La partie logicielle des voitures du groupe Stellantis risque de poser problème, Google forcé de lâcher Chrome et une mise à jour pour les montres Samsung – L’actu tech de la semaine

Est-ce que le développement d’un seul et même logiciel pour toutes les voitures de Stellantis est une bonne idée, Chrome pourrait laissé de côté par Google et Samsung qui se décide à mettre à jour ses montres connectées. Voici le résumé des actus tech de la semaine.

Stellantis prend des risques pour un seul et même logiciel pour toutes ses marques

Stellantis, qui comprend des marques telles que Peugeot, Citroën et Fiat, entre autres, entame un projet ambitieux et risqué : celui de développer un logiciel unique pour les 14 marques de son groupe. Malheureusement, la stratégie du projet semble déjà présenter des failles.

Google pourrait être contraint de se séparer de Chrome

Peut-on envisager Chrome indépendant de Google ? Si les efforts antitrust des États-Unis aboutissent, nous pourrions obtenir une réponse à cette question prochainement. Déjà reconnu coupable de pratiques anticoncurrentielles aux États-Unis, Google pourrait être confronté à la réalisation de ses pires scénarios. Selon des sources du ministère de la Justice américain citées par Bloomberg, le géant de la recherche pourrait être contraint de céder Chrome.

Samsung lance enfin le déploiement de One UI 6 Watch

Samsung a enfin lancé la mise à jour One UI 6 Watch pour sa Galaxy Watch 6, après un certain retard. Il était temps. Alors que la Galaxy Watch 6 n’avait pas reçu de mise à jour depuis mars dernier, en dépit des engagements de Samsung pour des mises à jour trimestrielles, le fabricant coréen a finalement débuté le déploiement de One UI 6 Watch.

Pour aller plus loin

Black Friday Week 2024 : c’est le grand déstockage du week-end sur Amazon et autres, voici les meilleures offres Tech à saisir