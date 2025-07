Chrome rattrape Firefox et Edge avec cette nouvelle fonctionnalité

Les onglets verticaux, une fonction très demandée et déjà disponible chez les concurrents, arrive sur Google Chrome.

Logo de Google Chrome // Source : Frandroid

Après une demande importante, Google va introduire prochainement la fonction d’onglets verticaux sur son navigateur Chrome.

Chrome rattrape son retard

L’information a été repérée sur le Chromium Gerrit (outil open source de Google, basé sur Git) par WindowsReport, dans la rubrique « add a feature flag » : les onglets verticaux arrive sur Chrome. Cette fonctionnalité est déjà présente sur des navigateurs concurrents, comme Edge (le premier à l’avoir mis en place), ou encore Firefox.

Onglets verticaux sur Chrome // Source : WindowsReport

Les onglets verticaux facilitent la gestion de nombreux onglets ouverts sur une fenêtre, ce qui offre une organisation plus claire, et une meilleure gestion des onglets. Un suivi interne par Google serait également dans les cartons, ce qui permettrait d’enregistrer quel utilisateur optera pour les onglets verticaux, et lorsque le paramètre sera modifié.

Aucun rendu n’existe de cette fonctionnalité, il est donc difficile de dire à quoi cela pourrait ressembler. Une chose est sûre, c’est que Google suit les pas de Microsoft avec les onglets verticaux. Vous devriez bientôt pouvoir l’essayer avec Chrome Canary, et partager des diagnostics à la firme de Mountain View.

