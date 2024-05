Les Poco F6 et F6 Pro arrivent en France, ils misent toujours sur les performances avec des concessions évidentes

Les Poco F6 et F6 Pro de Xiaomi débarquent en France. Comme d'habitude, Xiaomi Poco mise sur les performances et l'affichage. Nous nous sommes intéressés aux différences entre ces deux smartphones.

Xiaomi a officialisé l’arrivée des Poco F6 et F6 Pro en France, c’était très attendu. On fait le tour des nouveautés, et on a déjà pris en main le Poco F6 Pro.

Poco F6 Pro : performance toujours au rendez-vous

Le Poco F6 Pro, qui n’est autre qu’un Redmi K70 rebaptisé, maintient l’idée de proposer des smartphones avec des performances élevées pour un prix attractif. Cependant, cette version marque un tournant avec une augmentation significative des prix.

Le F6 Pro est équipé d’un Snapdragon 8 Gen 2, un processeur haut de gamme de fin 2022, avec 12 à 16 Go de RAM et dde 256 à 1 To de stockage, ce qui appréciable.

L’écran Amoled de 6,67 pouces à 120 Hz et définition QHD est un autre atout, même si la luminosité réelle de 1000 nits reste en deçà des 4000 nits annoncés. C’est assez courant de ne pas obtenir le pic de luminosité dans nos mesures puisque ce dernier est atteint dans un certain environnement que l’on ne connaît pas forcément. On parle, ici, de la dalle du Xiaomi 14, un smartphone vendu bien plus cher.

Le capteur d’empreintes sous l’écran, la batterie de 5000 mAh et la charge rapide de 120 watts (19 minutes pour 100 % avec le chargeur 120 watts fourni) complètent un tableau technique très solide.

Du côté de la photo, le Poco F6 Pro est équipé de trois caméras arrière (un grand-angle de 50 Mpx, un ultra grand-angle de 8 Mpx et un capteur macro de 2 Mpx) et d’un capteur selfie de 16 Mpx à l’avant. Bien que ces caractéristiques soient plutôt bonnes sur le papier, il faut rester prudent. Le compromis sur ces smartphones est souvent de côté de la photo et de la vidéo.

Le smartphone a aussi droit au double SIM, à la compatibilité 5G, au Wi-Fi 5, au Bluetooth 5.4 ou encore au support de codecs audio comme l’aptX ou le LDAC. Quant au design, rien de bien étonnant : un module photo imposant à l’arrière avec une disposition des caméras en carré (avec le flash LED). À l’avant, l’écran plat est marqué d’un poinçon centré.

Poco F6 : la puissance avant tout

Le Poco F6 est un smartphone moins musclé et moins cher que le Poco F6 Pro. Il est équipé d’un Snapdragon 8s Gen 3 (mars 2024), qui est en fait très proche du Snapdragon 8 Gen 2 en termes de performances. Les deux puces sont gravées en 4 nm et ont des configurations de cœurs Cortex-A différentes, mais dans les faits, elles sont très similaires.

L’écran du Poco F6 est un peu moins bon que celui du Poco F6 Pro, mais il reste tout de même de bonne qualité, avec une dalle Oled de 120 Hz et une luminosité maximale en pic HDR à 2400 nits. La définition est en Full HD+, ce qui est un petit compromis sur la résolution, mais cela ne devrait pas trop impacter l’expérience utilisateur.

Du côté de la photo, le Poco F6 est équipé d’un appareil photo principal avec un capteur IMX882 associé à un objectif en grande ouverture f/1,59. Il y a également l’OIS et l’EIS, mais il faut avouer que nous avons assez peu d’attente quant à la qualité des photos. Il n’y a pas non plus beaucoup de polyvalence, avec seulement deux autres capteurs de 2 Mpx chacun. L’ultra grand-angle avec un si petit capteur, ça ne devrait pas faire de miracle.

La batterie du Poco F6 est de 5000 mAh, et il est compatible avec une charge turbo de 90 W, ce qui permet de recharger l’appareil à 100 % en environ 30 minutes. Il est disponible en trois couleurs : noir, vert ou titane.

Prix et disponibilité des Poco F6 Pro et F6 en France

Les Poco F6 Pro et F6 sont d’ores et déjà disponibles en France, sur le site de Xiaomi, sur le site de Poco et sur Amazon. Le Poco F6 Pro est disponible en deux couleurs (noir et blanc) et en trois configurations différentes :

12 Go de RAM + 256 Go de stockage : 579,90 €

12 Go de RAM + 512 Go de stockage : 629,90 €

16 Go de RAM + 1 To de stockage : 699,90 €



Pour les premiers acheteurs, il y a également des offres Early Bird entre le 23 mai et le 30 mai, avec des réductions allant de 80 € à 100 € sur les différentes configurations.

Le Poco F6 est quant à lui disponible en trois couleurs (noir, vert et titane) et en deux configurations différentes :

8 Go de RAM + 256 Go de stockage : 449,90 €

12 Go de RAM + 512 Go de stockage : 499,90 €



Là aussi, il y a des offres de réduction pour les premiers acheteurs, avec 60 € à 80 € de réduction sur les différentes configurations.

Ce que l’on en pense

Avec l’arrivée des Poco F6 et F6 Pro en France, Xiaomi se positionne clairement sur une montée en gamme, mais cette montée a un prix. Les nouveaux Poco, bien que très performants, s’éloignent de l’image initiale de la marque qui proposait des smartphones abordables avec beaucoup de puissance et de stockage.

Lorsqu’on examine attentivement les fiches techniques des Poco F6 Pro et F6, on remarque que les deux smartphones ont des performances très similaires, bien qu’ils soient équipés de deux configurations de SoC différentes. En effet, le Snapdragon 8 Gen 2 et le Snapdragon 8s Gen 3 sont très proches en termes de performances.

Cependant, les différences entre les deux smartphones se font surtout sentir au niveau de l’écran et de la photographie. Le Poco F6 Pro est particulièrement bien équipé à ce niveau, avec une dalle Oled impressionnante. De son côté, le Poco F6 est également doté d’un écran Oled de bonne qualité, mais légèrement inférieur à celui de son grand frère.

Bien que le Poco F6 Pro affiche une fiche technique généreuse, on peut ressentir qu’il est légèrement plus âgé que le Poco F6, et ce, pas seulement en raison de la génération de SoC Qualcomm.

En effet, certaines spécifications techniques du Poco F6 sont supérieures à celles du Poco F6 Pro. Par exemple, le Poco F6 est équipé d’un écran Gorilla Glass Victus, tandis que le Poco F6 Pro utilise encore le Gorilla Glass 5. De plus, le Poco F6 a une certification IP64, ce qui signifie qu’il est plus résistant à l’eau et à la poussière que le Poco F6 Pro, qui n’a qu’une certification IP54.

C’est surtout la photographie qui va différencier les deux smartphones. Cependant, il est encore trop tôt pour tirer des conclusions définitives sur la qualité photo des deux appareils, et des tests plus poussés sont nécessaires pour se faire une idée plus précise.

Note : cet article a été écrit dans le cadre d’un voyage de presse à Dubaï organisé par Xiaomi Poco.