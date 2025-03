Test de la Garmin fēnix 8 Solar : ambition solaire, déception financière

La gamme fÄ“nix est dĂ©sormais divisĂ©e en deux parties : d’un cĂ´tĂ© les fÄ“nix 8 avec un Ă©cran Amoled et de l’autre les fÄ“nix 8 Solar avec un Ă©cran MIP, dotĂ© de la recharge solaire. C’est cette dernière version que nous testons aujourd’hui. Notre test de la Garmin fÄ“nix 8 (Amoled donc) est dĂ©jĂ disponible depuis octobre 2024.

Recharge solaire optimisĂ©e, autonomie Ă©tendue, Ă©cran agrandi, fonctionnalitĂ©s de plongĂ©e, boutons revues et intĂ©gration d’un micro et d’un haut-parleur. Sur le papier, ces nouveautĂ©s rendraient la fÄ“nix 8 Solar sexy.

Nous l’avons portĂ©e jours et nuits pendant plus de deux mois et, en plus de l’utiliser pour tous nos entraĂ®nements, nous avons pu la trimballer sur un trail nocturne de 100 km — une bonne occasion de tester son autonomie. C’est parti pour notre avis complet sur la Garmin fÄ“nix 8 Solar.

Garmin Fenix 8 Solar Fiche technique

Modèle Garmin Fenix 8 Solar Dimensions 47 mm x 47 mm x 15,2 mm DĂ©finition de l’Ă©cran 260 x 260 pixels Dalle MIP MĂ©moire interne 32 Go Poids 80 g Capteur de rythme cardiaque Oui Analyse du sommeil Oui AccĂ©lĂ©romètre Oui Capteur de lumière ambiante Inconnu Indice de protection 10 ATM Fiche produit

Ce test a été réalisé avec une Garmin Enduro 3 prêtée par Garmin.

Garmin Fenix 8 Solar Un design fÄ“nix que l’on connaĂ®t

La fēnix 8 Solar offre sans grande surprise le look très coutumier des montres Garmin haut de gamme, et plus spécifiquement de la gamme fēnix. La montre a une allure robuste, sans trop en faire non plus.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid

CĂ´tĂ© dimensions, la fÄ“nix 8 Solar n’est plus proposĂ©e dans les trois tailles habituelles : exit la petite version 42 mm, il faudra choisir entre le modèle 47 mm et 51 mm. Nous testons ici la version standard de 47 mm.

À tailles égales (boîtier de 47 mm), voici les dimensions et la masse des Garmin fēnix 7 Pro, Garmin fēnix 8 Amoled et Garmin fēnix 8 Solar :

Dimensions (en mm) Masse (en g, avec le bracelet) Garmin fēnix 7 Pro 47 × 47 × 14,5 73 (titane) ou 79 (acier) Garmin fēnix 8 Amoled 47 × 47 × 13,8 73 (titane) ou 80 (acier) Garmin fēnix 8 Solar 47 × 47 × 15,2 80 (titane)

L’Ă©cart d’Ă©paisseur entre les versions MIP (fÄ“nix 7 Pro et fÄ“nix 8 Solar) et Amoled s’explique prĂ©cisĂ©ment par la place prise par les Ă©crans, d’autant plus que les modèles MIP bĂ©nĂ©ficient d’un panneau solaire. Vous remarquez aussi que la fÄ“nix 8 Solar est seulement proposĂ©e dans sa lunette en titane.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Toujours aussi résistante, la fēnix 8 Solar peut techniquement tenir le coup face à une pression équivalente à 100 mètres de profondeur.

Justement, la seule réelle différence de design entre la fēnix 7 Pro et la fēnix 8 Solar concerne les nouveaux boutons inductifs. Leur fonctionnement se fait désormais sans pièces mobiles, là où une action mécanique traditionnelle avait bien lieu sur la fēnix 7 Pro.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid

De quoi permettre une étanchéité accrue et justifier le déblocage de fonctions de plongée jusqu’à 40 mètres.

Nous y reviendrons plus tard, mais nous n’avons pas Ă©tĂ© convaincus par ces nouveaux boutons. Ils se comptent d’ailleurs toujours au nombre de cinq, avec la mĂŞme disposition : trois Ă gauche et deux Ă droite.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Passons Ă une meilleure nouvelle : la fÄ“nix 8 Solar conserve la très pratique lampe torche logĂ©e sur la tranche haute du boĂ®tier. Activable avec une double pression du bouton supĂ©rieur gauche, cette lampe LED nous est aussi utile que notre flash de tĂ©lĂ©phone lorsqu’on cherche quelque chose dans l’obscuritĂ©.

Le dos de la montre // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

La fÄ“nix 8 Solar embarque la version Elevate Gen 5 de son capteur cardio optique, la plus avancĂ©e Ă ce jour. Nous l’avons testĂ©e dans la partie dĂ©diĂ©e de cet article. Enfin, le bracelet est de taille standard 22 mm et bĂ©nĂ©ficie de l’accroche QuickFit.

Garmin Fenix 8 Solar Un écran MIP avec une recharge solaire améliorée

Par dĂ©faut, la gamme fÄ“nix est dĂ©sormais proposĂ©e avec un Ă©cran Amoled. C’est pourquoi il faut volontairement se diriger vers la version « Solar » de la fÄ“nix 8 pour profiter d’un Ă©cran MIP.

Les avantages ? Un Ă©cran qui sera toujours parfaitement lisible sous le soleil et qui permettra une autonomie accrue, car moins consommatrice et compatible avec la recharge solaire.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Les dĂ©savantages ? Un Ă©cran bien moins dĂ©fini, aux couleurs bien moins Ă©clatantes et Ă la luminositĂ© limitĂ©e dans l’obscuritĂ©. Ă€ titre d’exemple, l’Ă©cran de la fÄ“nix 8 Amoled affiche 454 Ă— 454 pixels, contre 260 Ă— 260 pour la fÄ“nix 8 Solar. Chacun ses besoins, chacun ses choix.

Ă€ noter que, pour la mĂŞme taille de boĂ®tier (47 mm), l’Ă©cran de la fÄ“nix 8 Solar est plus petit que celui de la version Amoled : 1,3 pouce contre 1,4 pouce.

Revenons sur cette recharge solaire. Si Garmin annonce avoir intĂ©grĂ© une version « Power Glass 2.0 » avec une augmentation de 50 % sur l’efficacitĂ©, la mĂ©tĂ©o lors de notre test (de dĂ©cembre 2024 Ă fĂ©vrier 2025) ne nous a malheureusement pas permis de vĂ©rifier ces avancĂ©es. Reste que cette technologie sert plus Ă limiter la dĂ©charge de la batterie qu’Ă l’augmenter. Elle sera utile Ă ceux qui sont très souvent en extĂ©rieur, dans un pays fortement ensoleillĂ©.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Rien Ă signaler sur l’Ă©cran de la fÄ“nix 8 Solar. Il a Ă©tĂ© parfaitement lisible lors de nos deux mois de test, de jour comme de nuit. Dans les conditions de faible luminositĂ©, l’activation du rĂ©troĂ©clairage est très rĂ©actif.

Garmin Fenix 8 Solar Deux nouveautés peu convaincantes

Les nouveaux boutons et l’assistant vocal

Parmi les quelques nouveautĂ©s de la gamme fÄ“nix 8, une Ă©tait censĂ©e amĂ©liorer l’expĂ©rience utilisateur (les commandes vocales) et l’autre aurait dĂ» passer inaperçue (les nouveaux boutons inductifs). LoupĂ©, c’est tout l’inverse.

Commençons par l’ajout d’un rĂ©el haut-parleur et d’un micro, qui dĂ©bloque trois usages : les appels tĂ©lĂ©phoniques, les commandes vocales et l’enregistrement de notes gĂ©olocalisĂ©es. Pour le premier, rien Ă signaler. Ă€ condition de laisser son tĂ©lĂ©phone connectĂ© Ă la montre (qui n’a pas de connectivitĂ© 4G), on peut en effet se servir de la montre pour Ă©couter et parler Ă son interlocuteur. La qualitĂ© sonore est passable, mais peut dĂ©panner si nos mains sont prises.

Bon lĂ je tĂ©lĂ©phone alors que j’aurai pu directement parler dans la montre // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

Concernant les commandes vocales, les choses se corsent. Si l’appui long sur le bouton supĂ©rieur droit dĂ©clenche bien ce simili assistant Garmin, le taux de rĂ©ussite est Ă©tonnamment bas, alors mĂŞme que nous avons rĂ©alisĂ© nos tests en anglais.

Ainsi, « lance une activitĂ© randonnĂ©e » a dĂ©clenchĂ© une activitĂ© chasse (j’ai un accent français certes, mais il y a des limites). Il nous a aussi fallu trois tentatives pour mettre en route un minuteur, si bien que nous n’avons tout simplement plus jamais rĂ©essayĂ© d’utiliser les commandes vocales lors de notre test. HabituĂ©s au Google Assistant, Siri et autres assistants conversationnels, nous ne nous voyons pas utiliser celui de Garmin, bien trop limitĂ© et peu efficace. Ce n’est pas faute d’avoir essayĂ©.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Enfin, les notes vocales nĂ©cessitent de connecter la montre via un port USB pour rĂ©cupĂ©rer les fichiers. Sans synchronisation Bluetooth, nous n’avons pas vraiment saisi l’utilitĂ© de cet ajout. Il est toujours possible d’Ă©couter les vocaux enregistrĂ©s depuis le haut-parleur de la montre, mais nous avons du mal Ă cerner la cible.

Passons maintenant Ă la nouveautĂ© matĂ©rielle qui a selon nous lĂ©gèrement modifiĂ© l’expĂ©rience utilisateur : les boutons inductifs. Si l’explication de Garmin (sans pièce mĂ©canique donc très Ă©tanche) dĂ©bloque bien un rĂ©el usage de plongĂ©e, force est de constater que les boutons sont moins agrĂ©ables Ă utiliser qu’auparavant.

Cela ne se voit pas, mais ces nouveaux boutons sont moins agréables à utiliser // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

La course semble plus longue et il faut ainsi effectuer un vrai appui pour dĂ©clencher l’action. Autrement dit, nous avons frĂ©quemment dĂ» nous y reprendre Ă deux fois, que cela soit dans un usage quotidien ou lors d’une course, ce qui est plus embĂŞtant. Pour ĂŞtre plus prĂ©cis, en tout cas sur notre modèle de test, le bouton infĂ©rieur gauche demandait une pression plus forte pour ĂŞtre pressĂ©. C’est bĂŞte car c’est l’un des boutons les plus utilisĂ©s, pour faire dĂ©filer les cadrans et les menus par exemple.

Pour quelqu’un qui plonge une fois tous les trois ans, je prĂ©fèrerais largement le retour des boutons mĂ©caniques que l’apparition de cette version inductive, mĂŞme si techniquement plus avancĂ©e. Comme le dit l’adage, si ce n’est pas cassĂ©, pas besoin de le rĂ©parer

Interface et application

La fÄ“nix 8 Solar embarque 32 Go de stockage, comme la plupart des montres haut de gamme Garmin. L’interface a quelque peu Ă©voluĂ© et nous vous redirigeons vers notre test de la Fenix 8 Amoled si vous souhaitez en savoir plus.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Retenez que le bouton central gauche déclenche désormais l’affichage des notifications, alors que son ancienne action redirigeait vers le bas de la frise des menus. Aussi, le bouton supérieur droit ouvre maintenant un menu général regroupant plusieurs options (activités, carte, horloge), contrairement à l’ancien fonctionnement qui affichait directement la liste des activités.

Pour le reste, on garde l’habituelle navigation au tactile ou avec les cinq boutons. De mon cĂ´tĂ©, au-delĂ de l’affichage des notifications, je suis toujours ravi de pouvoir afficher les prochains Ă©vĂ©nements de mon calendrier, de pouvoir payer avec Garmin Pay et de me servir de la lampe LED intĂ©grĂ©e pour Ă©clairer brièvement mon chemin la nuit.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Enfin, nous n’Ă©crirons pas plus que ça sur l’application Garmin Connect, dĂ©jĂ frĂ©quemment dĂ©taillĂ©e lors de nos diffĂ©rents tests Garmin. L’application, inchangĂ©e depuis sa refonte de mars 2024, conserve ses forces et ses faiblesses. Si son interface gagne en personnalisation et en esthĂ©tisme, certains dĂ©fauts persistent : des parcours labyrinthiques pour accĂ©der Ă des menus essentiels, une catĂ©gorie « entraĂ®nements » mal hiĂ©rarchisĂ©e et une impression gĂ©nĂ©rale de finition Ă mi-chemin.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Garmin excelle dans la richesse des donnĂ©es et des rĂ©glages proposĂ©s, mais l’expĂ©rience utilisateur en pâtit parfois. On s’en rend surtout compte lorsqu’on goĂ»te aux applications des concurrents Suunto et Coros.

Garmin Fenix 8 Solar Tous les sports, et même de la plongée maintenant

Gamme fÄ“nix oblige, la fÄ“nix 8 Solar peut ĂŞtre utilisĂ©e pour une multitude de sports, avec en première ligne la course Ă pied, natation et vĂ©lo. La montre est faite pour les activitĂ©s d’extĂ©rieur, mais elle pourra Ă©galement vous accompagner lors de vos sessions de yoga ou de musculation, avec des programmes dĂ©diĂ©s.

Si cette diversitĂ© n’est que rarement exploitĂ©e, il est toujours agrĂ©able d’utiliser des modes sportifs le temps d’un sĂ©jour, au ski par exemple. Dans ce cas prĂ©cis, on retrouve alors sur la cartographie les couleurs des pistes, avec leurs noms et ceux des remontĂ©es mĂ©caniques. MĂŞme idĂ©e avec les parcours de golf.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Mieux, la fÄ“nix 8 Solar est le premier modèle de la gamme Ă proposer de vĂ©ritables profils sportifs dĂ©diĂ©s Ă la plongĂ©e sous-marine et Ă l’apnĂ©e — tout comme la fÄ“nix 8 Amoled, on s’entend. Pour ĂŞtre plus prĂ©cis, la montre a Ă©tĂ© testĂ©e avec la norme EN13319 et une rĂ©sistance jusqu’à 40 mètres.

Garmin explique que cela est permis par les nouveaux boutons inductifs de la montre, plus rĂ©sistants Ă l’eau et Ă la pression. Soit. En plus de justifier un peu mieux ce nouveau modèle, cet ajout permet Ă la marque de rĂ©pondre Ă la montre Ocean du concurrent Suunto, qui combine profils outdoor et de plongĂ©e. Ainsi, il n’est dĂ©sormais plus obligatoire de se tourner vers l’onĂ©reuse gamme plongĂ©e de Garmin (Descent) pour utiliser sa montre en plongĂ©e.

Je n’ai pas de photo de plongĂ©e, donc je vous remontre les boutons, logique non ? // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

Attention, la fēnix 8 Solar ne possède pas toutes les options de plongée : elle conviendra aux plongeurs occasionnels, tandis que les montres Descent répondront aux attentes des plongeurs techniques avec des besoins en mélanges gazeux complexes et une intégration sans fil des équipements.

Le reste des composants est on ne peut plus classique pour une montre de cet acabit : puce GNSS multibandes, capteur optique de dernière gĂ©nĂ©ration (Elevate Gen 5 chez Garmin), oxymètre de pouls et autres altimètre baromĂ©trique, gyroscope, accĂ©lĂ©romètre, boussole. N’oublions pas la dĂ©jĂ citĂ©e lampe torche.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Bonne nouvelle, la montre a enfin vu l’arrivĂ©e du mode Ă©lectrocardiogramme, longuement attendue par certains utilisateurs français. CĂ´tĂ© fonctionnalitĂ©s justement, la fÄ“nix 8 Solar embarque le gĂ©nĂ©reux ensemble des produits Garmin haut de gamme : charge d’entraĂ®nement, suivi du sommeil, de la rĂ©cupĂ©ration avec la VFC, scores en tout genre, programmes d’entraĂ®nement.

Il y en a pour tous les goĂ»ts et il ne faut pas hĂ©siter Ă faire du tri en masquant les menus qui vous sont inutiles. Ă€ trop en faire, on peut parfois s’y perdre un peu. Cette approche « Qui peut le plus peut le moins » vous garantit cependant de couvrir un maximum de vos besoins, surtout si c’est un premier achat.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Les trailers seront ravis d’utiliser le mode ClimbPro et Up Ahead, ainsi que la très complète cartographie Garmin. Ă€ la limite d’ĂŞtre surchargĂ©e, elle reste un excellent aliĂ© pour se repĂ©rer sur les chemins et garde l’avantage d’ĂŞtre routable et d’ĂŞtre chargĂ©e dans la montre dès son dĂ©ballage.

La nouvelle cartographie dite dynamique de la fÄ“nix 8 Solar permet ainsi un recalcul d’itinĂ©raire en temps rĂ©el pour ajuster la distance cible en cas de dĂ©viation. Les nombreux calques de carte offrent une forte personnalisation et plaira aux bidouilleurs. Bidouilleurs qui pourront mĂŞme se tourner vers l’abonnement annuel Outdoor Maps+ pour des couches cartographiques encore plus dĂ©taillĂ©es et des mises Ă jour frĂ©quentes.

La cartographie de la fēnix 8 Solar // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

C’est très complet, mais on en attend plus de Garmin sur la rĂ©activitĂ© de sa cartographie, encore trop saccadĂ©e par rapport Ă celle de Suunto, beaucoup moins complète mais plus lĂ©gère.

La précision du GPS de la Garmin fēnix 8 Solar

J’ai sacrĂ©ment envie d’expĂ©dier cette sous-partie du test avec un « Rien Ă signaler, c’est excellent. La suite maintenant ». Je n’en dirai pas vraiment plus. La Garmin fÄ“nix 8 Solar bĂ©nĂ©ficie de l’expertise Garmin et d’une puce GNSS multibandes, comme toutes les montres milieu et haut de gamme de la marque.

C’est cette puce qui reste gĂ©nĂ©ralement la plus prĂ©cise lors de nos diffĂ©rents tests, en ville comme en montagne. Le mode intelligent dit SatIQ proposĂ© par Garmin est toujours aussi efficace pour combiner prĂ©cision et autonomie. Attention au mode GPS unique, qui offre des performances sans surprise bien moins bonnes, mais qui allonge grandement l’autonomie de la montre.

L’acquisition des satellites (ce moment oĂą tu attends bĂŞtement que ta montre soit prĂŞte avant de commencer Ă courir) est de plus en plus rapide, alors qu’il Ă©tait dĂ©jĂ parmi les plus vifs du marchĂ©.

La précision de la fréquence cardiaque de la Garmin fēnix 8 Solar

Le capteur cardio optique utilisĂ© sur la Garmin fÄ“nix 8 Solar est le mĂŞme que celui utilisĂ© sur la fÄ“nix 7 Pro et l’epix Pro. ConsidĂ©rĂ© Ă juste titre comme l’un des meilleur du marchĂ© (avec ceux des Apple Watch et des Huawei Watch), ce capteur a montrĂ© ses limites lors de notre test.

Étrangement dans les choux lors d’un bon nombre de sĂ©ances, nous mettons ces erreurs sur le compte des tempĂ©ratures bien fraĂ®ches de cet hiver 2024-2025.

Séance de côtes : comparaison de mesures de fréquence cardiaque entre la Garmin fēnix 8 Solar et une ceinture cardiofréquencemètre (référence) // Source : Maxime Grosjean pour Frandroid

Si d’autres sĂ©ances ont pu rĂ©vĂ©ler son habituelle prĂ©cision, reste que la technologie employĂ©e est fortement dĂ©pendante de nombreux facteurs : couleur de la peau, pilositĂ©, taille de poignet, positionnement, ajustement, tempĂ©rature et lumière ambiante, etc. Ce sont surtout les vibrations causĂ©es par les mouvements de la sĂ©ance (trail running, vĂ©lo gravel…) qui mettent Ă mal la bonne mesure de la frĂ©quence cardiaque.

Footing actif : comparaison de mesures de fréquence cardiaque entre la Garmin fēnix 8 Solar et une ceinture cardiofréquencemètre (référence) // Source : Maxime Grosjean pour Frandroid

Vous trouverez difficilement mieux chez la concurrence, mais nous ne pouvons que vous conseiller d’investir une petite centaine d’euros supplĂ©mentaires dans une ceinture cardiofrĂ©quencemètre. Justement, voici le bilan des deux comparaisons avec notre modèle de Garmin fÄ“nix 8 Solar.

Comparaison des fréquences cardiaques moyennes :

FrĂ©quence cardiaque moyenne Garmin fÄ“nix 8 Solar Ceinture Polar H10 (rĂ©fĂ©rence) Footing actif 154 154 12×30’’ en cĂ´te 153 153

Comparaison des fréquences cardiaques maximales :

FrĂ©quence cardiaque moyenne Garmin fÄ“nix 8 Solar Ceinture Polar H10 (rĂ©fĂ©rence) Footing actif 167 167 12×30’’ en cĂ´te 190 192

Garmin Fenix 8 Solar Une hausse de l’autonomie

Avec son écran MIP, la fēnix 8 Solar propose logiquement une autonomie plus généreuse que sa soeur la fēnix 8 (Amoled). Nous avons regroupé quelques exemples partagés par la marque, en prenant comme base de comparaison les versions 47 mm et en ajoutant les autonomies de la fēnix 7 Pro.

fēnix 7 Pro fēnix 8 Solar fēnix 8 (Amoled) Mode montre connectée 18 jours (22 j avec la captation solaire) 21 jours (28 j avec la captation solaire) 16 jours (7 j avec Always On Display) Mode GNSS multibandes 23 heures (26 h avec la captation solaire) 37 heures (43 h avec la captation solaire) 35 heures (28 h avec Always On Display) Mode GPS uniquement 57 heures (73 h avec la captation solaire) 67 heures (92 j avec la captation solaire) 47 heures (37 h avec Always On Display)

On remarque donc, sur le papier, une sacrĂ©e augmentation de l’autonomie par rapport Ă la fÄ“nix 7 Pro, qui n’Ă©tait dĂ©clinĂ©e qu’en version MIP, et avec qui il est donc tout Ă fait logique de comparer la fÄ“nix 8 Solar.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Maintenant, voici nos résultats terrain après avoir utilisé la montre pendant deux mois, en la portant la nuit et lors de tous nos entraînements :

Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 SpO2 Non Non La nuit Non Satellites Tous les systèmes + multibandes SatIQ SatIQ GPS uniquement GPS 19 h 24 mn 14 h 05 mn 16 h 15 mn 14 h 05 mn Autonomie 11 jours 14 jours et 2 heures 9 jours et 20 heures 16 jours

En ressortant notre test de la fÄ“nix 7 Pro, on se rend compte que la fÄ“nix 8 Solar a tenu 2 jours de plus, avec pourtant 2 heures d’utilisation de la puce GPS en plus, ou qu’elle a tenu 3 jours de plus avec 9 heures de sport en plus. L’Ă©volution est donc bien lĂ et il est important de le souligner. Eh encore, nous n’avons pas pu tester l’amĂ©lioration de la recharge solaire.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Si d’autres modèles font mieux (Coros Vertix 2S, Garmin Enduro 3, Suunto Vertical), la Garmin fÄ“nix 8 Solar dĂ©livre une solide prestation.

Pour les curieux, sachez que la montre est passĂ©e 100 % Ă 53 % sur un trail nocturne, après plus de onze heures d’effort, en mode GNSS multibandes, le plus prĂ©cis donc.

Comptez environ 2 heures pour une recharge complète. C’est long…

Garmin Fenix 8 Solar Appel et communication

Dommage, Garmin n’a pas profitĂ© du lancement de ses nouvelles fÄ“nix pour leur ajouter une connectivitĂ© 4G. On se consolera avec l’intĂ©gration d’une haut-parleur et d’un micro, pour passer des appels depuis sa montre si et seulement si votre tĂ©lĂ©phone y est connectĂ© — c’est lui qui gère l’appel.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Garmin Pay est toujours de la partie : vous pourrez, sans connexion et sans tĂ©lĂ©phone cette fois, payer vos courses avec votre montre, Ă condition d’avoir enregistrĂ© votre carte bancaire compatible au prĂ©alable.

Alors que la fēnix 7 Pro était déclinée en trois tailles (7S, 7 et 7X) et deux versions (Solar et Sapphire Solar), la fēnix 8 Solar se concentre sur deux tailles (8 et 8X) et une unique version Sapphire Solar.

Vous le voyez venir ? On perd donc les variantes et les tailles les « moins chères ». Pire, on augmente même le prix à version équivalente.

Garmin fēnix 8 Solar (Sapphire) à 1 099,99 € (contre 949,99 € pour la Garmin fēnix 7 Pro Sapphire Solar) ;

Solar (Sapphire) à (contre 949,99 € pour la Garmin fēnix 7 Pro Sapphire Solar) ; Garmin fēnix 8X Solar (Sapphire) à 1 199,99 € (contre 1 049,99 € pour la Garmin fēnix 7X Pro Sapphire Solar).

On parle tout de mĂŞme d’une hausse de 14 % Ă 16 %.

À titre informatif, la Garmin fēnix 7 Pro Solar (non Sapphire) était affichée à 849,99 € à son lancement, soit 250 euros de moins que la Garmin fēnix 8 Solar (Sapphire).

Fait intéressant, les déclinaisons AMOLED de la fēnix 8 sont au même prix que les versions Solar, voire moins chères si choisies avec leur boîtier en acier.