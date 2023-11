Test du Xiaomi Smart Band 8 : un bracelet connecté très complet à bas prix

Voir plus d'offres

Xiaomi présente son bracelet connecté Smart Band 8. Disposant d’une panoplie d’accessoires tels que des bracelets compatibles ou son clip de chaussure pour la course à pied, il est proposé à un tarif très agressif. Est-il judicieux d’acheter ce modèle ou faut-il investir un peu plus d’argent ? Réponse dans ce test !

Xiaomi Smart Band 8 Fiche technique

Modèle Xiaomi Smart Band 8 Taille de l'écran 1,62 pouces Technologie Li-Ion Définition de l'écran 490 x 192 pixels Dalle AMOLED Capteur de rythme cardiaque Oui Analyse du sommeil Oui Accéléromètre Oui Capteur de lumière ambiante Non Indice de protection 5ATM Fiche produit

Le bracelet connecté de ce test a été prêté par le constructeur.

Xiaomi Smart Band 8 Minimaliste et bien loin d’être bâclé

Plutôt qu’un format de montre connectée comme la dernière Xiaomi Redmi Watch 3 Active, le Smart Band 8 du constructeur pékinois prend la forme d’un bracelet. En toute logique, l’écran est positionné dans le sens de la longueur, cornes à la verticale. L’objet se veut plutôt discret avec des dimensions qui accentuent sa finesse et sa légèreté. On comptera ici une hauteur de 48 mm, une largeur de 22,5 mm pour une épaisseur de seulement 10,99 mm. Sans prendre en compte le bracelet, la partie électronique du Smart Band 8 ne pèse que 27 g.

Inutile de vouloir l’utiliser pour écouter de la musique ou répondre à des appels au poignet, car ni haut-parleur ni microphone ne sont intégrés à l’appareil. Xiaomi semble vouloir réduire le coût de fabrication pour proposer un objet entrée de gamme, mais sans lésiner sur le design.

À ce sujet, les bracelets sont facilement interchangeables grâce à un système de bouton-poussoir, ce qui apporte à l’utilisateur la possibilité de personnaliser le Smart Band 8 à sa guise. Le constructeur propose un choix d’accessoires variés à cet effet. Si les couleurs permettent de se démarquer, Xiaomi propose également différents styles de son bracelet de 19 mm, allant du bracelet tressé à l’originalité du double tour. On note d’ailleurs deux autres accessoires proposés par le constructeur : la possibilité de transformer le cadran connecté en collier et le clip à accrocher aux lacets des chaussures de sport pour obtenir des statistiques exclusives dans un mode conçu à cet effet.

Le bracelet livré d’usine avec la montre est composé de polyuréthane thermoplastique (TPU), un matériau fréquent pour les objets dédiés au sport.

Étanche à 5 ATM, le Smart Band 8 est un potentiel candidat pour les pratiquants de natation, mais ne conviendra pas pour de la plongée sous-marine.

Xiaomi Smart Band 8 Un grand écran lumineux

Prenant une forme allongée, l’écran Amoled tactile en couleur du Smart Band 8 affiche une diagonale de 1,62 pouce, une résolution de 192 × 490 pixels et une densité de 325 pixels par pouce. C’est largement suffisant pour ce type d’appareil, et similaire à une Apple Watch qui propose 326 pixels par pouce. Avec une luminosité allant jusqu’à 600 cd/m2, lire les informations affichées ne demande aucun effort visuel, et ce, même en plein soleil. Précisons d’ailleurs que si cette luminosité est ajustable manuellement depuis l’écran, le bracelet intègre un capteur qui lui confère une gestion automatique de ce paramètre.

L’appareil dispose d’un mode always-on qui permet de ne jamais éteindre l’affichage. On pourra le configurer pour se désactiver dans certaines plages horaires définies. Il est également possible de laisser le Smart Band 8 gérer ceci de façon automatique lorsque l’utilisateur retire le bracelet ou que ce dernier détecte que son porteur s’est endormi.

Du côté de la personnalisation, sept designs de cadrans virtuels sont livrés dans l’application compagnon sur le smartphone. Ces derniers sont assortis avec les différents bracelets vendus séparément par Xiaomi. En revanche, cette même application regorge de cadrans à télécharger et à personnaliser.

Xiaomi Smart Band 8 Complet, mais bridé par son OS

Le Xiaomi Smart Band 8 repose sur le système d’exploitation rtOS et ne dispose d’aucun stockage accessible par l’utilisateur. En d’autres termes, il est impossible d’installer des applications tierces n’ayant pas été installées d’usine par Xiaomi.

Le bracelet étant dépourvu de tout bouton physique, la navigation s’effectue par gestes sur l’écran tactile. Pour faire apparaître les différents widgets, on glisse vers la gauche ou vers la droite. Pour obtenir le panneau des notifications, on tire du bord supérieur vers le bas. Pour accéder aux différents modules intégrés comme le capteur de fréquence cardiaque ou pour lancer un entraînement, on glisse le doigt du bas vers le haut de l’écran.

L’application compagnon, Mi Fitness, est à installer sur le smartphone Android ou iOS. Sans cette application, il ne sera pas possible d’utiliser pleinement le bracelet. Celle-ci permet de configurer les préférences de l’appareil comme le mode de suivi de la fréquence cardiaque (en continu ou non) ou bien celui de la mesure de l’oxygène sanguin. L’application Mi Fitness enregistre également toutes les données communiquées par le Smart Band 8, dont les entraînements sportifs, afin de permettre à son utilisateur de suivre sa progression dans le temps.

Xiaomi Smart Band 8 Pertinent pour le sportif

Ce nouveau bracelet connecté de Xiaomi embarque un capteur de fréquence cardiaque optique, un accéléromètre et un capteur pour mesurer la lumière ambiante. Grâce à ces modules, le Smart Band 8 est capable de comptabiliser le nombre total de pas effectués sur la journée et d’enregistrer vos parcours sportifs en utilisant le GPS du smartphone. Le capteur de fréquence cardiaque permet de mesurer la SpO2 ainsi que le nombre de battements par minute du cœur.

Le mode pédestre, qui s’active lorsque l’on enclenche le Smart Band 8 dans son adaptateur à clipser sur une chaussure, permet d’obtenir des données exclusives. Parmi ces dernières, citons la cadence exprimée en pas par minute (ppm), le rapport cadence-rythme, le temps de contact au sol et dans l’air ou bien encore la force d’impact au sol. En revanche, pour des raisons évidentes de positionnement du produit sur la chaussure, la mesure du rythme cardiaque est impossible dans ce mode.

Grâce à ses capteurs intégrés, le Smart Band 8 offre quelques fonctionnalités annexes comme la mesure du niveau de stress ainsi que le suivi du sommeil et ses différentes phases. L’utilisateur peut lancer la mesure de sa fréquence cardiaque ou de son taux d’oxygénation sanguin sur simple demande depuis le menu du cadran. Si les dernières données mesurées sont accessibles depuis le bracelet, il sera nécessaire de se rendre dans l’application sur le smartphone pour consulter tout l’historique.

Sur le point de la fiabilité de la mesure de la fréquence cardiaque, c’est là que le bât blesse pour Xiaomi. Lors du test de course à pied, le Smart Band 8 s’est montré quelque peu dépassé durant les cinq premières minutes, avec des écarts de plus de 20 % dans ses mesures, par rapport à notre ceinture cardio de référence, une Garmin HRM Pro Plus. Par la suite, si le bracelet semble suivre correctement la courbe d’intensité de l’effort, il ne le fait pas sans décalage et sa précision reste approximative. En moyenne, le Xiaomi Smart Band 8 affiche un écart de -8,14 % sur ses mesures de la fréquence cardiaque. C’est beaucoup.

Xiaomi Smart Band 8 Belle autonomie

Xiaomi annonce une autonomie supérieure ou égale à 16 jours. Dans le cadre de notre test, dans une utilisation normale, la montre affiche 50 % de batterie restante au bout de sept jours. L’autonomie réelle semble respecter le temps indiqué par le constructeur. En revanche, la montre se déchargera inévitablement plus rapidement avec des paramètres plus gourmands comme l’écran en mode always-on et de nombreux entraînements.

La recharge de la batterie de 190 mAh s’effectue par USB en seulement une heure, à l’aide du câble fourni équipé d’un connecteur propriétaire par contact magnétique.

Xiaomi Smart Band 8 Prix et disponibilité

Le Xiaomi Smart Band 8 est disponible au prix de 49,99 euros. Elle se décline en deux coloris : graphite noir et or. Comme mentionné dans ce test, d’autres bracelets sont commercialisés séparément par le constructeur.