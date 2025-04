Elle vient de sortir et est déjà à -40 % : la Xiaomi Pad 7 est la bonne affaire côté tablettes

Si vous cherchez une tablette tactile de bonne facture et plus abordable qu’un iPad, Xiaomi vient de sortir sa Xiaomi Pad 7. Elle est déjà disponible en promotion à 256,46 euros au lieu de 431 euros.

Les tablettes Xiaomi sont de bons produits et d’excellentes alternatives à l’iPad d’Apple. Si vous préférez naviguer sous Android qu’iOS, la successeure d’excellente Xiaomi Pad 6 est disponible depuis le début du mois de mars 2025. Arrivée sur le marché en même temps que la Xiaomi Pad 7 Pro, la Xiaomi Pad 7 est toujours une référence en termes de rapport qualité/prix, surtout avec cette promo de 174 euros.

Les points forts de la Xiaomi Pad 7

La puissance de sa puce Snapdragon 7+ Gen 3

Un écran 3,2K de 11,2 pouces rafraichit à 144 Hz

Sa batterie de 8 850 mAh offre une belle autonomie

Sur le site de Xiaomi, la tablette tactile est affichée à 431 euros en version 8+128 Go, en promo à 381 euros pour son lancement. Sur AliExpress, le même modèle est affiché à 286,46 euros et passe même à 256,46 euros si vous utilisez le code promo BSDFR30 dans le panier.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la Xiaomi Pad 7. Le tableau s’actualise automatiquement.

Xiaomi continue de proposer une tablette fluide

Xiaomi a su instaurer une image de qualité au fil des sorties de ses tablettes. C’est toujours le cas avec la Xiaomi Pad 7, un modèle qui fait 251,22 x 173,42 x 6,18 mm pour 500 g. Ce n’est pas le poids plume idéal, c’est même assez lourd en la matière, mais ça reste parfaitement utilisable. En tout cas, elle tient bien en main et le châssis métallique est de bonne facture.

Ce qu’il y a d’impressionnant sur ce modèle, c’est son écran LCD de 11,2 pouces qui affiche de la 3,2K avec une définition de 3 200 x 2 136 pixels. Autant dire que vos films et vos jeux prendront une tout autre dimension, même si on peut regretter l’absence d’OLED. C’est compensé par une belle luminosité qui culmine à 800 nits et surtout une fréquence de rafraîchissement à 144 Hz qui fluidifie les animations.

Une puce qui assure à tous les niveaux

C’est l’une des plus grosses différences entre cette tablette et sa version Pro : le processeur. Ici, vous avez un Snapdragon 7+ Gen 3 là où dans la Pro il y a une Snapdragon 8s Gen 3. Une petite différence de génération qui ne lui ferme pas trop de portes puisqu’il peut tout faire : du gaming, de la bureautique, du streaming. Le tout via l’interface HyperOS 2 qui se base sur l’architecture d’Android 15.

Vous pouvez utiliser la tablette pendant un long moment grâce à sa batterie de 8 850 mAh. Bien sûr, l’autonomie dépend grandement de l’intensité d’utilisation que vous en faites. Mais si jamais elle tombe à 0 %, vous profitez de la charge rapide 45 W qui lui permet de récupérer 40 % de son autonomie en seulement 30 minutes.

Vous pouvez retrouver d’autres tablettes tactiles de qualité, à l’image de celle-ci, dans notre guide d’achat des meilleures ardoises du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.