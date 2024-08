Fenix 8 : Garmin dévoile sa nouvelle référence des montres de sport

Garmin a dévoilé sa toute nouvelle montre haut de gamme destinée vers les sports extérieurs, le trail, la randonnée ou… la plongée : la Garmin Fenix 8.

L’annonce était attendue tant les fuites ont été nombreuses ces derniers mois. Comme prévu, Garmin a dévoilé ce mardi sa toute nouvelle montre de sport haut de gamme, la nouvelle Garmin Fenix 8.

Si, sur le papier, ce changement de génération est porteur d’innovations majeures, il faut bien avouer que cette nouvelle montre Garmin partage finalement énormément d’aspects avec une précédente montre du constructeur : la Garmin Epix Pro Gen 2.

Une montre qui passe enfin à l’Amoled

La nouvelle Garmin Fenix 8 adopte finalement la technologie d’écran Amoled, à la place du MIP transflectif qui différenciait encore la gamme Fenix des montres Epix. Par ailleurs, elle va reprendre le même capteur de fréquence cardiaque optique Elevate Gen 5 de la Fenix 7 Pro et de l’Epix Pro Gen 2, tout comme la lampe torche intégrée aux deux précédentes montres de Garmin.

Cela ne signifie pas pour autant que la Garmin Fenix 8 fait l’impasse sur les nouveautés. D’abord au niveau de l’interface. Elle profite en effet d’une nouvelle interface utilisateur, héritée non pas des modèles Epix, mais bel et bien des montres Forerunner à écran Amoled : la Forerunner 165, la Forerunner 265 et la Forerunner 965.

Il faut dire que cette interface, plus riche en animations et en dégradés, est bien plus agréable à l’œil et moins austère que celle de l’Epix Pro Gen 2. La montre profite par ailleurs de cette nouvelle interface pour afficher des représentations 3D des exercices de musculation pour aider les sportifs à faire les bons mouvements.

En outre, la Garmin Fenix 8 intègre un haut-parleur et un micro pour passer des appels téléphoniques. Ici, pas de connexion 4G, mais il sera malgré tout possible de prendre un appel depuis la montre à condition d’avoir son smartphone à proximité. Autre nouveauté de taille, la possibilité de reprogrammer son itinéraire d’entraînement lorsqu’on dévie.

Une montre plus résistante et adaptée à la plongée

La Garmin Fenix 8 propose par ailleurs une résistance améliorée par rapport aux précédentes générations. Elle est en effet étanche jusqu’à 100 mètres de profondeur, ce qui permettra de l’utiliser pour de la plongée sous-marine jusqu’à 40 mètres. À ce titre, Garmin a d’ailleurs intégré des fonctions dédiées à la plongée sous-marine, modes que l’on ne retrouvait alors que sur les montres dédiées de la gamme Descent.

Bien évidemment, la Garmin Fenix 8 profite également d’un GPS multibande, du suivi de la SpO2, du paiement sans contact via Garmin Pay, de la fonction Stamina pour gérer l’effort, du statut d’entraînement ou du suivi Body Battery.

La Garmin Fenix 8 // Source : Garmin

Comme sur les précédents modèles, la Garmin Fenix 8 est par ailleurs déclinée en trois tailles — 43, 47 et 51 mm — avec le choix entre verre Gorilla Glass ou saphir pour l’écran et titane ou acier pour le boîtier.

Du côté de l’autonomie, il faudra compter sur 10 à 29 jours selon la taille (sans affichage always-on) en mode smartwatch et 28 à 84 heures en suivi GPS. Pour une meilleure autonomie, Garmin a par ailleurs annoncé une Garmin Fenix 8 Solar à écran MIP et recharge solaire.

Prix et disponibilité de la Garmin Fenix 8

La Garmin Fenix 8 est disponible dès ce mardi à partir de 999,99 euros (version 43 mm acier avec verre Gorilla Glass) et jusqu’à 1199,99 euros (version 51 mm titane avec verre Saphir).