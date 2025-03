Garmin s’apprête à lancer une nouvelle montre de sport, mais pas nécessairement celle que vous attendez

Garmin pourrait lancer très prochainement sa nouvelle Vivoactive 6, une montre d’entrée de gamme alors que les regards sont déjà tournés vers les prochaines Forerunner.

La Garmin Vivoactive 5 // Source : © Florent Lanne pour Frandroid

En ce début d’année 2025, Garmin devrait logiquement renouveler sa gamme de montres de sport dédiée à la course à pied et au triathlon. Il faut dire que cela fait deux ans que la marque a dévoilé ses Garmin Forerunner 265 et Garmin Forerunner 965 et les nouvelles versions — Forerunner 275 et Forerunner 975 — sont donc attendues d’ici cet été.

Pour aller plus loin

Quelle montre connectée Garmin choisir ? Notre sélection des meilleurs modèles

Cependant, c’est une autre montre de sport qui devrait être présentée avant ces deux modèles. En effet, comme le rapporte le site Gadget & Wearables, Garmin devrait présenter bientôt une nouvelle montre de sa gamme fitness, la Garmin Vivoactive 6.

La Garmin Vivoactive 6 // Source : Gadgets & Wearables

Le site a en effet partég plusieurs rendus 3D de ce qui semble être la prochaine montre Garmin, avec un design plutôt proche de celui de la Garmin Vivoactive 5, lancée en septembre 2023. On peut y retrouver les deux boutons sur la tranche droite, mais avec un format moins allongé que sur le modèle précédent pour le bouton supérieur. Par ailleurs, la montre conserverait le même verre légèrement bombé au-dessus de l’écran, ainsi que le boîtier coloré.

La Garmin Vivoactive 6 La Garmin Vivoactive 5

D’après les informations de Gadgets & Wearables, la montre d’entrée de gamme de Garmin devrait intégrer un capteur cardio, un accéléromètre, une boussole et un gyroscope, soit des fonctions déjà présentes sur la précédente Vivoactive 5.

Quelques nouveautés attendues au tournant

La montre pourrait cependant profiter du dernier capteur cardio optique de Garmin, le capteur Elevate Gen 5, déjà utilisé sur les montres outdoor du constructeur. Par ailleurs, elle embarquerait aussi certaines fonctions avancées pour la course à pied, comme les dynamiques de course — oscillation verticale, temps de contact au sol, longueur des foulées, etc.

La Garmin Vivoactive 6 pourrait sortir très prochainement. En effet, les éléments marketing, comme les visuels, sont généralement parmi les dernières étapes d’un constructeur avant l’annonce d’un produit. La montre pourrait ainsi être annoncée dès le mois d’avril.