Vous allez consommer beaucoup moins d’eau à la maison grâce à ce boîtier super simple à installer

Le boîtier et l’application Droplet promettent de vous alerter à la moindre fuite d’eau et un suivi précis de votre consommation. Et ce, sans passer par une installation complexe.

L’application Droplet permet de suivre sa consommation d’eau. // Source : Frandroid

Lorsqu’on pense réduire nos dépenses énergétiques, les discussions portent évidemment souvent sur la consommation d’électricité. Or, la consommation en eau dans les foyers est également un sujet d’importance. C’est là qu’intervient le boîtier Droplet de l’entreprise américaine Hydrific. Nous avons pu le voir au CES 2025.

Le boîtier Droplet fixé à un tuyau. // Source : Frandroid

Une installation très simple et des capteurs ultrasoniques

Ce boîtier dont la taille est comparable à un poing fermé a une belle promesse : une installation ultra simple et rapide pour mesurer votre consommation d’eau en temps réel et être connecté à une application dédiée.

Concrètement, il faut tout d’abord fixer l’objet à l’arrivée d’eau principale de votre maison. Pour ce faire, pas besoin d’outils : le boîtier dispose d’une sorte de petite vis. En tournant celle-ci, vous pouvez ajuster la largeur de la partie creuse de l’objet qui va englober le tuyau. Comme une pince.

Nous avons pu essayer nous-même et cela nous a pris 10 secondes.

Il suffit de tourner cette vis pour serrer ou desserrer le boîtier Droplet. // Source : Frandroid

Dans cette partie creuse justement se trouvent deux capteurs ultrasoniques et ce sont eux qui vont pouvoir mesurer la consommation hydraulique à travers la tuyauterie. Il suffit ensuite de brancher le boîtier à une prise à l’aide d’un câble USB-C puis le reste de la configuration se passe sur l’application mobile.

Les capteurs du boîtier Droplet // Source : Frandroid

Alerter à la moindre fuite d’eau

L’entreprise Hydrific indique que grâce aux deux capteurs et à ses algorithmes, vous allez pouvoir détecter la moindre fuite d’eau grâce à des alertes.

Le boîtier Droplet fixé à un tuyau. // Source : Frandroid

Rappelons d’ailleurs que, selon Que Choisir, un simple robinet qui goutte peut représenter une perte de 5 litres d’eau par heure, soit 120 litres par jour.

Plus globalement, l’application fournit des données détaillées sur votre consommation d’eau avec des vues permettant de voir l’évolution au quotidien, sur la semaine ou même sur l’année.

Le suivi de consomation d’eau à l’année sur l’application Droplet. // Source : Frandroid

Sur l’application, vous pouvez aussi entraîner les algorithmes au fur et à mesure en indiquant lorsque vous venez de lancer une machine ou un lave-vaisselle ou lorsque vous venez de prendre une douche. Le but étant d’avoir toujours des données plus précises. On peut cependant se demander si chacun jouera le jeu en dégainant son application après avoir tiré la chasse d’eau des toilettes.

Un paiement unique… et bientôt en Europe ?

Enfin, Droplet se veut compatible avec l’immense majorité des tuyaux selon la firme. Cette dernière a récolté 140 000 dollars lors d’une campagne Kickstarter lancée en mars 2024 et les livraisons ont récemment commencé aux États-Unis.

Comptez sur un tarif de 229 dollars américains, sans abonnement. On ne paie qu’une seule fois donc. Hydrific affiche en outre son ambition d’exporter son produit en Europe dans le courant de l’année 2025, sans non plus faire de promesse à ce sujet.