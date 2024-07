Asus va rendre ses cartes mères compatibles avec Windows Dynamic Lighting, mais qu’est-ce que c’est ?

Avec cette mise à jour, Asus prend en charge la fonction Dynamic Lighting de Microsoft sur ses dernières cartes mères AMD et Intel le tout sans passer par une application tierce.

Asus se met au diapason avec Microsoft en intégrant nativement la fonctionnalité Dynamic Lighting permettant de contrôler l’éclairage RGB des périphériques compatibles.

Une personnalisation simplifiée

La fonctionnalité Dynamic Lighting a été introduite sur Windows 11 en septembre 2023. Avec cette fonction, il vous est possible de contrôler votre équipement RGB tel que les claviers à led, les souris ou encore l’éclairage de votre boîtier sans passer par une application tierce. Il suffit que vos périphériques soient compatibles avec le standard HID LampArray. Plusieurs fabricants comme Acer, Asus, HP, HyperX, Logitech, Razer et Twinkly se sont associés à Microsoft pour cette prise en charge.

Pour bénéficier de cette nouvelle fonctionnalité, le constructeur taïwanais, Asus, a commencé à tester de nouvelles mises à jour de BIOS pour ses cartes mères AMD 600 et Intel 700. Il ne s’agit pour le moment que d’une version bêta de BIOS qui est disponible sur les forums Asus pour les cartes AMD et Intel. Ainsi, il vous est déconseillé d’installer ces versions bêta du BIOS. Celles-ci n’étant pas forcément exemptes de bugs, il vous faudrait alors savoir comment revenir à une version précédente en cas de pépin.

Une fois la version définitive mise à disposition, vous pourrez directement avoir accès au contrôle de l’éclairage depuis les paramètres Windows 11. Auparavant, il vous fallait installer le logiciel propriétaire d’Asus : Armoury Crate. Les paramètres de Windows vous permettent pour le moment de gérer la luminosité, les couleurs et les effets, mais elles ont le mérite d’éviter de mettre en place un nouveau logiciel tiers. Surtout, le travail effectué par Microsoft permet de réunir au même endroit les paramètres d’objets venant de plusieurs marques. Si ces options de réglage de l’éclairage vous semblent trop basiques et que vous souhaitez avoir plus de personnalisations, libre à vous d’utiliser des applications de gestion d’éclairage plus poussée et open source comme comme OpenRGB.