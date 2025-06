Les tablettes Android n’ont pas dit leur dernier mot : la Xiaomi Pad 7S Pro défie l’iPad

Xiaomi lance sa Pad 7S Pro, tablette ultra-fine de 5,8 mm qui « défie la tablette LCD la plus fine de la même taille ».

Xiaomi Pad 7S Pro // Crédits : Xiaomi

Xiaomi a dévoilé sa Pad 7S Pro, une tablette Android qui quelques arguments pour elle.

Pour aller plus loin

Quel iPad choisir en 2025 ? Voici les meilleures tablettes d’Apple

Déjà, elle repousse les limites de la finesse avec seulement 5,8 mm d’épaisseur pour 576 grammes. Le constructeur chinois revendique « la tablette LCD la plus légère et la plus fine de la même taille », il cible directement l’iPad Air, l’iPad Pro aussi et les Galaxy Tab S9.

Apple garde le record avec son iPad Pro M4 13″ et ses 5,1 mm record (grâce à la dalle Oled).

À partir de 3299 yuans (équivalent 392 euros), cette 12,5 pouces mise sur quelques arguments solides, dont une charge ultra-rapide 120 W et un écran 3,2K au format 3:2.

Déjà, elle est fine

Avec 5,8 mm d’épaisseur, la Pad 7S Pro s’approche remarquablement de l’iPad Pro M4 13″ (5,1 mm), ne concédant que 0,7 mm au record absolu d’Apple tout en restant dans la technologie LCD.

iPad Pro M4 : 5,1 mm (Oled)

Galaxy Tab S9+ : 5,7 mm (Oled)

Xiaomi Pad 7S Pro : 5,8 mm (LCD)

Cette finesse extrême s’accompagne d’un poids contenu à 576 grammes, remarquable pour une diagonale 12,5 pouces. L’iPad Air 13″ pèse 617 grammes, soit 40 grammes de plus malgré sa diagonale similaire.

Xiaomi Pad 7S Pro // Crédits : Xiaomi

L’exploit technique impressionne quand on considère la batterie 10 610 mAh intégrée. Loger une telle capacité dans 5,8 mm d’épaisseur nécessite certainement d’utiliser la technologie silicium. Xiaomi semble avoir optimisé chaque millimètre cube pour atteindre cette finesse record.

Écran 3,2K format 3:2

L’écran 12,5 pouces adopte une définition 3,2K (probablement 3200 x 2400 pixels) dans un ratio 3:2, format prisé pour son côté multi-tâche. Cette géométrie offre plus d’espace vertical que le 16:10 traditionnel, idéal pour la lecture de documents, navigation web et applications bureautiques. Microsoft et Apple adoptent ce ratio sur leurs Surface et iPad Pro.

Xiaomi Pad 7S Pro // Crédits : Xiaomi

Le taux de rafraîchissement variable à sept vitesses culmine à 144 Hz, mieux que les 120 Hz des iPad Pro (l’iPad Air est toujours en 60 Hz). C’est très bien, même si peu d’applications exploitent pleinement ces fréquences élevées. La gestion variable optimise l’autonomie en adaptant la fréquence au contenu affiché.

Xiaomi Pad 7S Pro // Crédits : Xiaomi

La luminosité maximale de 1000 nits assure une lisibilité correcte en extérieur, sans égaler les 1600 nits des iPad Pro XDR.

Xiaomi Pad 7S Pro // Crédits : Xiaomi

La charge 120 W est un vrai argument pour la Pad 7S Pro. Cette puissance dépasse largement les iPad (20-30W) et Galaxy Tab (45W max). Xiaomi annonce 37 % de batterie récupérés en 10 minutes seulement, ce qui est très pratique.

Xiaomi Pad 7S Pro // Crédits : Xiaomi

Contrairement aux tablettes concurrentes qui négligent souvent la photo, la Pad 7S Pro embarque un capteur arrière 50 mégapixels et une caméra frontale 32 mégapixels. Cette configuration vise les créatifs nomades qui utilisent leur tablette pour capturer et retoucher du contenu. Le « centrage intelligent des portraits » optimise les appels vidéo professionnels.

La qualité réelle de ces capteurs reste à prouver. Les tablettes souffrent généralement de systèmes photo décevants, considérés comme secondaires par les constructeurs. Si Xiaomi livre des performances convaincantes, cette tablette aurait un autre avtanage.

Xring O1 : la fameuse puce maison

Xiaomi équipe sa tablette de la puce « Xring O1 », sa toute première puce maison nouvelle génération.

Xring O1 // Crédits : Xiaomi

Pour aller plus loin

XRING 01 : Xiaomi veut rivaliser avec Apple là où ca fait mal

On en sait un peu plus sur cette puce, la Xring O1 (ou Xuanjie O1). C’est une puce ARM milieu de gamme, et grâce à un benchmark Geekbench, on a ses caractéristiques et de premiers résultats.

Xiaomi Pad 7S Pro // Crédits : Xiaomi

Les performances restent à confirmer face aux Apple M2/M4 et Snapdragon 8 Gen 3 des tablettes premium concurrentes. Mais il est fort probable qu’on ne tienne pas la comparaison face à Apple, il faut dire (vous le verrez plus loin) que les tarifs sont très différents.

Modèle Prix Chine Prix Europe estimé Épaisseur Poids Écran Xiaomi Pad 7S Pro 3299 ¥ (392 €) ~450-500 € 5,8 mm 576 g 12,5″ 3,2K LCD iPad Pro M4 13″ – 1 449€ 5,1 mm 579 g 13″ OLED iPad Air M3 13″ – 949€ 6,1 mm 617 g 13″ LCD Galaxy Tab S9+ – 1 199€ 5,7 mm 581 g 12,4″ OLED

L’offensive Xiaomi illustre parfaitement comment les tablettes Android tiennent bons face à l’iPad. Longtemps cantonnées aux segments d’entrée et milieu de gamme, les marques chinoises investissent massivement le haut du panier avec des arguments techniques intéressants.

La gamme s’étend jusqu’à 4499 yuans (535 euros) pour la version 16 Go + 1 To, restant sous les prix d’entrée Apple ou Samsung. L’option écran « nano doux » (+200 yuans) et clavier flottant (999 yuans, 120 euros) complètent un écosystème d’accessoires cohérent.

La Pad 7S Pro devrait logiquement arriver en Europe courant 2025, Xiaomi distribuant désormais largement ses tablettes sur ce marché. Le prix européen sera supérieur de 15-20 % comme habituellement, cela donnerait une entrée de gamme autour de 450-500 euros. Une tarification qui reste très agressive face aux 949 euros de l’iPad Air.

La Pad 7S Pro se décline en quatre coloris : titane, gris cambrien, violet et noir.

Pour aller plus loin

Quelles sont les meilleures tablettes tactiles ? Nos recommandations en 2025