Smartphones pliables : bientôt la renaissance ? Les marques n’ont pas dit leur dernier mot

Le marché des smartphones pliables connaît des hauts et des bas. Après une croissance fulgurante, il s’apprête à vivre une première baisse en 2025. Mais ne rangez pas vos écrans flexibles au placard trop vite, 2026 pourrait bien marquer le grand retour de ce format.

Le secteur des smartphones pliables, qui semblait promis à un avenir radieux, connaît un ralentissement inattendu. Selon les dernières données de Counterpoint Research, la croissance du marché n’a été que de 2,9 % en 2024, bien en deçà des attentes.

Plus surprenant encore, 2025 devrait marquer la première baisse des ventes depuis l’apparition de ces appareils innovants. Cependant, les analystes restent optimistes pour l’avenir à moyen terme du secteur, prévoyant un rebond significatif dès 2026.

Un paysage concurrentiel en pleine mutation

L’année 2024 a été marquée par des performances contrastées des différents acteurs du marché. Si certaines marques ont connu une croissance spectaculaire, d’autres ont vu leur part de marché se réduire considérablement.

Parmi les gagnants, on trouve Motorola, qui a enregistré une impressionnante croissance de 253 % de sa part de marché. Xiaomi et Honor ne sont pas en reste, avec des augmentations respectives de 108 % et 106 %. Huawei a également progressé de 54 %, tandis que Google a connu une croissance plus modeste de 13 %.

À l’inverse, Samsung, leader historique du marché, a vu sa part de marché chuter de 33 %, principalement en raison de difficultés rencontrées au quatrième trimestre 2024. Oppo a connu une baisse encore plus drastique, avec un recul de 72 % de sa part de marché.

Ces bouleversements s’expliquent en partie par des facteurs externes, comme les instabilités politiques qui ont affecté Samsung, mais aussi par des décisions stratégiques, comme la décision d’Oppo de ne pas commercialiser certains de ses modèles tels que le Find N5 à l’international.

Malgré ces turbulences, les analystes de Counterpoint Research restent confiants pour l’avenir du secteur. Ils prévoient une croissance à deux chiffres des commandes de panneaux pour 2026, signe que les fabricants se préparent à une transformation du marché plutôt qu’à son déclin.