Les écouteurs Nothing Ear (Open) sont en promo à moins de 100 € sur Amazon, une bonne surprise avec une spatialisation du son stupéfiante

Nothing diversifie son activité et, en plus de ses très bons smartphones, propose une paire d’écouteurs ouverts, toujours avec ce design si particulier : les Nothing Ear (Open) à retrouver à 99 euros sur Amazon.

Les Nothing Ear (Open) sont sur le marché depuis septembre 2024. Avec eux, la marque s’installe dans la niche des écouteurs ouverts avec un format qui fait le tour de l’oreille et ne rentrent pas dans le conduit auditif.

C’est d’ailleurs l’un de leurs principaux avantages, avec aussi le fait de rester conscient de votre environnement. De ce fait, ils ne peuvent pas proposer de réduction de bruit active, mais ces Nothing Ear (Open) se rattrapent sur une technologie de spatialisation sonore qui a surpris, en bien, notre testeur. Le prix est tout aussi surprenant pendant les ventes de printemps sur Amazon puisque vous pouvez économiser 50 euros dessus.

Les points forts des Nothing Ear (Open)

La spatialisation du son a bien été travaillée

L’égaliseur offre des options avancées

Une autonomie de 8 h en une charge, 30 h en tout

Durant les ventes de printemps sur Amazon, vous avez les écouteurs Nothing Ear (Open) pour 99 euros au lieu de 149 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant les Nothing Ear (Open). Le tableau s’actualise automatiquement.

De l’intérêt de choisir des écouteurs ouverts

Depuis quelques années, la grande mode est aux écouteurs et casques proposant la réduction de bruit active. Cette technologie avancée qui permet de se couper de tous les sons externes pour se concentrer sur son contenu audio. De l’autre côté du spectre, il y a les écouteurs ouverts, comme les Nothing Ear (Open), qui font le pari de tout laisser passer. Alors pourquoi choisir de tels écouteurs ?

Déjà parce qu’ils sont très confortables. Comme ils ne rentrent pas dans les oreilles et restent en surface, vous ne risquez pas de ressentir de gêne. En plus, ces modèles ont un design avec tour d’oreille qui leur permettent de bien tenir en place. Si vous avez les oreilles hypersensibles, c’est un excellent compromis. Ce format d’écouteur fait profiter d’un son plus profond, même si l’impact des basses est forcément réduit.

On retrouve le design si particulier de Nothing

L’embout Nothing Ear (Open) avec les écouteurs reprend le même design que les Nothing Phone, à savoir un plastique transparent avec une pointe de rouge, là où les tiges qui font le tour de l’oreille sont blanches. Ils se connectent en Bluetooth 5.3, sans oublier l’app sur smartphone qui permet d’accéder à de nombreux réglages, notamment un égaliseur poussé pour un son personnalisé. Vous pouvez compter sur un support des codecs AAC et SBC, ainsi que sur la fonction Google Fast Pair pour les connecter instantanément.

La marque annonce une autonomie de 8 h par cycle de charge. Notre test a permis de faire mentir ce chiffre puisqu’il est monté jusqu’à 9 h en mettant le son à 50 %. Le boitier est bien entendu de la partie puisqu’il permet d’avoir une autonomie totale de 30 h, de quoi partir en voyage sereinement. Petit bonus si vous avez un smartphone Nothing : l’intégration d’un widget sur l’écran du smartphone qui permet une recherche rapide avec ChatGPT.

Retrouvez le test complet des Nothing Ear (Open) pour découvrir tous les aspects qui font qu’ils ont obtenu la note de 7/10.

Si vous préférez des écouteurs avec ANC, vous pouvez parcourir notre sélection parmi les meilleurs que nous avons testés dans notre guide d’achat.

