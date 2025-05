Garmin Vivoactive 6 : cette nouvelle montre légère pour le running est déjà moins chère sur Amazon

Considérée comme une montre lifestyle, la Garmin Vivoactive 6 est aussi une montre sportive polyvalente. Elle fera un très bon compagnon au quotidien, et coûte déjà près de 10 % de moins grâce à cette offre Amazon.

La Garmin Vivoactive 6 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Chez Garmin, la gamme de montres connectées orientées lifestyle et fitness est Vivoactive. La sixième génération vient de sortir, et propose d’excellents suivis pour la fréquence cardiaque et le GPS. C’est une montre efficace que l’on a notée 7/10 et qui devient plus intéressante avec près de 30 euros de remise.

Ce qu’il faut retenir de la Garmin Vivoactive 6

Un design sobre et discret

Un excellent suivi cardio et un bon suivi GPS

De nombreuses données sportives

Lancée à 329,99 euros, la Garmin Vivoactive 6 est aujourd’hui remisée à 301,99 euros sur le site d’Amazon.

Une montre lifestyle soignée et discrète

Avec la Garmin Vivoactive 6, on est face à une montre très légère (36 g) adaptée aux petits poignets avec un unique format. Elle arbore des lignes tout en rondeur, avec un look très discret de montre lifestyle. Notée qu’elle est certifiée 5 ATM et qu’elle pourra donc être portée pour de la natation.

Du côté de l’affichage, la Vivoactive 6 propose un écran AMOLED rond et tactile de 1,2 pouce pour une définition de 390 × 390 pixels. De quoi profiter d’un affichage contrasté avec des couleurs vives et une bonne luminosité dans l’ensemble. On regrette des bordures particulièrement larges tout autour de l’écran.

Une belle panoplie de fonctions liées au sport ou à la santé

Bardée de capteurs, la montre Garmin propose l’essentiel, à savoir un capteur cardio optique, un oxymètre de pouls pour la SpO2, un gyroscope et un accéléromètre pour les mouvements ou une puce GPS pour la distance et l’allure. D’ailleurs, elle s’en sort bien sûr ce point, les tracés sont précis, mais avec quelques difficultés en ville.

La Garmin Vivoactive 6 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid La Garmin Vivoactive 6 intègre un suivi GPS autonome // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Elle propose aussi une analyse fiable de la fréquence cardiaque, même sur l’exercice fractionné, en réussissant à capter rapidement les changements d’intensité. Garmin Coach est bien évidemment de la partie, mais on a droit à de nouvelles mesures comme la cadence, la longueur de foulées ou l’oscillation verticale. Des données d’ordinaire réservées aux montres plus hautes en gamme, comme les modèles Forerunner ou Fenix.

Pour finir, côté autonomie, la tocante a pu tenir pendant 3 jours et 11 heures avant de tomber à court de batterie, le tout en activant la mesure de SpO2 toute la journée, affichage always-on de 9 h à 23 h et mode GPS. C’est plutôt correct, même si Garmin nous a habitués à mieux.

Envie d’en savoir plus ? Voici notre test complet sur la Garmin Vivoactive 6.

