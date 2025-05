Les prochains produits audio de Nothing seront optimisés par KEF

Nothing et KEF viennent d’annoncer la signature d’un partenariat stratégique visant à explorer de nouvelles frontières en matière d’innovation sonore. Cette collaboration réunit deux des marques les plus emblématiques du Royaume-Uni dans un objectif commun : offrir des expériences audio raffinées à un public plus large.

On connait bien la marque Nothing pour ses smartphones, mais également ses écouteurs au très bon rapport qualité/prix. La société londonienne entend avoir une plus grande légitimité dans le domaine de l’audio avec ce nouveau partenariat. En effet, ancrée dans un engagement commun en faveur de l’artisanat, de l’excellence technique et d’un design audacieux, cette alliance permettra à Nothing de bénéficier des six décennies d’expertise audio haute-fidélité de KEF.

Les produits qui en résulteront devraient apporter une précision acoustique tout en conservant l’approche singulière de Nothing en matière de design et d’expérience utilisateur.

Andrew Freshwater, Head of Smart Products Marketing chez Nothing a ainsi déclaré :

« KEF est l’un des noms les plus respectés dans le domaine de l’audio, et nous sommes fiers de nous associer à eux pour franchir une nouvelle étape dans l’expansion de Nothing »

« En associant les décennies d’expertise de KEF à notre approche technologique axée sur le design, nous jetons les bases d’une nouvelle norme d’écoute quotidienne. »

Une vision partagée de l’innovation audio

Pour Grace Lo, President and Head of Global Marketing chez KEF, ce partenariat s’inscrit parfaitement dans la philosophie de la marque :

« Chez KEF, nous avons toujours cru au pouvoir d’un son exceptionnel pour inspirer et relier les gens. Ce partenariat nous permet d’inscrire notre héritage acoustique dans un contexte nouveau, en travaillant avec une marque qui partage notre attachement à l’innovation, à la qualité et au design. Ensemble, nous nous efforçons de redéfinir ce à quoi peut ressembler l’audio haut de gamme pour la prochaine génération. »

Tournant important pour les deux entreprises. Pour Nothing, cela permet de diversifier son offre audio et d’entrer dans de nouvelles catégories de produits, renforçant ainsi sa position sur le marché des technologies grand public. Pour KEF, cela ouvre de nouvelles voies pour partager son expertise avec un public plus large grâce à un nouveau design et une nouvelle technologie.

KEF LS50

Pour le moment, aucun produit commun n’a encore été annoncé. Le communiqué publié par Nothing indique que « de plus amples informations seront communiquées dans les mois à venir ». On a hâte de voir ce que ce partenariat donnera. Rappelons que Nothing a récemment lancé trois nouvelles paires d’écouteurs sous sa marque CMF By Nothing : les Buds 2, Buds 2a et Buds 2 Plus.