Bug d’autonomie sur la Switch 2, le Pixel 6a abandonné par Google, nouvelle voiture Xpeng – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le jeudi 12 juin : Nintendo reconnait un bug de batterie, le Pixel 6a abandonné par Google et nouvelle voiture Xpeng. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid

La Nintendo Switch 2 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Switch 2 : Nintendo reconnaît un bug d’autonomie et propose une solution

Nintendo admet un bug d’affichage de la batterie sur la Switch 2, donnant l’impression d’une autonomie très faible alors que la console fonctionne encore plusieurs heures. Pour corriger ce problème, une procédure de recalibrage est proposée. Malgré tout, les tests révèlent une autonomie réelle inférieure à la Switch OLED, principalement à cause de composants plus gourmands et d’un écran plus performant.

Pixel 6a : fin des mises à jour Android majeures dès juillet 2025

Google annonce que le Pixel 6a ne recevra plus de mises à jour majeures d’Android à partir de juillet 2025. Le smartphone continuera de bénéficier de correctifs de sécurité pendant un an, mais ne profitera pas des nouvelles fonctionnalités d’Android 15 et au-delà. Les utilisateurs devront envisager un remplacement s’ils souhaitent rester à jour.

Xpeng dévoile une voiture électrique très prometteuse

Le constructeur chinois Xpeng lance une voiture électrique dotée d’un système de recharge ultra-rapide, 26 fois plus puissant que les standards actuels. Cette innovation permettrait de recharger le véhicule en quelques minutes seulement, marquant une avancée majeure dans l’industrie automobile et plaçant Xpeng en tête de la technologie mondiale.