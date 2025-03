Longtemps attendu, le mode One Pedal débarque enfin sur certaines Renault Mégane électrique. Mais contrairement à ce que l’on pourrait croire, cette nouveauté ne se contente pas d’améliorer le confort de conduite : elle augmente aussi la puissance de la régénération. Et donc, dans certains cas, l’autonomie. Explications.

Renault Mégane E-Tech électrique

Renault propose depuis le lancement de la Mégane E-Tech électrique jusqu’à quatre niveaux de freinage régénératif, accessibles via les palettes au volant. Le niveau 0 correspond à une roue libre quasi totale, tandis que les niveaux 1 à 4 augmentent progressivement la décélération en récupérant l’énergie cinétique pour recharger la batterie.

Avec l’arrivée du mode One Pedal, le constructeur au losange va un cran plus loin. Un niveau 5 vient s’ajouter à l’échelle : il permet non seulement de ralentir fortement en relâchant l’accélérateur, mais aussi de stopper complètement le véhicule, sans toucher à la pédale de frein.

Renault résume ainsi les bénéfices de cette technologie : « Cette technologie développée par Ampere offre plusieurs avantages, notamment une réduction de l’usure des plaquettes de frein, une amélioration de l’autonomie grâce à la récupération d’énergie, et une conduite plus fluide et moins contraignante, surtout en milieu urbain ».

Un freinage régénératif plus puissant

Mais une chose n’était pas claire : le mode de conduite à une pédale n’est pas censé améliorer l’autonomie ou réduire l’usure des plaquettes de frein. Il s’agit « juste » d’un mode qui utilise le freinage mécanique à faible vitesse pour amener la voiture jusqu’à l’arrêt, au lieu de la faire « ramper » à faible vitesse.

Nous avons donc posé la question à Renault, pour avoir quelques éclaircissements.

Renault Mégane E-Tech electric Esprit Alpine

Ce qui n’était pas clair jusqu’ici, c’est que ce nouveau niveau 5 ne se contente finalement pas de reprendre les caractéristiques du niveau 4 en ajoutant l’arrêt complet. Il va plus loin : Renault nous confirme qu’il « offre un freinage plus puissant que les niveaux inférieurs, ce qui permet une récupération d’énergie accrue ».

Plus précisément, ce niveau 5 permet d’augmenter la puissance maximale de régénération d’environ 35 % par rapport au niveau 4 précédent. La régénération devient donc plus intense. Ce qui signifie qu’en mode one pedal (niveau 5), le fait de relâcher l’accélérateur fait ralentir la voiture bien plus franchement qu’auparavant.

De quoi augmenter l’autonomie, dans certains cas

Cela permettrait, dans certains cas, de grappiller quelques kilomètres d’autonomie, et de moins utiliser le freinage mécanique lors des décélérations appuyées. Mais attention, cela est surtout vrai en ville, avec une conduite classique. La roue libre reste plus efficiente, mais nécessite une éco conduite avec beaucoup d’anticipation, pour éviter au maximum de freiner.

Moins sollicitées, les plaquettes de frein s’usent moins vite, ce qui améliore la durabilité du véhicule tout en limitant les émissions de particules fines liées au freinage.

Pour aller plus loin

Certaines Renault Mégane électrique déjà en circulation recevront la conduite à une pédale : voici les versions concernées

Le mode One Pedal est disponible sur les nouvelles Mégane E-Tech, mais également sur les modèles déjà commercialisés depuis avril 2024, grâce à une simple mise à jour logicielle. Cette fonction arrivera bientôt sur les Renault Scénic E-Tech ainsi que les R5 et Renault 4.