaque année et jusqu’en octobre 2027, le Pixel 7 s’enrichit alors des dernières fonctionnalités développées par Google, notamment sur le plan de la photo. Et son double capteur de 50 et 12 mégapixels n’a pas à rougir face aux modèles abordables actuels : « si vous voulez prendre de belles photos avec un très fort taux de réussite, c’est le meilleur », confirme d’ailleurs le test de Frandroid.

La performance est également au rendez-vous grâce à sa puce Tensor G2 et offre au Pixel 7 une réelle polyvalence au quotidien. Pour obtenir cet excellent smartphone noté 9/10 en novembre 2023, inutile de consacrer un budget démesuré, AliExpress le proposant exceptionnellement à 300,69 euros au lieu de 350 euros.

