Garmin améliore ces montres de sport avec rien de moins que 28 nouvelles fonctions au menu

C’est une mise à jour majeure de ses montres outdoor que vient de déployer Garmin. La dernière version bêta permet l’intégration de rien de moins que 28 nouveautés.

La Garmin Fenix 8 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Régulièrement, Garmin met à jour ses montres connectées afin de leur profiter de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux scores ou simplement de correctifs venant résoudre un bug. Mais rarement la marque américaine aura proposé une mise à jour aussi large que celle proposée depuis ce mardi.

En effet, comme le rapporte le site DC Rainmaker, Garmin a annoncé cette semaine une mise à jour bêta d’importance pour ses dernières montres outdoor, les Garmin Fenix 8 Solar, Garmin Fenix 8 Amoled, Garmin Fenix E, Garmin Enduro 3 et Garmin Tactix 8. De quoi leur permettre de profiter de rien de moins que 28 nouveautés.

28 nouveautés pour les Fenix, Tactix et Enduro

Bien évidemment, toutes les nouveautés proposées ne se valent pas et certaines seront plus importantes que d’autres. Dans l’ensemble, on va ainsi retrouver des fonctions déjà portées sur les dernières Forerunner 970 et Forerunner 570, certaines fonctions lancées avec la Garmin Venu X1, ainsi que des nouveautés jusqu’alors inédites sur des montres Garmin.

Concrètement, les montres outdoor de Garmin peuvent désormais profiter de l’ensemble de ces nouvelles fonctionnalités :

possibilité d’accéder à la liste des applications en glissant vers la gauche depuis le cadran application calculatrice modes focus personnalisés modification des précédentes répétition pour les entraînement de force clavier emoji support du rapport du soir support du rapport matinal étendu alertes Garmin dans le centre de notification Menu de paramètres de télémètre de golf clavier japonais Kana davantage de mises en page du clavier QWERTY support des entraînements multisport options de musique dans la page de contrôles de la musique dialogues d’aide pour les variations de respiration mises à jour des aperçus de performance support du point d’arrivée provisoire champ de données de compte à rebours pour les activités de course nautique support de l’économie de course intégration de la puissance de course à la page de seuil lactique support de la tolérance de course à pied réveil intelligent perte de vitesse d’impact au sol support de l’affichage des transitions piste/route page de données de l’assistance virement de bord dans les activités nautiques clavier thaïlandais option de course sur piste pour les suggestions d’entraînement quotidiens support des plans d’entraînement adaptatif pour le triathlon support des événements de course pour le triathlon

Dans le détail, on va ainsi retrouver les nouveaux scores intégrés aux montres Forerunner, comme la perte de vitesse d’impact au sol, le score d’économie de course, le point d’arrivée provisoire qui va mettre l’activité en pause lorsque vous aurez passé la ligne d’arrivée, ou le rapport du soir.

La Garmin Enduro 3 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Parmi les nouveautés encore inédites sur des montres Garmin, la mise à jour en bêta permet par exemple d’enchaîner automatiquement une sortie sur route et un entraînement sur piste. C’est aussi le cas du nouveau glissement vers la gauche pour accéder aux différentes activités et applications, sans avoir à appuyer sur le bouton supérieur droite.

Une inscription ouverte pour le programme bêta

Cette mise à jour est disponible dès à présent sur les Garmin Fenix 8 Solar, Garmin Fenix 8 Amoled, Garmin Fenix E, Garmin Enduro 3 et Garmin Tactix 8. Cependant, elle nécessite d’inscrire la montre au programme bêta de Garmin. Pour ce faire, rendez-vous dans Garmin Connect, puis sur la page liée à votre montre, en haut à droite, puis cliquez sur « rejoindre le programme bêta ».

Attention en revanche, l’inscription de la montre au programme bêta lui fera perdre certaines fonctions comme la mesure d’électrocardiogramme et les fonctions de plongée.

Ces nouveautés devraient être disponible à l’avenir pour tous les utilisateurs une fois la phase bêta terminée.