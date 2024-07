Garmin : une fuite suggère la disparition de cette gamme de montres haut de gamme

Le site The5kRunner suggÚre que Garmin pourrait mettre fin à la gamme Epix en intégrant des écran Amoled à ses futures Garmin Fenix 8.

Depuis le début de l’année, Garmin a été plutôt timide en termes de lancement de nouvelles montres connectées. La marque sportive s’est en effet contentée de lancer une montre de running d’entrée de gamme, la Forerunner 165. À mi-parcours de l’année, et alors que la firme nous a habitué, ces dernières années, à bien davantage de nouveaux produits, on peut donc s’attendre à des lancements dans les prochaines semaines.

C’est ce que vient justement indiquer un article du site spécialisé The5kRunner, publié ce mercredi. Le site indique en effet avoir découvert plusieurs informations sur dge potentielles nouvelles montres de sport haut de gamme Garmin. Sur le site du revendeur finlandais Multitronic, il a en effet découvert quatre fiches produits de montres Garmin pas encore annoncées. De quoi indiquer que le constructeur proposera, dans les prochaines semaines, de nouvelles montres haut de gamme.

Deux modèles et quatre versions dans les cartons de Garmin

Concrètement, ce sont les Garmin Fenix 8 43 mm, Garmin Fenix 8 47 mm, Garmin Fenix 8 51 mm et Garmin Fenix E qui semblent être dans les cartons chez Garmin. Les pages mises en ligne par Multitronic permettent également d’en savoir plus sur la tarification des différents modèles :

Garmin Fenix 8 43 mm : 995,90 euros

Garmin Fenix 8 47 mm : 995,90 euros

Garmin Fenix 8 51 mm : 1095 ,90 euros

Garmin Fenix E 47 mm : 797,90 euros

Jusqu’à présent, la gamme Fenix de Garmin concernait les montres de trail haut de gamme dotées d’un écran MIP transflectif, en opposition aux modèles Epix, avec un écran Amoled. Néanmoins, cette publication prématurée de la fiche technique et des tarifs suggère que les Epix 8 seraient proposées à un tarif particulièrement haut de gamme, ce qui suggérerait un écran non pas MIP, mais Amoled. Un choix relativement logique puisque Garmin cherche, depuis quelques années, à généraliser l’Amoled, d’abord en passant des Forerunner 255 et Forerunner 955 aux Forerunner 265 et Forerunner 965, puis avec la Vivoactive 5 venant remplacer la Vivoactive 4.

Comme le suggère The5kRunner, les nouvelles Fenix 8 pourraient également profiter de fonctions plus avancées comme une recharge solaire en plus de l’Amoled, ainsi qu’une potentielle compatibilité 4G, notamment pour le partage d’itinéraire en temps réel. Quant à la Garmin Fenix E, il pourrait s’agir cette fois d’une montre à écran MIP, prenant la relève des Fenix 7 et Garmin Enduro 2. Notons cependant qu’il ne s’agit là que de spéculation, les produits n’ayant pas encore été annoncés.

On pourrait en savoir plus sur les nouvelles montres Garmin au début du mois de septembre. C’est en effet la date initialement mise en ligne par Multitronic quant à la disponibilité des différentes montres prévues par le constructeur.