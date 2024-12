Windows 11 24H2 : une mise à jour majeure est prévue pour décembre, voici à quoi s’attendre

Microsoft s’apprête à déployer une importante mise à jour de Windows 11 24H2 lors du prochain Patch Tuesday de décembre. Cette dernière mise à jour de sécurité de l’année apportera son lot de nouvelles fonctionnalités et d’améliorations significatives.

Parmi les changements les plus notables prévus dans cette mise à jour de décembre, Microsoft introduira une refonte de la barre des tâches système. Les utilisateurs pourront désormais opter pour un affichage condensé de la date et de l’heure, libérant ainsi de l’espace précieux. Cette option, accessible depuis les paramètres, permettra également de masquer les secondes dans l’horloge système. La visibilité de l’icône de notification pourra être personnalisée via les paramètres de notification.

Les listes de raccourcis (jump lists) bénéficieront également d’améliorations substantielles. Les utilisateurs pourront désormais lancer des applications en mode administrateur directement depuis ces listes, en utilisant la combinaison Shift + Enter. Le menu Démarrer intégrera ces listes de raccourcis pour les applications système compatibles, comme l’outil de capture d’écran.

Windows 11 va améliorer son système de gestion des éclairages

Une nouvelle page de paramètres « Dynamic Lighting » fera également son apparition, centralisant la gestion des effets lumineux RGB pour les périphériques compatibles. Fini le temps où chaque appareil nécessitait sa propre application ! Les effets « Wave » et « Gradient » profitent de nouveaux motifs directionnels, offrant plus de possibilités de personnalisation.

Le Gestionnaire des tâches deviendra, lui, plus informatif avec l’affichage détaillé des disques dans la section Performance. Les utilisateurs pourront facilement identifier le type de disque (SSD ou HDD) ainsi que leur bus (NVMe ou SATA). Le support du mode sombre et la mise à l’échelle du texte sont également étendus aux boîtes de dialogue de déconnexion.

D’autres améliorations mineures sont au programme, comme de nouveaux gestes tactiles pour les écrans tactiles et des indices de raccourcis dans le Narrateur. Comme à l’accoutumée, cette mise à jour corrigera également de nombreux bugs existants.

Cette mise à jour de décembre s’annonce finalement comme l’une des plus substantielles de l’année pour Windows 11, mais il reste maintenant à voir quand Microsoft la déploiera pour tous.