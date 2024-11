Belle nouveauté WhatsApp, design du Galaxy S25 Ultra et grosse mise à jour Garmin – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le vendredi 22 novembre : la transcription des messages vocaux sur WhatsApp est enfin activée, le design du Samsung Galaxy S25 Ultra se confirme de plus en plus, et les montres connectées et compteurs GPS Garmin ont droit à une belle mise à jour. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid