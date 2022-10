Les bracelets Inspire sont les produits les plus abordables proposés par Fitbit. Après l’Inspire HR lancé en 2018 et l’Inspire 2 dévoilé en 2020, la marque a logiquement présenté l’Inspire 3 en 2022, aux côtés des Versa 4 et Sense 2.

L’objectif est simple : des fonctionnalités essentielles dans un bracelet discret et relativement abordable. Justement, le Fitbit Inspire 3 semble largement s’inspirer du Fitbit Luxe, mais avec quelques dizaines d’euros en moins sur le prix de vente. Discrétion au poignet, autonomie de 10 jours et suivi classique de la santé : les promesses sont claires. Nous utilisons le Fitbit Inspire 3 quotidiennement depuis maintenant un mois et il est temps de vous livrer notre avis et test complet sur ce bracelet connecté.

Fitbit Inspire 3 Fiche technique

Modèle Fitbit Inspire 3 Format écran Rectangulaire Capteur de rythme cardique Oui Analyse du sommeil Oui Accéléromètre Oui Capteur de lumière ambiante Oui Indice de protection 5ATM Prix 99 € Fiche produit

Ce test a été réalisé avec un bracelet fourni par Fitbit.

Fitbit Inspire 3 Design

Le Fitbit Inspire 3 ressemble à deux gouttes d’eau au Fitbit Luxe, annoncé et testé par nos soins à la mi-2021. Les deux bracelets partagent presque les mêmes dimensions et la même forme de boîtier rectangulaire avec ses bords arrondis. Comptez quelques millimètres de plus pour l’Inspire 3 — 39,32×18,6×11,75 contre 36,30×17,62×10,05 pour le Luxe. L’Inspire 3 est cependant plus fin que l’Inspire 2, qui date de 2020.

L’Inspire 3 a tout de même une nouveauté sur le plan du design : les deux côtés du boîtier intègrent discrètement une espèce de surface avec retour haptique. Nous reviendrons dessus prochainement.

Inutile de préciser que le bracelet s’oublie très vite au poignet, comme la majorité des bracelets connectés — si l’on omet le Xiaomi Smart Band 7 Pro. Il faut dire que le plastique, certes moins élégant que de l’acier inoxydable, permet à l’Inspire 3 d’afficher moins de 20 grammes sur la balance, contre 26 grammes pour le Luxe.

Le Fitbit Inspire 3 est d’ailleurs resté parfaitement en place pendant une longue et mouvementée sortie de vélo Gravel. Bref, nous retrouvons ici un bracelet agréable à porter et un design tout en discrétion, surtout dans la version noire que nous testons, qui est en réalité l’unique couleur proposée par la marque.

Eh oui, si Fitbit met en avant trois combinaisons de couleurs (noir intense, parme et jaune vénitien) sur son site, seule la couleur du bracelet change. Le bracelet classique est composé de silicone souple, un matériau résolument classique pour un bracelet connecté. Tant mieux : le silicone reste agréable à porter dans toutes les situations du quotidien — mais n’est pas le plus habillé, certes.

Le bracelet se retire facilement du boîtier, mais attention, le système de fixation est propriétaire. Vous trouverez donc des remplacements uniquement sur le site officiel. Deux autres types de bracelets sont justement disponibles en achat séparé : une version translucide en silicone (rouge ou bleu) et un bracelet maille en acier inoxydable (couleur platine ou or). Les variantes plus élégantes (bracelet tissé, similicuir, double tour en cuir…) sont sans surprise réservées au Fitbit Luxe. Il fallait bien lui laisser quelque chose.

Les nostalgiques du clip seront contents d’apprendre que l’Inspire 3 peut être utilisé de la sorte avec un accessoire vendu séparément pour la bagatelle de 20 euros. Côté résistance, vous pouvez techniquement garder votre Inspire 3 lors de vos sorties piscine, ou sous la douche, plus simplement.

L’Inspire 3 ne partage pas seulement un design similaire au Luxe : son écran est, lui aussi, riquiqui.

Fitbit Inspire 3 Écran

Fitbit nous a habitués aux petits écrans et larges bordures sur ces produits. Google, qui a racheté Fitbit, semble même s’en inspirer à en croire le design de la Pixel Watch. L’Inspire 3 propose la même formule que le Luxe, à savoir une face avant avec de grosses bordures et un petit écran… pas si dérangeant que ça finalement.

Eh oui, l’interface noire du produit camoufle franchement les grosses bordures et nous fait oublier la taille de l’écran. Un écran plus généreux n’aurait cependant pas été de refus. Sous certains angles et en jouant avec la lumière, les larges bordures sont visibles et rendent compte de l’espace d’affichage perdu.

Bonne nouvelle, l’Inspire 3 est le premier bracelet Inspire a embarqué un écran AMOLED avec couleurs, et tactile. Un capteur de luminosité ambiante serait de la partie, mais aucun mode automatique n’est présent dans les paramètres du bracelet. Le niveau « normal » suffit d’ailleurs amplement au quotidien, même sous le soleil.

Fitbit propose même un mode Always On Display. Sans ce mode, trois options s’offrent à l’utilisateur pour réveiller le bracelet et voir l’heure :

lever le poignet ;

tapoter sur l’écran ;

pincer le boîtier avec le pouce et l’indexe.

La détection automatique du mouvement du poignet n’est pas des plus réactives, mais fait le travail au quotidien. Les deux autres possibilités demandent d’interagir avec le bracelet. Parlons justement de la troisième option, celle qui consiste à pincer le boîtier.

Fitbit Inspire 3 Usage et application

À l’usage

C’est bête à dire, mais la nouveauté que nous avons le plus appréciée sur le Fitbit Inspire 3 est bel et bien cette espèce de surface avec retour haptique présente sur les deux flancs du boîtier. Rien ne se passera si vous touchez l’un des deux avec votre doigt : il faut nécessairement presser le boîtier avec le pouce et l’index de la main droite — si vous portez le bracelet à gauche bien entendu.

Dès lors, vous sentirez une vibration et une action se déclenchera. Si l’écran est en veille, il s’allumera. S’il est allumé, il s’éteindra. Enfin, utiliser ces deux surfaces latérales permet de revenir directement au cadran principal lorsque vous êtes dans l’un des menus de l’interface.

Sur les autres bracelets Fitbit, toutes ses actions s’effectuaient en tapotant deux fois l’écran, et cela ne fonctionnait pas à tous les coups. Avec l’Inspire 3, la manipulation demande d’utiliser son autre main pour presser le boîtier, mais au moins, l’action se déclenche forcément.

Autrement, la navigation dans l’interface est similaire à celle proposée sur les autres bracelets connectés de la marque, tels que le Luxe et le Charge 5. Tout se fait par glissement de doigt depuis le cadran principal :

vers le haut : informations de santé de la journée (nombre de pas, temps de sommeil, fréquence cardiaque actuelle et au repos…) ;

: informations de santé de la journée (nombre de pas, temps de sommeil, fréquence cardiaque actuelle et au repos…) ; vers le bas : paramètres rapides (veille, mode ne pas déranger…) et paramètres complets ;

: paramètres rapides (veille, mode ne pas déranger…) et paramètres complets ; vers la gauche ou la droite : notifications, activité, mode relaxation, alarme et minuteur.

Un glissement de doigt vers la droite permet également de revenir au menu précédent.

La petite taille de l’écran restreint sérieusement l’affichage des informations dans l’interface, qui sont donc limitées. Il vous faudra sortir votre téléphone et ouvrir l’application Fitbit pour voir plus que les informations clés proposées par l’Inspire 3. C’est sûrement là tout le but d’un bracelet connecté. Reste que nous n’avons même pas pris le réflexe de lancer un minuteur depuis l’Inspire 3. Lors de notre test, nous l’avons principalement utilisé pour consulter l’heure, le nombre de pas et notre fréquence cardiaque au repos.

L’interface est relativement fluide, mais la petite taille de l’écran force certains noms de menus à défiler, faute de place pour être affichés d’un seul bloc. Il est ainsi parfois nécessaire d’attendre quelques secondes pour découvrir l’utilité dudit menu. Réitérons également la même critique que lors de nos précédents tests de bracelets Fitbit : il n’est pas possible de personnaliser l’interface. Masquer certains menus moins utiles selon les utilisateurs accélérerait l’utilisation au quotidien.

L’Inspire 3 est le bracelet connecté d’entrée de gamme de Fitbit et ce n’est pas l’absence de certaines fonctionnalités qui prouve le contraire. Ne comptez pas sur une connectivité Wi-Fi ou cellulaire, ni sur le paiement sans contact ou le téléchargement d’applications tierces. Même la gestion de la musique depuis le bracelet n’est pas disponible. L’Inspire 3 a beau être un bracelet que l’on est censé oublier au poignet, ces quelques fonctionnalités plus ou moins essentielles n’auraient pas été de refus. Seules les notifications (appels, messages, applications, événements du calendrier) sont prises en charge.

Source : Maxime Grosjean pour Frandroid Source : Maxime Grosjean pour Frandroid

Nous avons relevé un léger bug d’affichage lors de notre test : parfois, le nombre de pas indiqué sur le cadran principal de notre Inspire 3 était remplacé par divers logos ou lettres.

Application

L’application Fitbit est l’un des avantages phares des produits de la marque. Elle ne parlera pas forcément aux utilisateurs les plus poussés et sportifs, mais elle répondra parfaitement à la cible Fitbit : le grand public. Comprenez que l’application est jolie, relativement simple à prendre à main et agréable à utiliser.

Concrètement, la page d’accueil affiche les informations de santé de la journée sous forme de cartes, qui renferment des historiques et analyses plus poussées. Les cartes peuvent d’ailleurs être réagencées et supprimées : chaque utilisateur peut donc personnaliser l’affichage principal pour accéder rapidement aux informations qui lui importent.

Prenons l’exemple de la carte dédiée à la fréquence cardiaque. Sur la page d’accueil, cette dernière affiche la fréquence cardiaque au repos de l’utilisateur. Une fois ouvert, le menu propose un historique de la fréquence au repos sur 30 jours sous forme de graphique. Un clic sur une journée en particulier permet de faire défiler (cinq minutes par cinq minutes) la fréquence cardiaque au cours de dudit jour.

La même approche s’applique pour toutes les autres métriques, avec quelques particularités bien entendu selon les types de données. Le menu consacré au sommeil offre par exemple un historique du score de sommeil, du nombre d’heures de sommeil, du temps passé dans chaque phase…

L’onglet « Communauté » de l’application permet, entre autres, de défier vos amis quant à vos nombres de pas quotidien, si tant est qu’ils utilisent un produit Fitbit. L’onglet « Découvrir » offre quant à lui des conseils, séances de sport et séances de relaxation ainsi que des programmes d’entraînement. Ce dernier onglet est en réalité un fourre-tout. On y retrouve par exemple le menu explicatif de la détection d’une potentielle fibrillation auriculaire.

Autrement, l’application n’a pas évolué depuis notre test du Fitbit Charge 5. On relève les mêmes légères incohérences, comme ce fameux menu « Indicateurs de santé » renfermant des données qui auraient leur place dans d’autres espaces dédiés : la SpO2 et la variabilité de la fréquence cardiaque devraient selon nous être affichées dans la carte dédiée à la fréquence cardiaque.

Fitbit Inspire 3 Fonctionnalités de santé

Le Fitbit Inspire 3 embarque les capteurs essentiels d’un bracelet connecté classique :

Accéléromètre 3 axes ;

Moniteur optique de fréquence cardiaque ;

Capteurs rouge et infrarouge pour la surveillance de l’oxygène dans le sang (SpO2) ;

Moteur de vibration ;

Capteur de lumière ambiante.

Notez que l’Inspire 2 ne proposait pas le suivi de la SpO2. Ici, l’Inspire 3 s’aligne sur le Luxe et le Charge 5, plus onéreux. Il faut dire que la concurrence n’a pas attendu : impossible de ne pas penser au Xiaomi Smart Band 7, presque deux fois moins cher que l’Inspire 3 que nous testons aujourd’hui. Ce dernier indiquait cependant de drôles de données (pour ne pas dire inquiétantes) lors de notre test.

Les capteurs permettant la détection d’une éventuelle fibrillation atriale (ECG) et de l’activité électrodermale (AED) ne sont pas de la partie sur l’Inspire 3, étant réservés au bracelet et aux montres haut de gamme de la marque.

L’Inspire 3 peut néanmoins, comme son grand frère le Charge 5, vous envoyer une notification en cas de fréquence cardiaque au repos trop élevée ou trop basse, mais aussi s’il détecte des signes de ce que pourrait être un rythme cardiaque irrégulier — qui pourrait à son tour indiquer une potentielle fibrillation atriale.

L’Inspire 3 compte les habituels pas, calories, distance de marche et autres minutes actives. La variabilité de la fréquence cardiaque, le suivi de la SpO2 et de la fréquence respiratoire sont également de la partie. L’absence d’un altimètre explique toutefois celle de la donnée « nombre d’étages gravis ».

Soulignons, une nouvelle fois, la qualité des données liées au sommeil. Fitbit est l’une des marques les plus reconnues sur ce secteur — Apple commence à rattraper son retard avec watchOS 9. Comprenez que si d’autres bracelets connectés coûtent deux fois moins cher tout en proposant un suivi du sommeil, ils n’arrivent pas au même niveau d’analyse. L’Inspire 3 est par exemple très précis sur l’heure de coucher et de réveil. Il ne se laissera pas souvent berner par votre séance Netflix avant de vous endormir. Le bracelet détecte également avec brio les siestes, ce qui n’est pas le cas chez la concurrence.

En plus de vous indiquer le temps passé dans chaque phase de sommeil, la marque propose depuis juillet 2022 la fonctionnalité « profil de dormeur ». Après un mois d’utilisation, l’application indiquera à chaque utilisateur un animal censé refléter ses habitudes de sommeil. L’ours correspond par exemple à une routine constante de couche-tôt atteignant rapidement le sommeil profond. L’idée serait d’aider les utilisateurs à mieux se connaître et à améliorer leur sommeil. Pourquoi pas. De notre côté, nous attendons toujours notre animal après 24 nuits passées avec l’Inspire 3. Notez que cette analyse « profil de dormeur » est comprise dans l’abonnement payant Fitbit Premium.

Avec cet abonnement, l’Inspire 3 propose également le score d’aptitude quotidienne. Cette fonctionnalité, introduite sur le Charge 5 en novembre 2021, vous communique un score allant de 1 à 100 chaque matin dans l’application — à la manière du Body Battery de Garmin. Plus le score est élevé, plus il indique que vous êtes prêts à vous entraîner ou à affronter votre journée. Sous les 30 points, le bracelet vous conseillera de vous reposer et d’éviter les séances de sport. Il n’a d’ailleurs pas hésité à nous infliger un score de 1/100 pendant 6 jours d’affilée suite à une semaine relativement chargée en course à pied et vélo.

À noter que ce score prend appui sur l’activité physique au cours des 14 derniers jours (niveau de fatigue physique), le sommeil sur les 7 derniers jours et la variabilité de la fréquence cardiaque sur un mois. Le score d’aptitude quotidienne est un bon outil : Fitbit utilise et analyse les données de santé de l’utilisateur, là où d’autres marques se contentent de les afficher. Ce qui est moins bien, c’est que Fitbit fait payer cette fonctionnalité.

Fitbit Premium

Eh oui, l’Inspire 3 n’échappe pas à la règle : depuis 2019, certaines fonctionnalités de l’application Fitbit nécessitent un abonnement mensuel. Autrement dit, acheter un bracelet connecté Fitbit à 100 euros ou une montre connectée Fitbit à 300 euros ne suffit pas, il faut débourser 8,99 euros par mois pour exploiter pleinement les capacités dudit produit.

Voici à quoi vous n’aurez pas accès sans cet abonnement :

Score d’aptitude quotidienne ;

Quelques défis d’activités “originaux” ;

Exercices vidéos et audio ;

Score de gestion du stress détaillé ;

Exercices de relaxation ;

Rapport bien-être (PDF avec les principales données de santé des derniers mois) ;

Tendances des indicateurs de santé des 90 derniers jours ;

Score de sommeil détaillé.

Abonnement ou non, l’Inspire 3 vous fournira toujours les données essentielles. Si l’absence du score d’aptitude quotidienne peut encore être acceptable, celles du score de sommeil détaillé et des tendances des 90 derniers jours le sont moins. Oubliez donc l’onglet « Indicateurs de santé » de l’application et ses historiques complets sur votre fréquence respiratoire, fréquence cardiaque au repos, variabilité de la fréquence cardiaque, variations de la température de la peau et SpO2. Dommage.

Six mois d’abonnement Fitbit Premium sont compris à l’achat du Fitbit Inspire 3, de quoi essayer de vous convaincre… ou d’espérer pour la marque que vous oubliiez d’annuler la reconduction tacite.

Précision des données

Suivi satellite

Le Fitbit Inspire 3 n’embarque pas de puce GNSS. Impossible alors de partir courir sans votre téléphone et d’espérer que votre bracelet enregistre le tracé de votre course. En fait, l’Inspire 3 galère même à s’appuyer sur le GPS du téléphone. Ce bracelet lifestyle est définitivement un bracelet lifestyle.

Suivi cardiaque

Cinquante euros ou mille euros, bracelet ou montre : tout le monde est logé à la même enseigne avec notre protocole de test de capteur optique de fréquence cardiaque. Nous avons utilisé et comparé l’Inspire 3 avec une ceinture cardiofréquencemètre pendant deux sorties courses à pied.

Comparaison des fréquences cardiaques moyennes :

Fréquence cardiaque moyenne

Fitbit Inspire 3 Ceinture HRM-Pro (référence) Endurance fondamentale



142 143 Fractionné 150 154

Comparaison des fréquences cardiaques maximales :

Fréquence cardiaque maximale Fitbit Inspire 3 Ceinture HRM-Pro (référence) Endurance fondamentale



158 158 Fractionné 186 195

Lors de la première course, réalisée à fréquence cardiaque modérée et constante, le bracelet s’en sort convenablement. La fréquence moyenne et maximale ne sont pas si loin de celles de la ceinture de référence.

L’Inspire 3 n’a cependant pas brillé lors de notre seconde course, effectuée en fractionné. Le suivi est mauvais, avec une fréquence maximale inférieure de 9 battements à celle enregistrée par la ceinture. Bref, l’Inspire 3 n’est sans surprise pas fait pour vos entraînements.

Fitbit Inspire 3 Autonomie

Fitbit annonce jusqu’à 10 jours d’autonomie de batterie pour son Inspire 3, sans préciser avec quels paramètres — écran Always On, activité…

Nous avons pu atteindre 12 jours d’autonomie sans utiliser le mode Always On et avec une charge d’entraînement très modérée. Avec le mode Always On activé et plusieurs heures d’entraînement, le bracelet tient entre 4 et 5 jours.

Test 1 Test 2 Test 3 Geste du poignet pour réveiller l'écran Oui Oui Oui Always On Display Non Oui Oui Activités enregistrées 1 h 55 mn 9 h 41 mn 6 h 57 mn Autonomie 12 jours et 6 heures 5 jours et 3 heures 4 jours et 11 heures

Bref, les 10 jours d’autonomie sont bien possibles si vous n’activez pas le Always On Display. L’Inspire 3 fait donc bien mieux que les Fitbit Luxe et Fitbit Charge 5, et dépasse aussi aisément les bracelets Garmin vívosmart 5 et Xiaomi Smart Band 7.

Selon nos tests, comptez un peu moins d’une heure pour une recharge complète. Notez que cette dernière s’effectue avec un chargeur propriétaire, qui vient se clipser au dos du boîtier pour assurer l’alignement des pins.

Fitbit Inspire 3 Appel et communication

Le Fitbit Inspire 3 n’embarque aucune connexion Wi-Fi ou cellulaire. Le bracelet fait également l’impasse sur le suivi GNSS et le paiement sans contact. Vous pouvez seulement décrocher un appel depuis le bracelet, avant de prendre votre téléphone pour échanger avec votre interlocuteur.

Fitbit Inspire 3 Prix et date de sortie

Le Fitbit Inspire 3 est proposé au tarif de 99,95 euros. Trois couleurs de bracelet sont disponibles : noir, parme et jaune.

Six mois d’abonnement Fitbit Premium sont compris à l’achat. Ensuite, il faudra compter 8,99 euros par mois, ou 79,99 euros par an… ou 0 euro par mois si les fonctionnalités de l’abonnement ne vous semblent pas indispensables.

Le Xiaomi Smart Band 7, principal concurrent du Fitbit Inspire 3, est quant à lui trouvable entre 55 euros et 70 euros. Côté Fitbit, le Luxe s’achète désormais (octobre 2022) autour des 120 euros, contre 150 euros à sa sortie en avril 2021. Ce dernier n’a pas grand-chose de plus que l’Inspire 3, hormis un boîtier en acier inoxydable, mais est surtout moins autonome.